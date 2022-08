FC Bayern München: Gabriel Vidovič wechselt zu Vitesse Arnheim

Der FC Bayern München sieht in Gabriel Vidovič großes Potenzial. Deshalb wird das Talent nun verliehen.

Bayern Münchens Talent Gabriel Vidovič wechselt in die Eredivisie zu Vitesse Arnheim. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt gab, wird der 18-Jährige für ein Jahr verliehen und soll dort "den nächsten Schritt machen".

"Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht", erklärte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden. Gabriel hat dort größere Chancen, regelmäßig zu spielen."

Auch Hertha und Gladbach waren an Vidovič dran

Der Transfer zu Vitesse ist durchaus überraschend. Die Bayern hatten eigentlich für Vidovič nach einem Abnehmer innerhalb der Bundesliga gesucht. Noch am vergangenen Samstag war berichtet worden, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach seien heiße Kandidaten. Aber die Klubs fanden in den Gesprächen über die Modalitäten einer Leihe keine Übereinkunft.

Aufschlagen wird der vielseitige Offensivspieler nun stattdessen in Arnheim. Dort soll er ein Jahr lang unter dem deutschen Trainer Thomas Letsch Spielpraxis sammeln und dann gestärkt nach München zurückkehren. Vidovičs Vertrag beim FC Bayern läuft nach einer Verlängerung im Februar noch bis 2025. Bisher absolvierte er vier Partien für die Profis des Rekordmeisters.