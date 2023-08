"Ein riesiges Talent": Mittelfeldspieler verlässt den FC Bayern wohl Richtung Dinamo Zagreb

In München hat Gabriel Vidovic keine Perspektive bei den Profis. Ein Wechsel nach Zagreb zeichnet sich ab.

WAS IST PASSIERT? Gabriel Vidovic steht offenbar vor einem Wechsel vom FC Bayern München zu Dinamo Zagreb. Wie mehrere Medien, darunter Sport1 und Sportske novosti, übereinstimmend berichten, wird der 19-Jährige für eine Saison verliehen. Anschließend soll eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro bestehen, die Münchner dürften sich aber eine Rückkauf-Klausel sichern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vidovic galt noch vor wenigen Monaten als eines der vielversprechendsten Talente des FC Bayern. Zuletzt aber reihte sich beim Offensivspieler ein Rückschlag an den nächsten. Vor allem im Frühling verlief Vidovics Leihe zu Vitesse Arnheim ernüchternd, im Zuge dessen vollzog er zwei Berater-Wechsel. In der Vorbereitung spielte der Offensivallrounder unter Trainer Thomas Tuchel keine Rolle.

Vidovic wurde in Augsburg geboren, spielt aber für die kroatische U21. Im Gespräch mit GOAL und SPOX legte ihm der Co-Trainer der A-Nationalmannschaft Ivica Olic kürzlich einen Wechsel nahe. "Ich hoffe, dass er einen Verein findet, bei dem er Spielpraxis bekommt."

WAS WURDE GESAGT? Von Kroatiens U21-Nationaltrainer Dragan Skocic habe Olic "viel Gutes" über Vidovic gehört: "Er ist ein riesiges Talent. Ich hoffe, dass er eines Tages bei uns in der A-Nationalmannschaft spielen wird. Wenn er zu einem guten Verein wechselt, werden wir ihn sicher beobachten."

