Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Island in der WM-Qualifikation

Deutschland und Island starten heute in die Quali für die Weltmeisterschaft 2022. Goal erklärt, wie die Begegnung im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die deutsche Nationalmannschaft startet heute in die WM-Qualifikation: Das erste Gruppenspiel gegen Island steht an, Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Am Donnerstagvormittag sorgte dabei noch ein positiver Coronatest von Jonas Hofmann für Wirbel. Die Austragung des Islandspiels stand auf der Kippe, ehe DFB-Pressesprecher Jens Grittner nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Düsseldorf dem SID bestätigte: "Es wird definitiv gespielt werden."

Die Gruppe J, in welcher sich Deutschland befindet, sollte für Leroy Sane und Co. eigentlich kein Problem auf dem Weg zur WM sein: Island ist dabei nominell der stärkste Gegner, außerdem stehen Spiele gegen Nordmazedonien, Rumänien, Armenien und Lichtenstein an.

Etwas ungewohnt ist die Qualifikation aber schon: Europäische Nationalmannschaften spielen die Quali für gewöhnlich nach der Europameisterschaft zwei Jahre vor der WM-Endrunde. Da allerdings die EM aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, ist der Spielplan etwas durcheinander.

Es ist das erste Spiel seitdem Joachim Löw seinen Rücktritt bekannt gegeben hat - wie wird Deutschland in die EM-Qualifikation starten? Goal erklärt, wie das Spiel in Duisburg heute per TV oder LIVE-STREAM gezeigt wird.

Deutschland vs. Island: So findet das WM-Qualifikationsspiel statt

Begegnung Deutschland vs. Island Datum Donnerstag | 25.03.2021 (heute) Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppenphase | 1. Spieltag Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Deutschland vs. Island im TV übertragen

Die deutsche Nationalmannschaft ist für viele Anhänger:innen hierzulande die wichtigste Mannschaft: Schließlich werden hier immer wieder die vermeintlich besten Spieler eingeladen, um für die Auswahl aufzulaufen.

Besonders interessant wird es bei Pflichtspielen wie heute, wo es nicht nur darum geht, für die großen Wettbewerbe zu trainieren. Aber wird das Spiel gegen Island überhaupt übertragen? Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen zum Quali-Spiel.

RTL überträgt: Deutschland - Island läuft heute im Fernsehen!

Wir starten mit tollen Nachrichten für alle Fans: Das WM-Qualifikationsspiel gegen Island wird heute im TV übertragen! Nicht nur das: Da RTL das Spiel überträgt, ist das Spiel heute sogar im Free-TV zu sehen!

Der Privatsender hat sich die Rechte an den Qualifikationsspielen für die WM 2022 gesichert und zeigt daher diese im Programm - dabei überträgt RTL nicht zum ersten Mal die deutsche Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren war RTL ebenfalls wiederholt dafür zuständig.

Deutschland vs. Island im Free-TV? So wird die WM-Qualifikation übertragen

Das mag ja alles schön und gut sein, aber ihr wisst nicht, wie ihr RTL auf eurem TV-Gerät ans Laufen bekommt? Dann helfen und leiten wir euch gerne weiter!

Hier findet ihr alle Informationen zum RTL-Empfang, sei es via Kabel, Antenne oder Satellit. Auch in HD ist der Sender verfügbar, dazu findet ihr alle Infos hier!

Deutschland gegen Island im TV: So findet die RTL-Übertragung statt

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Sender: RTL

RTL Sendung: "Fußball-Qualifikationsspiele"

Deutschland vs. Island in der WM-Qualifikation: So wird das Länderspiel im LIVE-STREAM gezeigt

RTL zeigt also das WM-Qualifikationsspiel heute LIVE im TV - das und den Empfang haben wir bereits in den vorherigen Abschnitten erklärt.

Allerdings sind damit noch nicht alle Fragen geklärt: Schließlich gibt es viele Anhänger:innen, die gar keinen Fernseher zuhause haben, sondern ihre Unterhaltung via LIVE-STREAMS genießen. Wie verhält es sich für diese Kund:innen?

Deutschland gegen Island im LIVE-STREAM: So zeigt RTL die WM-Quali online

Die Frage ist einfach: Auch für diese überträgt RTL das Programm, statt im TV im Internet. Das läuft aber nicht über die RTL-Homepage, sondern über TVNOW ab - also der RTL-eigenen Mediathek.

Hier sind alle Fernsehsender der RTL Group, so wie RTL, RTL2, Vox, ntv, SuperRTL oder RTLNitro zu sehen. Über diese Plattform könnt ihr heute also auch Deutschland - Island im LIVE-STREAM verfolgen.

Nationalspieler aus der Premier League dürfen einreisen!



ℹ️ Das Gesundheitsamt Duisburg teilte mit, dass im Einklang mit der aktuell gültigen Corona-Einreiseverordnung Nordrhein-Westfalen die Zustimmung für die Einreise erteilt werden kann.

➡️ https://t.co/OZBl7Ibt6B — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 18, 2021

Deutschland vs. Island im LIVE-STREAM: So teuer ist TVNOW

Um das zu tun müsst ihr allerdings ein Abonnement abschließen: TVNOW Premium gibt es nämlich nur für 4,99 Euro pro Monat beziehungsweise 7,99 Euro pro Monat für die Premium+-Version, welche ihr aber nicht benötigt.

Mit TVNOW Premium könnt ihr auf alle Inhalte, also auch auf die LIVE-STREAMS der insgesamt 14 verfügbaren Sender zugreifen. Kündigungsfrist ist hierbei 30 Tage.

Deutschland - Island mobil streamen: Das ist die TVNOW-App

Ihr wollt das Programm von RTL und TVNOW nicht im Browser über tvnow.de, sondern über ein anderes Gerät, wie dem Handy oder Tablet verfolgen? Dann benötigt ihr die TVNOW-App!

Länderspiel Deutschland - Island heute LIVE: So wird die Qualifikation zur Weltmeisterschaft gezeigt