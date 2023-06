Kylian Mbappé: Wie lange läuft sein Vertrag bei PSG noch und wann könnte er ablösefrei wechseln?

Rund um Kylian Mbappé gibt es immer wieder Wechselgerüchte. Seine Vertragsdauer sorgt dabei zuweilen für Verwirrung.

Im Frühjahr 2022 zeichnete sich lange Zeit ein Abschied von Kylian Mbappé aus Paris an. Es schien darauf hinauszulaufen, dass der Stürmerstar PSG verlässt und nach Ablauf seines damaligen Vertrages im Sommer 2022 ablösefrei zu Real Madrid wechselt.

Im Mai 2022 allerdings folgte die überraschende Wende: Mbappé entschied sich doch für einen Verbleib in Paris, verlängerte sein Arbeitspapier und erteilte Real damit eine Absage.

Die Gerüchte über einen Transfer des französischen Nationalspielers rissen aber nie wirklich ab, aktuell laufen die Spekulationen mal wieder heiß. Und dabei stellt sich die Vertragsdauer Mbappés zuweilen als verwirrend dar.

Kylian Mbappé: Wie lange läuft sein Vertrag bei PSG noch?

Als PSG im Mai 2022 bekanntgab, dass Mbappé in Paris bleibt, wurde die Dauer des neuen Vertrages offiziell auf drei Jahre beziffert, also bis 30. Juni 2025.

Mehreren Medienberichten zufolge hat sich Mbappé seinerzeit aber lediglich für zwei weitere Jahre, also bis 30. Juni 2024, fest an PSG gebunden. Das dritte Jahr bezieht sich wohl nur auf eine Option, die jedoch nicht ohne Einwilligung des Torjägers gezogen werden kann.

Das heißt also, dass Mbappés Vertrag bei PSG nach jetzigem Stand am 30. Juni 2024 ausläuft.

Wann kann Kylian Mbappé ablösefrei wechseln?

Und das bedeutet wiederum, dass Mbappé PSG wohl im Sommer 2024 ablösefrei verlassen könnte, solange er keinen neuen Vertrag unterschreibt. Dass er die Option auf ein weiteres Jahr bis 2025 zieht, ist aktuell sehr unwahrscheinlich.

PSG würde es natürlich nicht begrüßen, einen Superstar wie Mbappé genau wie auch schon Lionel Messi ablösefrei zu verlieren. Schließlich hat man bereits viel Geld in den 24-Jährigen investiert, der 2017 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco kam. Mbappés Jahresgehalt im aktuellen Vertrag soll 72 Millionen Euro betragen, zudem hat ihm PSG angeblich bei Unterschrift eine Prämie in Höhe von 180 Millionen Euro gezahlt.

Wann wechselt Kylian Mbappé?

Auch wenn Mbappés Vertrag bei PSG noch bis 2024 läuft, ist es also gut möglich, dass er den französischen Meister noch im Sommer 2023 verlässt.

Der Grund dafür ist ganz einfach: Im Sommer 2024 müsste PSG seinen Topstar nach aktuellem Stand ablösefrei ziehen lassen. Der Sommer 2023 ist hingegen die letzte Chance für den Hauptstadtklub, noch eine gute Ablöse für Mbappé zu erhalten.

Kylian Mbappé bei PSG: Seine Daten