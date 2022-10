Kylian Mbappé will PSG im Januar verlassen

Die Beziehung zwischen Kylian Mbappé und PSG ist kaum noch zu kitten: Der Superstar will Frankreichs Meister zügig verlassen.

Kylian Mbappé will PSG verlassen. Der Stürmer ist beim Meister der Ligue 1 aus diversen Gründen unzufrieden und strebt einen Transfer, am liebsten schon im Januar, an. Entsprechende Medienberichte von RMC Sport und der Marca sind nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend.

Mbappé hatte im Frühjahr nach langem Theater seinen auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängert. Das kam überraschend, viele Fans und Experten hatten einen ablösefreien Transfer zu Real Madrid erwartet. Dorthin wollte Mbappé eigentlich schon im Sommer 2021 wechseln.

Die Verlängerung an der Seine erachtete der Weltmeister schon früh als Fehler. Im Sommer bat er bereits um seine Freigabe. Allerdings hätte ihn PSG laut Marca allenfalls an den FC Liverpool verkauft, aber auf keinen Fall an Real.

Mbappé aus mehreren Gründen von PSG enttäuscht

Im Zuge der von PSG teuer erkauften Verlängerung sicherte der Klub Mbappé auch ein Mitspracherecht bei sportlichen Entscheidungen zu. Mbappé ist nun sauer, dass Zusagen diesbezüglich nicht eingehalten worden seien.

Doch das abgelaufene Transferfenster lief nicht nach den Vorstellungen des Weltmeisters. Spieler wie Robert Lewandowski, Milan Skriniar oder Bernardo Silva wurden ihm mehr oder weniger versprochen, gekommen ist von den genannten Spielern am Ende jedoch niemand.

Getty Images

Zuletzt hatte es immer wieder Unruhe um den 23-Jährigen gegeben. Am Wochenende stichelte er gegen Trainer Christophe Galtier, weil er beim 0:0 in Reims wieder die ungeliebte Rolle des Stoßstürmers bekleidet hatte. Der Spieler selbst sieht sich eher auf dem linken Flügel oder an der Seite eines klassischen Mittelstürmers. Auch mit Sturmpartner Neymar, den Mbappé am liebsten im Sommer verkauft hätte, gab es immer wieder Zwists.

Dass PSG einem Verkauf im Winter zustimmt, ist zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich.