KSI gegen Logan Paul 2: TV, LIVE-STREAM - wer zeigt / überträgt den Kampf heute live?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt der Kampf zwischen KSI und Logan Paul. Wer den Kampf live im TV und im LIVE-STREAM zeigt und überträgt.

Im berühmten Staples Center in Los Angeles steigt ein Box-Event der etwas anderen Art. Mit KSI und Logan Paul duellieren sich zwei YouTube-Stars - und das bereits zum zweiten Mal! Der Kampf startet am frühen Sonntagmorgen (Nacht vom 9. auf den 10. Oktober) um 3 Uhr.

KSI gewann den ersten Kampf im August 2018 , nun kommt es zum Rückkampf. "Ich freue mich darauf, JJs Gesicht zu ruinieren und ich danke DAZN dafür, dass sie mir dafür eine Plattform geben", sagte der 24-jährige Logan Paul im Vorfeld des Kampfes.

KSI boxt gegen Logan Paul - ein wahrer Schlagabtausch! Ihr wollt den Fight live erleben? Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig. Goal verrät Euch in den nächsten Abschnitten, wer den Boxkampf live im TV und im LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

KSI gegen Logan Paul - Der Boxkampf im Überblick

Kampf KSI gegen Logan Paul Datum Sonntag, 10. Oktober 2019 || 03.00 Uhr Ort Staples Center, Los Angeles Zuschauer 20.000

Wer zeigt / überträgt KSI vs. Logan Paul im LIVE-STREAM?

Die einzige Möglichkeit, den Kampf zwischen KSI und Logan Paul live zu erleben, ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt den Fight exklusiv im LIVE-STREAM - und das in , Österreich und der .

Boxen: DAZN zeigt / überträgt KSI vs. Logan Paul im LIVE-STREAM

Mit dem LIVE-STREAM von DAZN zu KSI vs. Logan Paul verpasst Ihr keine Sekunde des spannenden Fights. Der Streamingdienst ist mittlerweile in den USA, in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Nummer eins, wenn es um Übertragungen von Bos-Events geht.

Bei DAZN könnt Ihr Euch auf eine lange und spannende Box-Nacht freuen. Zwar bleibt für Euren Schlaf nicht allzu viel Zeit übrig, dafür seid Ihr ab 03.00 Uhr live im Stream dabei. Um kurz nach 3 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag startet der Streamingdienst mit den Vorberichten zum Schlagabtausch KSI gegen Logan Paul- Am Mikrofon begrüßen Euch DAZN-Box-Kommentator Uli Hebel und Box-Experin Zeina Nassar. Beide versorgen Euch vor, während und nach dem Fight mit schlagkräftigen Analysen und den relevantesten Informationen rund um den Kampf.

Boxen: KSI vs. Logan Paul im LIVE-STREAM: Was muss ich tun, um DAZN nutzen zu können?

Ihr müsst bei DAZN registriert sein und ein Abonnement beim Streamingdienst besitzen. Das ist Voraussetzung, um den Fight zwischen KSI und Logan Paul im LIVE-STREAM und in voller Länge erleben zu können. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, aufgepasst: KSI gegen Logan Paul könnt Ihr sogar völlig kostenlos im LIVE-STREAM schauen. Wie das geht, erklären wir Euch jetzt!

Noch kein DAZN-Abonnent? Aber Ihr wollt das Box-Event in der Nacht von Samstag auf Sonntag trotzdem nicht verpassen und bestenfalls auch nichts dafür zahlen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat des Streamingdienstes und genießt zahlreiche LIVE-STREAMS.

Vier Wochen lang könnt Ihr die komplette Programmvielfalt von DAZN kostenlos testen. Boxen ist allerdings nicht der einzige Live-Sport, den DAZN im Programm hat. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt neben Box- auch zahlreiche Motorsport- und Darts-Events live im Stream.

Damit nicht genug: DAZN ist die Heimat des europäischen Spitzenfußballs und bringt Euch die Top-Klubs und Top-Spieler in etlichen LIVE-STREAMS auf Eure Bildschirme. Die Champions League : live! Die Europa League : live! Die Serie A : live! La Liga : live! Die Ligue 1 : live! Und vieles mehr: live! Außerdem bekommt Ihr bei DAZN die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Wen das alles nach einem kostenlosen Probemonat überzeugt hat, der zahlt im Anschluss 11,99 Euro monatlich und kann das Abo jederzeit monatlich kündigen . Der Jahrespass kostet 119,99 Euro.

Boxen: KSI vs. Logan Paul im LIVE-STREAM: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Auf nahezu allen mobilen Endgeräten ist DAZN verfügbar. Ob Ihr den LIVE-STREAM zum Kampf KSI gegen Logan Paul auf Eurem Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV schaut, bleibt Euch überlassen. Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App im App-Store Eurer Wahl herunter und schon könnt Ihr alle LIVE-STREAMS auf der Plattform genießen:

Wer zeigt / überträgt KSI vs. Logan Paul live im TV?

Egal, ob mitten in der Nacht oder nicht - der Boxkampf zwischen KSI und Logan Paul im Staples Center verspricht Spannung pur und lockt zahlreiche Box-Fans vor die Bildschirme. Bleibt nur eine Frage offen: Wer zeigt / überträgt den Fight zwischen KSI und Paul am Sonntag live im TV?

Boxen: Zeigt / überträgt ein Sender KSI vs. Logan live im Free-TV?

Wer sich auf eine spannende Box-Nacht gemütlich vor dem Fernseher gefreut hat, der bekommt jetzt eine schlechte Nachricht: Der Fight zwischen KSI und Logan Paul wird nicht live im Free-TV übertragen. Sender RTL , der für Übertragungen von verschiedenen Box-Events bekannt ist, zeigt den Kampf nicht live im TV.

Auch andere bekannte deutsche Sportkanäle wie Sport 1 oder Eurosport zeigen den Kampf nicht im Free-TV. Weder Free-TV noch Pay-TV : Auch Sky hat sich in DACH keine Rechte an der Übertragung des Kampfes im Staples Center gesichert und überträgt den Schlagabtausch dementsprechend nicht im TV.

Boxen: Zeigt / überträgt DAZN KSI vs. Logan Paul live im TV?

DAZN ist die Heimat von zahlreichen Box-Events. Auch den Kampf zwischen KSI und Logan Paul zeigt / überträgt DAZN live - allerdings nicht im TV, sondern im LIVE-STREAM. Dennoch müsst Ihr nicht darauf verzichten, den Fight auf Eurem Fernseher zu genießen.

Denn DAZN ist auch auf den meisten Smart-TVs verfügbar. Schaut einfach mal im App-Store auf Eurem TV-Gerät vorbei und ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter, installiert die Anwendung und erlebt den Schwergewichts-Kampf live und in voller Länge.

KSI vs. Logan Paul: Die Steckbriefe beider Boxer

Vor dem Kampf wollen sich natürlich auch alle Fans sich ein Bild davon machen, was die Boxer so können und da kommen natürlich die Werte, beziehungsweise die Steckbriefe der beiden Kämpfer ins Spiel. Hier könnt Ihr auf einen Blick die Daten von KSI und Logan Paul vergleichen.

KSI im Steckbrief

Bisherige Kampf-Bilanz Debüt K.O.s - Größe 1,83 m Gewicht 87,6 kg Alter 26 Spitzname The Maverick Nationalität Englisch Stil Linksauslage

Logan Paul im Porträt