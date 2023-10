Kroatien trifft am Donnerstag in der EM-Qualifikation auf die Türkei. Hier erfahrt Ihr, wo das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der EM-Qualifikation die Partien des siebten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Kroatien am Donnerstag (12. Oktober) mit der Türkei zu tun. Der Anpfiff des Kräftemessens in der Gruppe D erfolgt um 20.45 Uhr.

Die Bundesliga live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden

Zudem dient die Opus Arena in Osijek als Schauplatz der Partie.

Kroatien und die Türkei rangieren im am 21. September veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem sechsten und auf dem 42. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Kroatien vs. Türkei im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Kroatien vs. Türkei, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Kroatien – Türkei Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe D Datum Donnerstag, 12. Oktober 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Opus Arena (Osijek)

Kroatien vs. Türkei im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt die EM-Qualifikation heute?

Kroatien vs. Türkei im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Kroatien-News

Für die kroatische Nationalmannschaft begann die EM-Qualifikation am 25. März mit einem 1:1 gegen Wales.

Drei Tage später feierte die Elf von Zlatko Dalić mit einem 2:0 in der Türkei den ersten von drei Siegen am Stück.

Im September gewann der WM-Dritte mit 5:0 gegen Lettland und 1:0 gegen Armenien.

Die Aufstellung von Kroatien

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Türkei-News

Beim türkischen Nationalteam feiert der Italiener Vincenzo Montella sein Debüt an der Seitenlinie.

Stefan Kuntz musste nach einem 2:4 gegen Japan am 12. September und auf belgischem Terrain den Hut nehmen.

Zuvor waren die Türken mit einem 2:1 in Armenien und dem 0:2 gegen Kroatien in die EM-Qualifikation gestartet.

Danach erreichte die Türkei in der Gruppe D ein 3:2 in Lettland, ein 2:0 gegen Wales sowie im letzten Heimspiel unter Kuntz ein 1:1 gegen Armenien.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Kroatien gegen Türkei live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 11 Siege Kroatien 4 Siege Türkei 2 Unentschieden 5 Letztes Duell Türkei vs. Kroatien 0:2 (EM-Qualifikation, Gruppe D, 28. März 2023)

Kroatien vs. Türkei live anschauen: Nützliche Links