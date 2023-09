Türkei entlässt Nationaltrainer Stefan Kuntz

Stefan Kuntz ist nicht mehr Nationaltrainer der Türkei. Wird er nun Bundestrainer?

WAS IST PASSIERT? Stefan Kuntz ist nicht mehr Nationaltrainer der Türkei. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat sich der türkische Fußballverband vom 60-Jährigen getrennt.

Kuntz hatte seinen Posten im September 2021 angetreten und stand in der Türkei eigentlich bis Ende Juni 2024 unter Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die jüngsten Ergebnisse mit einem mageren 1:1 gegen Armenien in der EM-Qualifikation und einer 2:4-Pleite in einem Testspiel gegen Japan vergrößerten allerdings die Kritik am Europameister von 1996.

Mit zehn Punkten aus fünf Partien befindet sich die Türkei aber nach wie vor auf EM-Kurs. "Ich verstehe den Pessimismus in der Türkei im Moment nicht. Unsere Situation in der Gruppe ist immer noch sehr gut. Wir haben es selbst in der Hand, an der EM teilzunehmen, und wir werden am Turnier teilnehmen", hatte Kuntz zuletzt gesagt.

WIE GEHT ES WEITER? Kuntz wird neben Top-Favorit Julian Nagelsmann, Louis van Gaal und Oliver Glasner als Kandidat für den Posten des entlassenen Hansi Flick gehandelt. Der Weg wäre nun frei.