Kroatien vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft das Finale der Nations League?

Kroatien und Spanien bestreiten am Sonntag das Finale der Nations League. Wer zeigt / überträgt die Partie live?

Wer gewinnt die Nations League 2023? Im Finale stehen sich am Sonntag (18. Juni) Kroatien und Spanien gegenüber. Anstoß der Partie in Rotterdam ist heute um 20.45 Uhr.

Die Kroaten hatten sich im Halbfinale gegen Final-Four-Turnier-Gastgeber Holland durchgesetzt. Spanien indes gab Italien das Nachsehen.

GOAL verrät Euch hier, wo Ihr Kroatien gegen Spanien heute im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Kroatien vs. Spanien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß heute?

Spiel Kroatien - Spanien Wettbewerb Nations League, Finale Datum Sonntag, 18. Juni 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort De Kuip (Rotterdam, Niederlande)

Kroatien gegen Spanien heute im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Kroatien vs. Spanien heute live sehen: News und Aufstellungen

Kroatien-News

Was war das für ein Spiel?! Holland und Kroatien lieferten sich im ersten Halbfinale der Nations League am Mittwoch einen packenden Schlagabtausch.

Die Gastgeber gingen dabei durch Donyell Malen zunächst in Führung, ehe die Kroaten die Partie durch Tore von Andrej Kramaric und Mario Pasalic drehten. In der Nachspielzeit sorgte dann Noa Lang mit dem Ausgleichstreffer doch noch für die Verlängerung.

Getty Images

In dieser hatten dann aber die Kroaten das bessere Ende für sich. Bruno Petkovic und Luka Modric erzielten letztlich die entscheidenden Treffer für den 4:2-Sieg und damit den Final-Einzug des WM-Dritten.

Die Aufstellung von Kroatien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung von Kroatien einsehen.

Spanien-News

Auch das Halbfinale der Spanier gegen Italien war äußerst ansehnlich, wenngleich dabei nicht ganz so viele Tore zu bestaunen waren.

RFEF

Yéremy Pino hatte Spanien früh in Führung gebracht, Ciro Immobile glich aber wenig später per Elfmeter aus. Kurz vor Schluss ließ Joselu Spanien dann jubeln und sorgte dafür, dass die Furia Roja am Sonntag im Endspiel steht.

Die Aufstellung von Spanien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung von Spanien einsehen.

Spanien vs. Kroatien heute live im TV und STREAM: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 9 Siege Kroatien 3 Siege Spanien 5 Unentschieden 1 Letztes Duell Kroatien - Spanien 3:5 n.V. (EM-Achtelfinale 2021, 28. Juni 2021)

Kroatien vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM: Nützliche Links