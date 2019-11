Kroatien vs. Slowakei: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - so wird die EM-Qualifikation übertragen

EM-Quali-Gruppe E: Vizeweltmeister Kroatien hat am Samstag die Slowakei zu Gast. Goal verrät, wo das Duell live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der 5er-Gruppe E zur EM-Qualifikation kommt es am Samstagabend zum Duell zwischen und der . Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Stadion Rujevica.

Kroatien hat sich aus einem anfänglichen Tief lösen können und führt mittlerweile die Tabelle der Gruppe E an. Dennoch lief bei weitem nicht alles reibungslos, in sieben Spielen konnte man 14 Punkte sammeln. Dennoch: Der Vizeweltmeister kann bereits mit einem Remis den Gruppensieg eintüten, da man den direkten Vergleich mit Ungarn gewonnen hat.

Die Slowakei dagegen hat es in der eigenen Hand. Gewinnt man beide ausstehenden Spiele, könnte man die Ungarn noch überholen und so zur fahren. Nach dem Gastspiel in Kroatien geht es gegen Aserbaidschan.

Das Hinspiel zwischen der Slowakei und Kroatien war eine klare Sache für die heutigen Gastgeber. Mit 4:0 siegten Modric und Co. im September.

Kroatien vs. Slowakei heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation. Außerdem erfahrt Ihr bei uns, wie beide Teams personell in die Partie gehen.

Kroatien vs. Slowakei in der EM-Qualifikation: Das Duell

Duell Kroatien vs. Slowakei Typ EM-Qualifikation, Gruppe E Datum Samstag, 16. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Stadion Rujevica, Rijeka (Kroatien) Zuschauer 8.279 Plätze

Kroatien vs. Slowakei heute live im TV verfolgen - geht das?

Kroatien vs. Slowakei, so lautet eines der Duelle der EM-Qualifikation an diesem Samstag. Doch wird das Spiel auch live im deutschen Fernsehen übertragen?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Nein, Kroatien vs. Slowakei kommt heute nicht live im Fernsehen - sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Weder die ARD oder das ZDF noch RTL , Sky oder anderen bekannte deutsche Sportsender zeigen Kroatien vs. Slowakei live im Free- oder Pay-TV.

Im deutsche Free-TV laufen ausschließlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft . RTL zeigt alle Qualifikationsspiele des DFB-Teams, ARD und ZDF dagegen alle Freundschaftsspiele live im Free-TV.

Kroatien vs. Slowakei live auf dem SMART-TV: DAZN zeigt / überträgt heute im LIVE-STREAM

Kroatien vs. Slowakei wird zwar nicht im Free-TV übertragen, dennoch könnt Ihr mit einem Kniff kostenfrei vor Eurem TV-Bildschirm sitzen und die vollen 90 Minuten genießen.

Der Streamingdienst DAZN ist Eure einzige Option, wenn Ihr das Duell Kroatien vs. Slowakei heute live und in voller Länge erleben wollt. Doch wie der Name es schon verrät, zeigt DAZN die Spiele der EM-Qualifikation ausschließlich im LIVE-STREAM und nicht klassisch im TV. Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, Euch das Duell auf Eurem Fernseher anzuschauen.

Einfach die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden und dann Fußball heute live im TV genießen.

DAZN bringt Euch Kroatien vs. Slowakei im LIVE-STREAM auf Eurem SMART-TV! Schließlich ist die kostenlose App des Streamingdienstes auf nahezu allen modernen Fernseher verfügbar.

So könnt Ihr Kroatien vs. Slowakei im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV genießen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Kroatien vs. Slowakei mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Kroatien vs. Slowakei heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Wir wissen nun, dass nur DAZN die Begegnung Kroatien vs. Slowakei heute live zeigt / überträgt. Im Fernsehen sind die 90 Minuten nur mit einem besonderen Trick zu sehen, nämlich wenn Ihr die DAZN-App herunterladet und auf Euren TV-Bildschirm bringt. Kroatien vs. Slowakei kann jedoch auch im LIVE-STREAM angesehen werden. Wir verraten, wie!

Kroatien vs. Slowakei heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Bock auf das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Kroatien und der Slowakei? Dann seid Ihr beim Streamingdienst DAZN genau richtig. DAZN zeigt Kroatien vs. Slowakei heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Dieser startet pünktlich zum Anpfiff, der 20.45 Uhr stattfinden wird. Schon das Hinspiel, welches Kroatien mit 4:0 für sich entschied, wurde bei DAZN übertragen.

30 Tage lang bekommt Ihr die Möglichkeit, die LIVE-STREAM-Welt von DAZN zu testen. Dabei kommt Ihr in den Genuss, die EM-Qualifikation live im Stream anschauen zu können. Neben Kroatien vs. Slowakei könnt Ihr noch viele weitere Spiele der EM-Quali sehen. Hier habt Ihr einen Blick auf die DAZN-Programmvielfalt.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich - aber sowas von! Ihr seht nämlich nicht nur die Partie Kroatien vs. Slowakei live und in voller Länge. Mit der EM-Quali aber immer noch nicht genug? Ihr wollt Spitzenfußball pur? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt die Bundesliga, die Champions League und Europa League sowie die Serie A , LaLiga und vieles mehr im LIVE-STREAM. Und mit dem Gratismonat seid Ihr die ersten vier Wochen kostenlos dabei!

Kroatien vs. Slowakei heute im LIVE-STREAM bei DAZN: noch Fragen zum Streamingdienst?

Kroatien vs. Slowakei: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Kroatien gegen Slowakei heute live im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Keine Sorge, denn DAZN hat das Rundum-Sorglospaket für Euch auf Lager.

Habt Ihr die vollen 90 Minuten Kroatien vs. Slowakei nicht gesehen, dann zeigt Euch der Kanal die Highlights bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff in Rijeka. Und noch einen Service hat der Streamingdienst exklusiv auf Lager: Das Spiel zwischen der Slowakei und Kroatien kann man sich auch nochmal komplett im RE-LIVE bei DAZN reinziehen.

Kroatien vs. Slowakei als Highlightclip oder im RE-Live auf DAZN: Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter:

Kroatien vs. Slowakei heute live in TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

Kroatien vs. Slowakei​ im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Kroatien vs. Slowakei: Die Tabelle der Gruppe E in der EM-Qualifikation