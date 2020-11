Kroatien vs. Portugal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung der Nations League

Kroatien empfängt Portugal in der Nations League. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 6. Spieltag der trifft in der Gruppe 3 der Liga A auf . Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 17. November, um 20.45 Uhr im Stadion Poljud in Split.

Während Portugal die Gruppenphase unabhängig vom heutigen Spielausgang auf dem zweiten Platz hinter beenden wird, ist Kroatien noch darum bemüht, den Abstieg in die Liga B zu verhindern.

Aktuell steht das Team von Trainer Zlatko Dalic mit drei Zählern auf dem dritten Rang - punktgleich mit den viertplatzierten Schweden. Um den Verbleib in der Liga A aus eigener Kraft zu sichern, brauchen die Kroaten gegen Portugal heute einen Heimsieg.

Mehr Teams

Nations League heute live: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Kroatien und Portugal im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Kroatien vs. Portugal: Die Nations-League-Partie im Überblick

Duell Kroatien vs. Portugal Datum Dienstag, 17. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Stadion Poljud, Split (Kroatien)

Kroatien vs. Portugal: Die Nations League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr wollt Euch das letzte Gruppenspiel der Nations League zwischen Kroatien und Portugal heute live anschauen? Dann ist DAZN die richtige Anlaufstelle für Euch. Der Streamingdienst überträgt das Duell heute ab 20.45 Uhr via LIVE-STREAM.

Nations League: Kroatien vs. Portugal heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die Nations League und zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM - darunter auch das heutige Duell Kroatien vs. Portugal.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Um 20.45 Uhr wird die Partie angepfiffen - wenige Minuten zuvor geht DAZN auf Sendung. Tom Kirsten und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch durch den Abend und kommentieren das Spielgeschehen in Split.

Kroatien vs. Portugal: Die Nations League heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN

Um auf den LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen Kroatien und Portugal zugreifen zu können, wird ein DAZN-Abo benötigt. Seid Ihr jedoch noch nicht bei DAZN angemeldet, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und den kompletten Service bequem ausprobieren.

Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr nicht nur Kroatien vs. Portugal live und kostenlos erleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Neben der Nations League werden zahlreiche weitere Wettbewerbe ausgestrahlt, darunter die Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

Quelle: Getty Images

Kroatien vs. Portugal: Die Nations League heute live im TV sehen - geht das?

Alternativ zur Übertragung via LIVE-STREAM habt Ihr auch die Möglichkeit, die Begegnung Kroatien vs. Portugal heute auf eurem eigenen TV-Gerät zu erleben.

Das Nations-League-Duell zwischen Kroatien und Portugal wird heute zwar nicht von gängigen TV-Sendern gezeigt, allerdings könnt Ihr Euch die Begegnung auch bequem auf Eurem Smart-TV anschauen.

DAZN zeigt das Nations-League-Duell auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr Euch die DAZN-App auf den Bildschirm ladet und dann dort das Spiel anschaut. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

Kroatien vs. Portugal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen - so läuft's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.

Meldet Euch bei DAZN an. Schritt 4: Genießt Kroatien vs. Portugal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Quelle: Getty Images

Sobald die Aufstellungen von Kroatien und Portugal bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Nations League: Kroatien vs. Portugal heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Duell zwischen Kroatien und Portugal heute im LIVE-STREAM zu verfolgen, muss natürlich trotzdem nicht auf das Spiel verzichten: Der LIVE-TICKER von Goal zu Kroatien vs. Portugal versorgt euch mit allen wichtigen Infos zum Duell.

Abgesehen von blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert. Klickt Euch mal rein!