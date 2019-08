Im Probemonat gratis: So seht Ihr das Duell 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund am Freitag live auf DAZN

Nach dem rauschenden Auftaktsieg gegen Augsburg will der BVB in Köln nachlegen. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live sehen könnt.

Mutig wie seit Jahren nicht mehr formulierten sie bei in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 ihre Ziele. Die Meisterschaft soll erstmals seit 2012 wieder her, die jahrelange Dominanz der Bayern durchbrochen werden. Und bekanntlich ließ es sich gut an, das Projekt Titel.

Trotz Gegentor in der allerersten Minute fegte der BVB zum Bundesliga-Auftakt den FC Augsburg mit 5:1 vom Platz. Jadon Sancho, Marco Reus, Paco Alcacer und Co. machten Lust auf mehr - und wollen am Freitagabend (20.30 Uhr LIVE auf DAZN) in Köln unbedingt nachlegen.

Das Spiel beim Aufsteiger aus der Domstadt, der zu Saisonbeginn mit 1:2 beim VfL Wolfsburg unterlag, wird im LIVESTREAM auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München hat sich für die aktuelle Spielzeit Live-Rechte an der Bundesliga gesichert und darf insgesamt 45 Spiele aus Deutschlands Oberhaus live übertragen. Darunter fallen neben allen Freitagsspielen auch alle Montagsspiele und die Partien, die sonntags um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

Und die beste Nachricht für alle Fans des BVB und der Kölner: Das Duell der beiden Traditionsklubs könnt Ihr am Freitag sogar kostenlos live anschauen, solltet Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements sein. Der Sender gewährt jedem Neu-Kunden nämlich einen Probemonat, für den nichts gezahlt werden muss.

Wenn Ihr Euch also jetzt über diesen Link mit ein paar Klicks anmeldet, könnt Ihr die Übertragung von Köln gegen Dortmund gratis genießen. Auch der Auftakt in der italienischen , die nächsten Spieltage in oder der sowie sogar noch der Start in die und die würden so in Euren kostenlosen Probemonat fallen. All das hat DAZN nämlich neben der Bundesliga auch live im Programm.

Falls Ihr nach Ablauf des Probemonats vom Streamingdienst überzeugt seid, habt Ihr die Wahl aus zwei Bezahlmodellen, um das komplette Angebot von DAZN zu empfangen: Entweder Ihr zahlt pro Monat 11,99 Euro (ganz einfach monatlich kündbar) oder Ihr holt Euch gleich die DAZN-Jahreskarte, die für die nächsten zwölf Monate gilt und 119,99 Euro kostet. Die Ersparnis beim Jahresabo liegt bei 24 Euro.

Neben Fußball hat DAZN übrigens auch andere Sportarten im Live-Programm, zeigt etwa die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport und vieles mehr. Welche Fußball-LIVESTREAMS gerade laufen, darüber könnt Ihr euch auf einen Blick in unserer wöchentlich aktualisierten Übersicht informieren.

1. FC Köln gegen Borussia Dortmund LIVE auf DAZN: Die wichtigsten Infos zur Übertragung

Um 20.15 Uhr geht DAZN am Freitag (23. August) auf Sendung, um Euch vor Anpfiff um 20.30 Uhr noch rund eine Viertelstunde mit den wichtigsten Infos, Interviews und Hintergrundgeschichten zum Auftritt des BVB in Köln zu versorgen. Moderiert wird die Übertragung wie schon beim Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Hertha von Alexander Schlüter, den der frühere Erst- und Zweitligaprofi Ralph Gunesch mit seiner Expertise unterstützt.

Gunesch nimmt dann während der 90 Minuten auch Platz neben Kommentator Jan Platte, die beiden bringen Euch das Spielgeschehen gemeinsam näher. Auch dieses Duo kennt Ihr schon vom Bundesligastart vergangene Woche in München.

Bundesliga 2019/20: Welche Spiele kommen live auf DAZN?

Pünktlich vor Beginn der neuen Spielzeit hat sich DAZN durch die Partnerschaft mit Eurosport eines der Premium-Rechtepakete im deutschsprachigen Markt gesichert. Ab der nun beginnenden Saison 2019/2020 zeigt DAZN die Bundesliga-Spiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, sonntags um 13:30 Uhr, montags um 20:30 Uhr, den Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/ und 2. Bundesliga/ ) live.

DAZN hat hierfür eine entsprechende Sublizenz erworben und wird diese Spiele anstatt des bisherigen Angebots im Eurosport Player über ihre Streaming-Plattform verbreiten. Los ging es bereits am 3. August mit dem Supercup zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und dem Deutschen Meister FC Bayern München live auf DAZN.

