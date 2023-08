Kein Transfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid: Carlo Ancelotti schließt weitere Neuverpflichtungen in diesem Sommer aus

Reals Trainer macht die Tür für einen Mbappé-Wechsel noch in dieser Transferperiode zu.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat weitere Transfers des spanischen Vizemeisters in diesem Sommer ausgeschlossen. Damit ist auch die Möglichkeit vom Tisch, dass Starstürmer Kylian Mbappé (PSG) noch in der laufenden Wechselperiode bei den Blancos anheuert.

WAS WURDE GESAGT? Ancelotti erklärte am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz: "Es ist vorbei, ich schließe jede Neuverpflichtung vor der Schließung des Marktes aus. Der Kader ist geschlossen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Real verpflichtete in diesem Sommer bislang unter anderem Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund und Espanyols Stürmer Joselu. Als Reaktion auf den Kreuzbandriss von Thibaut Courtois kam Kepa auf Leihbasis vom FC Chelsea. Wegen des Abgangs von Kapitän Karim Benzema und der schweren Knieverletzung Eder Militãos hielten sich zuletzt Gerüchte weitere Neuzugänge.

Im Mittelpunkt steht dabei Kylian Mbappé. Der Torjäger von Paris Saint-Germain möchte seinen Klub im kommenden Sommer mit auslaufendem Vertrag verlassen. Real gilt als Wunschziel und zuletzt keimten Gerüchte auf, die Spanier wollten mit einem Angebot ganz spät in der Transferperiode Druck auf PSG ausüben. Laut Ancelotti wird dies aber nicht passieren.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem glänzenden Start in die neue Saison mit zwei Siegen aus zwei Spielen steht für Ancelottis Schützlinge am Freitagabend das Heimspiel gegen Celta Vigo auf dem Programm.