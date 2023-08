Real Madrid nach Verletzung von Éder Militão wohl mit Interesse an Arsenal-Star Gabriel

Real Madrid musste mit dem Kreuzbandriss von Éder Militão einen schweren Ausfall hinnehmen. Kommt ein Ersatz vom FC Arsenal?

WAS IST PASSIERT? Real Madrid ist auf der Innenverteidiger-Position in dieser Saison dünn besetzt. Nun sollen die Königlichen laut der Daily Mail an Gabriel vom Premier-League-Vizemeister FC Arsenal interessiert sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Reals Defensivstar Éder Militão fällt mit einem Kreuzbandriss für mehrere Monate aus, damit haben die Madrilenen mit Antonio Rüdiger, David Alaba und Nacho Fernández nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Militão ist nach Thibaut Courtois bereits der zweite Madrid-Star mit einem Kreuzbandriss.

WIE GEHT ES WEITER? Das Problem der dünnen Personaldecke in der defensiven Zentrale könnte offenbar Gabriel lösen, Real soll dem Bericht nach ernsthaftes Interesse am Brasilianer haben. Der 25-Jährige sei jedoch sehr glücklich bei den Gunners.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? Real-Trainer Carlo Ancelotti sagte zuletzt allerdings, er wolle als Ersatz für Militão vermehrt auf die Jugend setzen: "Wir sind gut auf dieser Position besetzt, denn wir haben mit Nacho, Rüdiger und Alaba Spieler mit viel Erfahrung. Diese Woche hat Marvel mit uns trainiert wir haben auch noch andere, die sich sehr gut entwickeln: Álvaro Carrillo, Raúl Asencio. Wir nutzen als vierten Innenverteidiger jemanden aus der Jugend, solange Militão ausfällt."