BVB: Karim Adeyemi fällt drei Wochen lang verletzt aus

Im Spiel gegen die Hertha verletzt sich Karim Adeyemi und muss raus. Nun ist klar, wie lange der BVB-Offensivspieler ausfällt.

WAS IST PASSIERT? Karim Adeyemi von Borussia Dortmund hat sich im Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt rund drei Wochen aus. Das teilte der Klub am Montag mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim Sprint zur Vorbereitung des zwischenzeitlichen 2:0 durch Donyell Malen zog sich Adeyemi die Verletzung zu und wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Sollte er tatsächlich drei Wochen fehlen, würde Adeyemi unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea verpassen. Im ersten Aufeinandertreffen hatte der deutsche Nationalspieler beim 1:0 für das einzige Tor des Abends gesorgt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Adeyemi wechselte im Sommer für 30 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB. Zuvor spielte er unter anderem beim FC Bayern München und in Unterhaching in der Jugend.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach einem schwachen Start war Adeyemi in dieser Saison zuletzt immer besser in Fahrt gekommen. Nach 16 Bundesliga-Partien steht er bei drei Toren und drei Vorlagen.