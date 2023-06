Kai Havertz wechselt zum FC Arsenal

Was sich zuletzt abzeichnete, ist nun auch offiziell: Kai Havertz bleibt in London, trägt aber künftig das Arsenal-Trikot.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Offensivspieler Kai Havertz innerhalb Londons vom FC Chelsea zum FC Arsenal ist perfekt. Die Gunners vermeldeten die Verpflichtung des 24-Jährigen am Mittwochabend via Twitter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Havertz hat bei Arsenal wohl einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschrieben. Die Ablöse für den deutschen Nationalspieler, dessen Arbeitspapier bei Chelsea noch bis 2025 gültig war, soll bei rund 70 Millionen Euro liegen. Inklusive Bonuszahlungen könnte sich die Summe noch auf bis zu 75 Millionen Euro erhöhen.

DER TWEET ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz war 2020 für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Chelsea gewechselt.

Für die Engländer hatte er vergangene Saison 47-mal auf dem Platz gestanden. Dabei gelangen Havertz neun Tore und eine Vorlage.