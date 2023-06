FC Chelsea: Interview von Kai Havertz in Arsenal-Trikot kursiert in Netz

Den Gunners ist offenbar eine riesige Transfer-Panne unterlaufen.

WAS IST PASSIERT? Die Sonne scheint, Kai Havertz lächelt unter Palmen - doch irgendwas stimmt da nicht. Genau: Der deutsche Fußball-Nationalspieler trägt auf dem zwei Minuten und 20 Sekunden langen Video schon das Trikot seines neuen Klubs FC Arsenal - dabei ist der Transfer vom FC Chelsea dorthin noch gar nicht offiziell verkündet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dennoch tauchte der Clip jetzt im Netz auf - eine Panne kurz vor der erwarteten Bestätigung des 65 Millionen Pfund (75 Millionen Euro) schweren Deals.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist für mich persönlich super aufregend. Ich bin so froh darüber, zu diesem wunderbaren Klub zu wechseln", schwärmt Havertz im ersten Interview für seinen neuen Verein.

"Dieser Klub hat eine so große Geschichte, und ich hoffe, wir können viele Dinge erreichen", ergänzt er hoch erfreut. Die Gunners zeichne eine "Familienmentalität" aus, die es so schwer mache, gegen sie zu spielen.



Havertz (24), das wird in dem Video ebenfalls klar, bekommt auch bei Arsenal seine angestammte Rückennummer 29. "Ich liebe es, sie wieder in einem roten Trikot zu tragen", sagte der frühere Leverkusener.