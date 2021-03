Juventus im Kadercheck - Mega-Umbruch in Turin: Ronaldo-Verbleib trotz Nedved-Ansage nicht gesichert, das Ende der Senatoren droht

Juventus spielt eine mäßige Saison. Im Sommer steht der große Umbruch bevor. Ob Cristiano Ronaldo Teil des Neuanfangs ist, steht in den Sternen.

HINTERGRUND

Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Porto, in der Liga kaum noch Chancen auf den zehnten Meistertitel in Folge: Die Saison von Juventus Turin gestaltet sich insgesamt einigermaßen schwierig.

Der Alten Dame steht im Sommer ein riesiger Umbruch ins Haus, etliche Spieler werden den Klub voraussichtlich verlassen, nur bei wenigen Akteuren ist ein Verbleib gesichert. Geht es nach Vizepräsident Pavel Nedved, wird Superstar Cristiano Ronaldo auch in der kommenden Spielzeit für die Bianconeri auflaufen.

Obwohl der Tscheche zuletzt bei DAZN ein Machtwort sprach, ist Ronaldos Zukunft offen, spanischen Medien ist zu entnehmen, dass eine Sensationsrückkehr zu Real Madrid im Bereich des Möglichen liegt.

Darüber hinaus könnte schon bald das Unvorstellbare Realität werden: Die Ikonen Gianluigi Buffon und Giorgio Chiellini liebäugeln mit einem Karriereende.

Goal und SPOX werfen einen Blick auf den Kader des italienischen Rekordmeisters.

Diese Spieler werden auch 2021/22 bei Juventus Turin spielen

Wojciech Szczesny

Tor, 30 Jahre, Vertrag bis 2024, 30 Spiele, 29 Gegentore

Der Pole ist aktuell Juves klare Nummer eins und soll – obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen um eine mögliche Donnarumma-Verpflichtung gab - auch in Zukunft das Tor der Alten Dame hüten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge plane Juve beim Projekt "Neuaufbau" mit Szczesny.

Danilo

Abwehr, 29 Jahre, Vertrag bis 2024, 36 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen

Auch Danilo wird in der kommenden Saison weiterhin fester Bestandteil des Team sein. Der Brasilianer ist unter Trainer Pirlo gesetzt, absolvierte nach Chiesa die meisten Spiele aller Juventus-Akteure.

Leonardo Bonucci

Abwehr, 33 Jahre, Vertrag bis 2024, 29 Spiele, 2 Tore, 0 Vorlagen

Könnte im kommenden Sommer der einzig Verbliebene der "Senatoren"-Garde sein, sollten Chiellini und Buffon ihre Fußballschuhe beziehungsweise Handschuhe an den Nagel hängen. Bonucci hatte in der laufenden Saison ein ums andere Mal mit muskulären Problemen zu kämpfen, bestritt von allen Innenverteidigern jedoch die meisten Partien. Führte Juve in Abwesenheit des etatmäßigen Spielführers Chiellini 17-Mal als Kapitän aufs Feld und könnte in Zukunft die Rolle seines langjährigen Kollegen übernehmen.

Matthijs de Ligt

Abwehr, 21 Jahre, Vertrag bis 2024, 24 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen

Schulterverletzung, Muskelermüdung und Corona-Infektion: Der junge Niederländer wurde in dieser Saison mit mehreren Rückschlägen konfrontiert und verpasste insgesamt 16 Spiele. Hofft auf Besserung in der kommenden Spielzeit, die er als wichtiger Pfeiler definitiv bei Juventus bestreiten wird. Ein Verkauf steht nicht zur Debatte.

Juan Cuadrado

Abwehr/Mittelfeld, 32 Jahre, Vertrag bis 2022, 28 Spiele, 0 Tore, 15 Vorlagen

Einem Bericht von Tuttosport zufolge sollen vier Arrivierte bei der Mission, Juventus wieder voranzutreiben, mitwirken. Neben Szczesny, Danilo und Bonucci wird Cuadrado von der Vereinsführung als essentieller Teil der künftigen Mannschaft gesehen. Der Kolumbianer gab in der bisherigen Saison die meisten Vorlagen.

Arthur

Mittelfeld, 24 Jahre, Vertrag bis 2025, 26 Spiele, 1 Tor, 0 Vorlagen

Am vergangenen Wochenende leitete der kostspielige Neuzugang aus Barcelona die überraschende 0:1-Pleite gegen Benevento mit einem Fehlpass ein, was die italienische Presse dazu veranlasste, Juves Scudetto-Chancen ad acta zu legen. Dennoch wird der Brasilianer auch in der kommenden Saison das Trikot der Bianconeri tragen.

Weston McKennie

Mittelfeld, 22 Jahre, Vertrag bis 2025, 35 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen

Überraschte nach seinem Wechsel von Schalke 04 mit starken Leistungen und spielte sich im Mittelfeld der Italiener fest. Die Folge: Bereits Anfang März gab Juventus bekannt, den US-Amerikaner für 18,5 Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen und ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2025 auszustatten.

Dejan Kulusevski

Mittelfeld, 20 Jahre, Vertrag bis 2025, 36 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen

Im Januar 2020 schnappte Juve sich das verheißungsvolle Atalanta-Juwel für eine beträchtliche Ablösesumme (35 Millionen Euro), parkte es aber für die restliche Saison in Parma. In seiner ersten Spielzeit für Juve wusste der Schwede vollumfänglich zu überzeugen, zählt zu den Profis mit den meisten Pflichtspieleinsätzen. Kulusevski gilt als wichtiger Baustein für die Zukunft.

Federico Chiesa

Mittelfeld/Angriff, 23 Jahre, Vertrag bis 2022 (Leihgabe der AC Florenz), 37 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen

Avancierte nach seinem Wechsel aus Florenz kurz vor Schließung des Transferfensters zu einem echten Leistungsträger und Dauerbrenner. Auf dem Papier bis 2022 leihweise an die Alte Dame gebunden, wird Chiesa aller Voraussicht nach über den kommenden Sommer hinaus fix verpflichtet. Juve besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption über 40 Millionen Euro, die bei Erfüllung diverser Parameter (Top 4 in der Liga, 60 Prozent Einsatzzeit, mindestens 10 Tore und 10 Assists) zur Kaufverpflichtung wird. Der ehemalige Florentiner könnte DER kommende Juventus-Star werden.

Diese Spieler könnten Juventus Turin im Sommer verlassen

Gianluigi Buffon

Tor, 43 Jahre, Vertrag bis 2021, 10 Spiele, 5 Gegentore

Eine Fußball-Welt ohne Torhüter Buffon? Schwer vorstellbar! Obwohl die Keeper-Legende Anfang März in einem Interview mit dem Guardian den Juni 2023 als "finales Stoppschild" genannt hatte, ließ er sich die Option offen, schon nach der Saison seine Karriere zu beenden. "Ich könnte auch in vier Monaten aufhören zu spielen", sagte der 43-Jährige, dessen Arbeitspapier – Stand jetzt – im Sommer ausläuft.

Alex Sandro

Abwehr, 30 Jahre, Vertrag bis 2023, 23 Spiele, 0 Tore, 2 Vorlagen

Schwierige Saison für Juve, schwierige Saison für den langjährigen Stamm-Linksverteidiger. Verpasste den Start der Spielzeit aufgrund einer Oberschenkelverletzung, Anfang des Jahres setzte ihn eine Coronainfektion außer Gefecht, zuletzt zog er sich gegen Cagliari erneut eine Verletzung zu. Der Brasilianer, der 2015 vom FC Porto zur Alten Dame stieß, wird mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Giorgio Chiellini

Abwehr, 36 Jahre, Vertrag bis 2021, 16 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage

Neben Buffon die zweite Juve-Ikone, die möglicherweise im Sommer aufhört. Wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, denkt Chiellini, der in der aktuellen Saison aufgrund diverser Verletzungen mehrfach ausfiel, nach 21 Jahren in Diensten der Turiner an ein Karriereende.

Merih Demiral

Abwehr, 23 Jahre, Vertrag bis 2024, 23 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage

Anfang des Jahres tauchten Meldungen auf, wonach Demiral unzufrieden über seine Reservistenrolle beim Rekordmeister sei – und einen Wechsel in Erwägung ziehe. Sogar der FC Bayern wurde als möglicher Abnehmer gehandelt. Weil die Münchner den verheißungsvollen Dayot Upamecano verpflichteten, ebbten die Gerüchte um Demiral allerdings schnell ab. Dennoch gilt der Türke als Abwanderungskandidat, vor allem in England soll es Interessenten geben.

Radu Dragusin

Abwehr, 19 Jahre, Vertrag bis 2021, 4 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen

Feierte in dieser Saison sein Debüt für die Profis, mittlerweile stehen vier Einsätze zu Buche. Der Klub soll an einer Vertragsverlängerung interessiert sein, bislang kam allerdings keine Einigung zustande. Bleibt es dabei, wäre der junge Rumäne im Sommer ablösefrei zu haben. Jüngst wurde Dragusin mit RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht, laut The Sun hat wohl auch Premier-League-Klub Crystal Palace seinen Hut in den Ring geworfen.

Gianluca Frabotta

Abwehr, 21 Jahre, Vertrag bis 2025, 17 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage

Ist neben Sandro der einzige "gelernte" Linksverteidiger im Kader und sammelte regelmäßig Einsatzzeit. Beim obligatorischen Umbruch möchte Juventus allerdings einen neuen Mann für die defensive Außenbahn verpflichten, dem jungen Frabotta scheint die Vereinsführung nicht zuzutrauen, sich langfristig als Stammkraft zu etablieren. Dementsprechend machen bereits Gerüchte um einen Abgang des 21-Jährigen die Runde. Tuttosport schreibt von einem möglichen Tauschgeschäft zwischen Frabotta und Sassuolo-Star Manuel Locatelli.

Adrien Rabiot

Mittelfeld, 25 Jahre, Vertrag bis 2023, 35 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen

2019 wechselte der Franzose ablösefrei von PSG zur Alten Dame und etablierte sich prompt. Seither kam Rabiot auf 72 Pflichtspiele. Mit seinen Leistungen weckt er offenbar Interesse in England. Wie Rabiot-Berater Vincenzo Morabito jüngst verriet, habe Manchester City den 25-Jährigen als Transferziel auserkoren. Er stellte aber gleichzeitig klar, dass die Skyblues sich prompt eine Absage von Juve eingehandelt hätten. So richtig ruhig wurde es um den Nationalspieler im Anschluss allerdings nicht, ein Abgang soll noch nicht gänzlich vom Tisch sein.

Rodrigo Bentancur

Mittelfeld, 23 Jahre, Vertrag bis 2024, 34 Spiele, 0 Tore, 3 Vorlagen

Pirlo setzt in dieser Saison auf den Uruguayer, ob Bentancur jedoch beim Neuaufbau eine tragende Rolle spielen wird, ist aktuell fraglich. Corriere dello Sport schreibt, dass Juventus grundsätzlich bereit sei, Bentancur ziehen zu lassen, sollte es ein adäquates Angebot geben. Die Ablöse-Vorstellungen der Alten Dame sollen sich laut der Zeitung auf rund 35 Millionen Euro belaufen.

Aaron Ramsey

Mittelfeld, 30 Jahre, Vertrag bis 2023, 26 Spiele, 2 Tore, 5 Vorlagen

Viel konkreter sind hingegen die Abgangsgerüchte um den Waliser. Ramsey. 2019 von Arsenal zu Juve gewechselt, mauserte er sich unter Ex-Coach Maurizio Sarri zum Stammspieler, bei Pirlo ist er aber alles andere als gesetzt. Erst eine Partie bestritt er über die volle Distanz, immer wieder kamen kleinere Verletzungen dazwischen. Ramsey soll nicht beim Neuaufbau mitwirken, vielmehr kristallisiert sich ein Wechsel nach England heraus. Der FC Liverpool soll unter anderem ein Auge auf den 30-Jährigen geworfen haben.

Nicolo Fagioli

Mittelfeld, 20 Jahre, Vertrag bis 2023, 2 Spiele, 0 Tore

Pirlo gilt als großer Fan des Youngsters, der regelmäßig bei den Profis mittrainiert. Dass es bei Juve schon in der kommenden Saison zum Durchbruch reicht, ist jedoch unwahrscheinlich. Vielmehr könnte Fagioli sich bei einem kleineren Klub auf hohem Niveau weiterentwickeln. Angeblich soll Juve daran interessiert sein, Fagioli in einen Deal mit Wunschspieler Locatelli von Sassuolo einzubinden, dabei aber auf eine Rückkaufklausel bestehen.

Federico Bernardeschi

Mittelfeld, 27 Jahre, Vertrag bis 2022, 35 Spiele, 3 Tore

Wird seit Anfang März als Linksverteidiger eingesetzt, einen Platz in der Offensive kann Pirlo dem Nationalspieler nicht anbieten. Schon im vergangenen Sommer und später auch im Winter gab es unzählige Gerüchte um einen Abgang, Hertha BSC soll um den ehemaligen Florentiner gebuhlt haben. Bernardeschi blieb im Piemont, ein Engagement über die Saison hinaus ist allerdings unwahrscheinlich. Will Juve noch Ablöse für Bernardeschi generieren, ist ein Transfer obligatorisch.

Paulo Dybala

Mittelfeld/Angriff, 27 Jahre, Vertrag bis 2022, 16 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen

Eine bevorstehende Transferphase ohne Gerüchte um Dybala? Gibt es nicht. Der Argentinier wird quasi seit Jahren mit einem Weggang in Verbindung gebracht, passiert ist bislang nichts. Doch diesen Sommer könnte es tatsächlich so weit sein. Dybalas Vertrag läuft 2022 aus, Juventus hofft darauf, noch mächtig Geld für den Offensivspezialisten einzunehmen. Wie englische Medien berichten, zeigen besonders der FC Chelsea und Tottenham Hotspur Interesse an einer Verpflichtung.

Cristiano Ronaldo

Mittelfeld/Angriff, 36 Jahre, Vertrag bis 2022, 34 Spiele, 30 Tore, 4 Vorlagen

Der Superstar wurde für das erneut frühzeitige Champions-League-Scheitern verantwortlich gemacht. Ronaldo wirkte nach dem Aus gegen Porto frustriert, der Portugiese soll unglücklich in Turin sein. Obwohl Vizepräsident Pavel Nedved unlängst erklärte, Ronaldo sei "unantastbar" und werde definitiv bei Juventus bleiben, häufen sich die Meldungen, wonach CR7 ernsthaft über eine Rückkehr zu Real Madrid nachdenkt. Sollte Juventus (aktuell Platz drei) die Quali für die Königsklasse verpassen, dürfte Ronaldo kaum zu halten sein.

Alvaro Morata

Angriff, 28 Jahre, Vertrag bis 2021 (Leihgabe von Atletico Madrid), 34 Spiele, 16 Tore, 11 Vorlagen

Hat gute Chancen, auch in der nächsten Saison für die Alte Dame aufzulaufen, fix ist allerdings noch nichts. Morata ist bis zum Saisonende von Atletico ausgeliehen, Juventus hat aber laut Gazzetta dello Sport die Möglichkeit, den Angreifer längerfristig an sich zu binden. Dabei soll es die Option geben, Morata ein weiteres Jahr auszuleihen (10 Millionen Euro Gebühr) und im Anschluss für 35 Millionen Euro fest zu verpflichten oder bereits im Sommer 45 Millionen Euro an die Rojiblancos zu überweisen.

Die Situation der Leihspieler, die im Sommer zurückkehren

Mattia Perin

Tor, 28 Jahre, Vertrag bis 2022, seit Januar 2020 beim FC Genua, 24 Spiele, 30 Gegentore

Perins Zukunft bei Juventus soll laut Gazzetta dello Sport eng an die Zukunft von Buffon geknüpft sein. Sollte der Altstar seine Karriere tatsächlich beenden, würde Perin ihn als Nummer zwei hinter Szczesny beerben - sollte der 43-Jährige aber noch eine Saison dranhängen, müsste sich Perin um einen neuen Arbeitgeber kümmern.

Daniele Rugani

Abwehr, 26 Jahre, Vertrag bis 2023, seit Februar 2021 bei Cagliari Calcio, 8 Spiele 1 Tor, 1 Vorlage

Wurde im Oktober an Stade Rennes verliehen, im Januar kehrte er wieder zurück zu Juventus, um gleich darauf die nächste Leihe anzutreten. Sein Berater erklärte zuletzt, dass Rugani einen Neuanfang brauche, ein längerfristiges Engagement bei Cagliari steht im Raum. Bei Juve hat der Innenverteidiger keine Zukunft mehr.

Mattia De Sciglio

Abwehr, 28 Jahre, Vertrag bis 2022, seit Oktober 2020 bei Olympique Lyon, 25 Spiele, 0 Tore, 2 Vorlagen

Fühlt sich wohl in Lyon und würde gerne über den Sommer hinaus bleiben. "Ich würde gerne hierbleiben, aber das liegt nicht in meiner Hand", sagte er im Gespräch mit 20 Minutes. Im Falle eines Sommer-Verkaufs würde De Sciglio noch eine Ablöse in die Juve-Kassen spülen, beim Bianconeri-Neuaufbau spielt er ohnehin keine Rolle.

Luca Pellegrini

Abwehr/Mittelfeld, 22 Jahre, Vertrag bis 2025, seit September 2020 beim FC Genua, 11 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage

Juve ließ sich die Dienste des Mittelfeldmannes im Sommer 2019 satte 22 Millionen Euro kosten, ein Spiel für die Alte Dame absolvierte Pellegrini bis heute aber nicht. Genua ist seine zweite Leihstation, bislang läuft die Saison unglücklich, weil der 22-Jährige ständig verletzt ist. Dass Juventus in der nächsten Saison auf Pellegrini baut, ist unwahrscheinlich.

Hans Nicolussi Caviglia

Mittelfeld, 20 Jahre, Vertrag bis 2023, seit Oktober 2020 bei Parma Calcio, 2 Spiele, 2 Vorlagen

Sollte bei Parma Spielpraxis sammeln, zog sich im Januar aber tragischerweise einen Kreuzbandriss zu. Womöglich steht im Sommer die nächste Leihe ins Haus.

Marko Pjaca

Mittelfeld/Angriff, 25 Jahre, Vertrag bis 2023, seit September 2020 beim FC Genua, 28 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage

Fasste seit seinem Wechsel 2016 nie richtig Fuß bei Juventus, Genua ist bereits die vierte Leihstation. Aller Voraussicht nach muss der Kroate im Sommer nach einem neuen Klub Ausschau halten.

Douglas Costa