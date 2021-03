Juventus-Keeper Gianluigi Buffon nennt Zeitpunkt für Karriereende

Gianluigi Buffon lässt sich weiter offen, wann er seine Laufbahn beenden will. Nun nennt er aber den allerspätesten Zeitpunkt für diesen Schritt.

Gianluigi Buffon, Torhüter-Legende von Juventus Turin, hat erklärt, dass er spätestens im Sommer 2023 seine Karriere beenden wird. Der 43-Jährige ließ sich aber gleichzeitig die Möglichkeit offen, schon in vier Monaten die Handschuhe zur Seite zu legen.

"In meinem Kopf gibt es ein ganz großes Stoppschild, eine Obergrenze. Und das ist der Juni 2023", sagte Buffon dem Guardian. Der Torhüter wäre dann 45 Jahre alt. "Das ist aber das Allerhöchste, wirklich das Maximum. Denn ich könnte auch schon in vier Monaten aufhören", fügte er hinzu.

Buffon kommt vor allem im Pokal zum Einsatz

Im vergangenen Sommer hatte Buffon einen Einjahresvertrag bei der Alten Dame unterschrieben, der nun im Sommer ausläuft. Ob Juve dem Routinier ein neues Angebot macht, ist noch unklar.

Unter dem neuen Trainer Andrea Pirlo, mit dem er 2006 Weltmeister wurde, kam Buffon in dieser Saison bislang auf zehn Einsätze in allen Wettbewerben. Vor allem in der Coppa Italia stand er zwischen den Pfosten und wird dies aller Voraussicht nach auch im Finale im Mai tun, wenn Juve auf Atalanta trifft.