Juventus – Napoli live: Die Serie A heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Nach der Weihnachtspause kehrt die italienische Serie A traditionsgemäß am Dreikönigstag in den Meisterschaftsalltag zurück. Hierbei kommt es heute um 20.45 Uhr unter anderem zum Klassiker Juventus vs. Napoli. Damit tritt der Fünfte zuhause gegen den Dritten an, wobei die Alte Dame und die Hellblauen 34 und 39 Punkte holten.

Juventus ist mit vier Siegen und einem Unentschieden seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Das hat die von Massimiliano Allegri trainierte Elf allerdings auch der Tatsache, dass sie gegen Mannschaften der zweiten Tabellenhälfte antrat, zu verdanken. Das Unentschieden kam in Venedig und nach zwei Dreiern bei Salernitana sowie zuhause gegen Genua zustande. Es folgten ein Auswärtssieg gegen Bologna sowie am 21. Dezember ein 2:0-Heimerfolg gegen Cagliari.

🎥 𝕀ℕ𝕊𝕀𝔻𝔼 𝔸𝕃𝕃𝕀𝔸ℕℤ 𝕊𝕋𝔸𝔻𝕀𝕌𝕄 🎥



#JuveCagliari come non l'avete ancora vista! 👀

Buona serata, bianconeri!#ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfc) December 23, 2021

Heute findet in der italienischen Serie A das Spitzenspiel Juventus vs. Napoli statt. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Juventus vs. Napoli heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Juventus vs. Napoli Datum: Donnerstag, 6. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Allianz Stadium (Turin)

Juventus – Napoli heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Serie A

DAZN betrat den Markt im Jahr 2016. Seither hält der Streaming-Anbieter die Ausstrahlungsrechte für die italienische Serie A. Im August verkündete er die Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre. Das bedeutet für Euch, dass Ihr bis zum Abschluss der Saison 2023/2024 sämtliche Matches des italienischen Oberhauses bei DAZN anschauen könnt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, etliche Partien der Coppa Italia zu sehen.

Juventus vs. Napoli heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Aus diesem Grund könnt Ihr als Abonnenten bei DAZN auch das Spitzenspiel Juventus vs. Napoli mitverfolgen. Beim Anbieter stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr 149,99 Euro oder 14,99 Euro auf den Tisch legen. Demnach bezahlt Ihr bei einer 365-tägigen Laufzeit das Zehnfache des Preises eines Monatsabos und spart 30 Euro. Hier findet Ihr bei GOAL sämtliche Infos zu den Abos bei DAZN.

Der Vertragsabschluss erfolgt binnen weniger Minuten und das trifft auch auf den zweiten Schritt zu. Bei einem Smart-TV müsst Ihr ausschließlich die kostenlose App herunterladen. Andernfalls könnt Ihr einen traditionellen Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder grundsätzlich ebenso mit einem PC verbinden.

Liebhaber der europäischen Fußballligen können bei DAZN zusätzlich zur Serie A die Bundesliga, die Ligue 1 und LaLiga mitverfolgen. Zusätzlich kommt Ihr in den Genuss der Champions League, von zahlreichen Länderspielen und der Women’s Champions League. Außerdem umfasst das Programm den Großteil der Wintersportdisziplinen, die NBA, die NFL, Boxen, MMA sowie Darts. Doch notiert Euch jetzt die Eckdaten zur Übertragung von Juventus vs. Napoli:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Die weiteren Spiele der Serie A bei DAZN anschauen

Der Spielplan in der Serie A sieht an den Wochenenden üblicherweise ein Freitags- und ein Montagsmatch, drei Samstagsspiele und sonntags fünf Partien vor. Trotzdem hielt man auch in der Saison 2021/2022 an der Tradition des Wiederauftakts am Dreikönigstag fest. Demzufolge finden am Donnerstag sämtliche Begegnungen der 20. Runde und am Sonntag alle Partien des 21. Spieltags statt.

Heute machen die Matches Bologna vs. Inter Mailand und Sampdoria vs. Cagliari mit Anpfiff um 12.30 Uhr den Anfang. Zwei Stunden später beginnen die Spiele Lazio – Empoli sowie Spezia – Hellas Verona. Danach geht es um 16.30 Uhr mit den Duellen Atalanta vs. FC Turin und Sassuolo vs. Genua weiter. Ab 18.30 Uhr geht mit AC Milan – AS Roma ein weiteres Spitzenspiel über die Bühne, zudem ist das Kellerduell Salernitana – Venedig geplant. Abschließend kommt es um 20.45 Uhr zu den Spielen Juventus vs. Napoli und Florenz vs. Udinese.

Juventus gegen Napoli heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL erklärte Euch bereits, dass Ihr einen klassischen Fernseher mithilfe eines Notebooks oder PCs und eines HDMI-Kabels zu einem Smart-TV umfunktioniert könnt. Möglich machen das die LIVE-STREAMS, die DAZN zu jedem Sportevent bereitstellt. Überdies könnt Ihr Euch auch mit einem Tablet oder einem Smartphone die Übertragung des Spitzenspiels Juventus gegen Napoli ansehen.

Juventus vs. Napoli live: Die Serie A heute im LIVE-TICKER verfolgen

Außerdem bietet Euch GOAL einen LIVE-TICKER zum Kräftemessen Juventus vs. Napoli an. Damit bleibt Ihr zu allen Treffern, sonstigen Torchancen, Karten sowie Wechseln im Bilde. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Juventus – Napoli im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Serie A übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Juventus gegen Napoli heute live sehen: Die Aufstellungen zur Serie A

Die Startformationen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.