Juventus: Federico Chiesa ist wohl "frustriert" wegen Massimiliano Allegri

Bei Juve haben offenbar mehrere Stars ein Problem mit Trainer Max Allegri. Darunter auch Linksaußen Federico Chiesa.

WAS IST PASSIERT? Federico Chiesa (24) ist bei Juventus unglücklich. Journalist Adriano del Monte berichtet, der italienische Nationalspieler sei wegen Trainer Massimiliano Allegri "frustriert" bei der Alten Dame und seine Zukunft im Klub sei mittlerweile unsicher.

WAS IST DER HINTERGRUND? Juve strauchelt durch die laufende Saison, und nach nur einem Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen ist die Stimmung im Keller. Vor allem Trainer Massimiliano Allegri steht in der Kritik. Flügelstürmer Chiesa soll sauer sein, weil Allegri ihn in den letzten Wochen mehrfach auf fremden Positionen einsetzte.

Stress soll es auch zwischen dem Coach und dem schwächelnden Torjäger Dusan Vlahovic sowie Ángel Di María geben. Letzterer hat laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport eine Knöchelverletzung vorgetäuscht, um beim Spiel gegen Bologna am Sonntag nicht dabei sein zu müssen. Hintergrund: Di María hatte erfahren, dass er nicht in der Startformation stehen sollte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Federico Chiesa wechselte 2020 zunächst auf Leihbasis von seinem Heimatklub AC Florenz nach Turin. 2022 verpflichteten ihn die Bianconeri für 42,5 Millionen Euro Ablöse fest. Chiesa steht noch bis 2025 unter Vertrag, in der Vergangenheit wurde er mehrfach auch als möglicher Neuzugang beim FC Bayern gehandelt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wegen eines Kreuzbandrisses verpasste Chiesa den Saisonstart. Er bringt es in der laufenden Spielzeit auf 25 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und 4 Assists gelangen.