Paulo Dybala über mögliche Juve-Rückkehr von Pogba: "Hoffentlich können wir eines Tages wieder zusammen feiern"

Wohin zieht es Paul Pogba im kommenden Sommer? Geht es nach Juves Dybala, wäre der Franzose in Turin eine willkommene Verstärkung.

Angreifer Paulo Dybala von hat sich für eine Rückkehr von Manchester-United-Star Paul Pogba ausgesprochen. Angesprochen auf seinen ehemaligen Teamkollegen, sagte der Argentinier im Gespräch mit Otro: "Paul und ich haben ein gutes Verhältnis. Als er hier [Juventus, Anm. d. Red] gespielt hat, haben wir uns immer neue Torjubel überlegt. Hoffentlich können wir eines Tages wieder zusammen Tore feiern."

Der 26-Jährige sehe keinen Grund, weshalb der Weltmeister von 2018 nicht zur Alten Dame zurückkehren wollen würde.

Wechselt Pogba zu ?

In der Saison 2015/16 liefen Dybala und Pogba gemeinsam für Juventus auf. Im Sommer 2016 zog es Letzteren dann zurück zu .

Der Franzose wurde zuletzt häufiger mit einem Abschied von den Red Devils in Verbindung gebracht. Real Madrid soll ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen haben. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis kommenden Sommer.