Jürgen Klopp lobt: "Manchester City ist das beste Team der Welt"

Vor dem Champions-League-Auftakt in Neapel spielt Trainer Jürgen Klopp die Ambitionen seines FC Liverpool etwas herunter.

Jürgen Klopp sieht seinen vor dem Start der neuen Champions-League-Saison nicht in der Favoritenrolle. "Wir können nicht das beste Team in Europa sein. Ich glaube, Man City ist das beste Team der Welt", sagte er vor dem Auftakt-Duell mit Napoli.

"Wir versuchen, das Level aus dem letzten Jahr wieder zu erreichen. Wir wollen so konstant sein wie letztes Jahr und unseren Fußball spielen", ergänzte der 52-Jährige.

Klopp: "Titelverteidiger sein ist kein Hindernis"

In der vergangenen Saison hatte sich der FC Liverpool in der Königsklasse die europäische Fußball-Krone aufgesetzt. "Titelverteidiger zu sein, ist kein Hindernis. Das ist schon lange her", meinte Klopp über die Rolle als Vorjahressieger.

Der erste Gegner auf dem Weg zu einer möglichen Titelverteidigung ist am Mittwoch um 21 (im LIVE-TICKER) die . "Napoli ist sehr stark, ich sehe ihnen gerne zu", lobte Klopp den italienischen Vizemeister.