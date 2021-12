Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live? Alle Infos zu TV, LIVE-STREAM und mehr

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg verabschieden sich am Freitag in die Weihnachtsferien. Zuvor aber eröffnen sie den 17. Spieltag der Bundesliga. Alle Infos rund um die Übertragung folgen jetzt.

Der FC Bayern steht bereits als Herbstmeister fest, doch die nimmersatten Münchner wollen sich natürlich mit einem Erfolg in die kurze Weihnachtspause verabschieden. Bei der 5:0-Gala in Stuttgart zeigte das Team von Julian Nagelsmann eindrucksvoll, wozu es imstande ist.

Und nun geht es gegen eines der formschwächsten Teams der Liga. Die Wolfsburger befinden sich nach gutem Start unter Trainer Florian Kohfeldt inzwischen in einer schweren Krise. Sechs Pflichtspiele in Folge wurden verloren, vor dem Spiel in München könnte dem neutralen Beobachter angst und bange um die Wölfe werden. Oder gelingt dem VfL die große Überraschung?

Die Bayern empfangen zum Abschluss der Hinrunde den VfL Wolfsburg. GOAL erklärt, wie die Übertragung des Spiels aussieht.

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg WETTBEWERB Bundesliga | 17. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSS 17. Dezember | 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gute Nachricht für alle Fußballfans: Das Spiel zwischen den Bayern und den Wolfsburgern läuft sogar im Free-TV! Es wird also kein Abonnement zwingend benötigt, um das Spiel sehen zu können. Alle Details zur Übertragung gibt es jetzt.

Wer zeigt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live? Die Übertragung im Free-TV in Sat.1

Bekanntermaßen laufen ganz vereinzelt auch Freitagspartien der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen. Dies betraf das Eröffnungsspiel, das Eröffnungsspiel der Rückrunde - und es betrifft auch das letzte Freitagsspiel der Hinrunde. All diese Spiele sind bei Sat.1 im Rahmen der ikonischen ran-Übertragungen zu sehen. Zum Team von Sat.1 bei den Übertragungen gehören Moderator Matthias Opdenhövel, die Reporter Matthias Killing und Andrea Kaiser und als Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Schon um 18.55 Uhr beginnt Sat.1 mit einer ersten Vorberichterstattung. Ab 19.30 Uhr geht es dann richtig zur Sache, unterbrochen nur durch die Nachrichten um kurz vor 20 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live? Die Übertragung im TV bei DAZN

Alle Freitagsspiele der Bundesliga sind natürlich wie gewohnt beim Streamingdienst DAZN zu sehen, so auch die Partie zwischen den Bayern und den Wolfsburgern. Und auch im Fernsehen überträgt DAZN das Spiel. Denn die Begegnung läuft auf DAZN 1, einem linearen Sender, der wie auch DAZN 2 von TV-Kunden von Vodafone und Sky hinzugebucht werden kann.

Los geht es mit der Übertragung bei DAZN um 19.30 Uhr. Als Moderatorin ist Laura Wontorra im Einsatz, Experte für die Begegnung ist Ralph Gunesch. Die 90 Minuten des Spiels kommentiert dann Marco Hagemann.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live? Der LIVE-STREAM auf ran.de

Sat.1 bietet parallel zur Live-Übertragung im TV auch einen kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de an. Dieser verlangt keine Registrierung und schon gar keinen finanziellen Beitrag. Die ran-App gibt es zudem auch für viele mobile Geräte, um das Spiel von unterwegs aus sehen zu können. Das laufende TV-Programm von Sat.1 wird zudem immer unter diesem Link online gespiegelt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live? Der LIVE-STREAM auf DAZN

Ganz klassisch kann das Spiel natürlich via LIVE-STREAM auf der Plattform von DAZN geschaut werden, auch ohne die linearen TV-Sender. Dafür stehen diverse Geräte zur Verfügung. Via App für den Smart-TV, Konsolen und TV-Sticks holt Ihr Euch das Programm auf den heimischen Fernseher. Auch über den Laptop kann DAZN natürlich genutzt werden. Für unterwegs gibt es DAZN für Smartphones und Tablets. Eine Übersicht über alle von DAZN unterstützten Geräte gibt es hier.

