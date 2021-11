Joshua Kimmich, Bayern München und Deutschland: Gehalt, Vermögen, Karriere, Familie

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat in den vergangenen Tagen und Wochen unfreiwillig für viele Schlagzeilen gesorgt. Der Mittelfeldspieler des Rekordmeisters machte dabei nicht mit seinen Leistungen auf dem Platz am nachdrücklichsten auf sich aufmerksam, sondern stand wegen seiner Haltung zu den Corona-Schutzimpfungen im Mittelpunkt.

Ende Oktober hatte Kimmich öffentlich erklärt, dass er sich bislang noch nicht gegen Corona hat impfen lassen. Daraufhin geriet er in Teilen der Öffentlichkeit in die Kritik, da er sich zuvor bei der Initiative "We kick Corona" engagiert hatte, nun aber nach Meinung einiger nicht mit gutem Beispiel vorangegangen sei.

Im November musste Kimmich als Kontaktperson des positiv getesteten Bayern-Mitspielers Niklas Süle in Quarantäne. Als die Isolation gerade vorbei war, folgte für Kimmich die nächste Quarantäne, da eine Person in seinem privaten Umfeld an Corona erkrankt war. Daraufhin erklärte sein Arbeitgeber, der FC Bayern München, dass man Kimmich - und anderen nicht-geimpften Spielern, die in Quarantäne müssen - das Gehalt für diese Zeit nicht zahlt.

Kimmich verpasst damit unter anderem das Champions-League-Spiel in Kiew am Dienstag. "Es ist nicht so, dass ich ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin", sagte Kimmich im Oktober noch. Doch wer ist der 26-Jährige? Wie verlief seine bisherige Karriere, was verdient er und wie sieht sein Privatleben aus? Wir klären diese Fragen.

Joshua Kimmich: Sein Vermögen, sein Gehalt

Dass beim FC Bayern München im Schnitt die höchsten Gehälter Deutschlands gezahlt werden, dürfte niemanden überraschen. Dass das Gehalt eines Leistungsträgers und Nationalspielers wie Joshua Kimmich dann noch einmal deutlich über dem Schnitt liegt, ist ebenso wenig verwunderlich. Offizielle Zahlen zum Gehalt gibt der FC Bayern nicht bekannt, aber in den Medien wird über eine Jahreseinkommen von 20 Millionen Euro spekuliert. Darin sind allerdings auch noch die leistungsbezogenen Prämien und die Einnahmen aus Sponsoren-Deals enthalten.

Das Aussetzen der Gehaltszahlungen während seiner Quarantäne sorgt somit nun dafür, dass Kimmich ein hoher sechsstelliger Betrag entgeht. Mit Blick auf sein geschätztes Jahresgehalt dürfte das aber immer noch gut für ihn zu verkraften sein.

Joshua Kimmich: Seine Karriere

Kimmich stammt aus dem äußersten Südwesten Deutschlands und begann beim kleinen VfB Bösingen im Landkreis Rottweil mit dem Fußballspielen. Sein Talent war schon früh ersichtlich, sodass er mit zwölf Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart ging.

Noch in der A-Jugend der Schwaben entschied sich Kimmich, den nächsten Schritt zu gehen: Er wechselte zu RB Leipzig und stieg mit den Sachsen gleich in seiner ersten Saison in die 2. Liga auf.

2015 ging es für den Rechtsfuß dann zum großen FC Bayern. Mit 20 Jahren war er an der besten Adresse des deutschen Fußballs angekommen. Mit dem FCB wurde er Jahr für Jahr Meister, holte dreimal den DFB-Pokal und sicherte sich 2020 in Lissabon durch ein 1:0 gegen PSG auch den Titel in der Champions League.

Bei der beeindruckenden Bilanz ist es kein Wunder, dass Kimmich auch in der Nationalmannschaft seit Jahren gesetzt ist. Seit seinem Debüt im Mai 2016 machte er 64 Länderspiele für das DFB-Team, ihm gelangen dabei drei Tore.

Joshua Kimmich: Sein Privatleben

In Leipzig lernte Kimmich im Jahr 2013 Lina Meyer kennen. Die beiden wurden ein Paar, das nach seinem Bayern-Wechsel zunächst eine Fernbeziehung führte. 2017 zog seine Freundin zu ihm nach München.

Im Juli 2019 kam das erste Kind des Paares auf die Welt, im Oktober 2020 das zweite. Die Namen teilten Kimmich und seine Freundin der Öffentlichkeit bislang nicht mit.

Joshua Kimmich: Seine Zahlen