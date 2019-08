Jose Mourinho über Atletico-Juwel Joao Felix: Kann sich nicht vor Verantwortung drücken

Joao Felix wechselte im Sommer zu Atletico Madrid. Trotz seiner erst 19 Jahre sieht ihn Jose Mourinho bei den Rojiblancos in einer wichtigen Rolle.

Startrainer Jose Mourinho findet, dass Atletico-Neuzugang Joao Felix nach seinem Sommertransfer nach Madrid nun vor einer großen Herausforderung steht.

"Aufgrund seines Talents und wegen seines hohen Preises muss er hier liefern. Ich glaube, dass er sich nicht vor der Verantwortung drücken kann, denn es ist egal, ob er 18, 20 oder 25 ist", sagte Mourinho bei Canal 11, dem Sender des portugiesischen Fußballverbands.

Der derzeit vereinslose Mourinho sieht das Alter seines Landsmannes nicht als entscheidend an, vielmehr gehe es um dessen Leistung auf dem Platz: "Was zählt, sind sein Talent und sein Verantwortungsbewusstsein."

: Felix ersetzt Antoine Griezmann

Felix, gerade einmal 19 Jahre jung, kam im Sommer für 126 Millionen Euro zu den Rojiblancos. Dort soll er in die Fußstapfen des zu Barca abgewanderten Antoine Griezmann treten.

Atletico gab in diesem Sommer gleich mehrere seiner Stars ab: Rodri (Manchester City), Lucas Hernandez (FC Bayern) und Diego Godin (Inter Mailand) suchten sich allesamt neue Herausforderungen in einer anderen europäischen Eliteliga.

Mourinho: Atletico Madrid muss um Titel mitspielen

Dennoch blickt 'The Special One' optimistisch auf die neue Saison voraus, in der er von Atletico Optimismus in Sachen Titel fordert. "Atletico Madrids Investitionen haben zur Folge, dass man um die und auch mitspielen muss. Das war in den letzten Jahren nicht immer so, aber die Einkäufe, die sie gemacht haben, sind schon beeindruckend", so Mourinho weiter.

Atletico solle den Konkurrenten und eine Kampfansage machen: "Es ist an der Zeit, zu sagen: 'Wir sind da, wir sind stark und wir sind gekommen, um Titel zu gewinnen'", forderte Mourinho.

Neben Joao Felix schnappte sich der Madrider Stadtklub unter anderem auch die Dienste von Kieran Trippier, Hector Herrera und Marcos Llorente. Los geht es für Atletico in der Meisterschaft am Sonntag, wenn die Mannschaft von Diego Simeone den zu Gast hat.