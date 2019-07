Offiziell: Atletico Madrid schnappt sich Spurs-Verteidiger Kieran Trippier

Der englische Nationalspieler Kieran Trippier wechselt zum spanischen Top-Klub . Dies verkündeten sein Ex-Verein Tottenham und die Rojiblancos am Mittwochabend auf ihren Twitter-Kanälen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Rechtsverteidiger von unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim Europa-League-Sieger von 2018. Die Ablösesumme beläuft sich dem Vernehmen nach auf 22 Millionen Euro.

Bislang konnte Atletico beim Umbruch sechs Neuzugänge präsentieren.

| Agreement with @SpursOfficial over the transfer of @trippier2.



🏴󠁧󠁢 The Englishman has signed a three-year contract



Welcome to the Atleti Family!

https://t.co/Wg399LgNOg#WelcomeTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/wATXjFnCbb