Ivan Perisic vor Wechsel zum FC Bayern München: 4 Fragen zur Alternative zu Leroy Sane

Ivan Perisic wird angeblich in den kommenden Tagen zum FC Bayern München wechseln. Goal beantwortet die vier wichtigsten Fragen zum Kroaten.

Ivan Perisic steht kurz vor einem Wechsel von zum . Kann der Kroate dem deutschen Rekordmeister wirklich weiterhelfen und ist er eine langfristige Lösung? Goal beantwortet die wichtigsten Fragen zum designierten Leroy-Sane-Ersatz beim FCB.

Wie ist der Stand bei den Perisic-Verhandlungen?

Der Wechsel von Ivan Perisic zum deutschen Rekordmeister ist wohl perfekt: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der aktuelle Inter-Spieler für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Bayern wechseln. Die Münchner bezahlen wohl eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro und besitzen anschließend eine Kaufoption über circa 25 Millionen.

Nach Informationen der tz absolviert Perisic Anfang der Woche den Medizincheck an der Säbener Straße und könnte schon am Mittwoch ins Mannschaftstraining beim FCB einsteigen. Sollte all dies ohne Komplikationen über die Bühne gehen, könnte der Kroate bereits am Freitag im Kader für das Eröffnungsspiel in der gegen stehen (20.00 Uhr live bei DAZN).

Gerüchte um einen Transfer verdichteten sich in den vergangenen Tagen, nachdem Perisic bei einem Testspiel der Mailänder in Valencia nicht zum Aufgebot zählte. Demnach habe der 30-Jährige seine Zustimmung zum Wechsel gegeben und bereite sich nicht mehr mit den Nerazzurri auf die kommende Serie-A-Saison vor, die am 26. August mit einem Heimspiel gegen Lecce beginnt.

Warum will der FC Bayern Ivan Perisic verpflichten?

Die Entwicklungen der zurückliegenden Wochen sind bestens dokumentiert: Leroy Sane, der auserkorene Wunschspieler des FC Bayern, verletzte sich im Community Shield gegen den nach wenigen Minuten am Knie. Einige Tage später wurde ein Kreuzbandanriss diagnostiziert, der eine Operation und eine Pause von mindestens einem halben Jahr erfordert.

Zudem verlängerte Hakim Ziyech bei Amsterdam und Steven Bergwijn bei der soll kurz davor stehen - zwei weitere Spieler, die immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht wurden, sind damit vom Markt. Dies würde einen Transfer, unabhängig davon, wie groß das Interesse wirklich war oder ist, definitiv erschweren und die zu zahlende Ablöse erhöhen.

Aus diesem Grund haben sich die Verhandlungen zwischen Perisic und dem FCB in den vergangenen Tagen wohl intensiviert und sind in einer Einigung gemündet. Ein Faktor dabei dürfte auch die gemeinsame Vergangenheit von Trainer Niko Kovac und dem Flügelspieler sein: Kovac betreute von 2013 bis 2015 die kroatische Nationalmannschaft, gilt als Fan seines Landsmannes und riet seinem Schützling 2015 zu einem Wechsel vom in die zu Inter.

Dennoch stellt sich die Frage, ob Perisic primär als Lückenfüller für Sane dient, dessen möglicher Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt aufgrund der Verletzung aufgeschoben, aber nicht unbedingt aufgehoben ist. Demnach könnte der FCB - je nach sportlicher Entwicklung von Perisic und der Genesung von Sane - auch auf das Ziehen der Kaufoption bei Perisic verzichten.

Kann Perisic dem FC Bayern wirklich helfen?

Ob Perisic die gewünschte Soforthilfe darstellt, darf zumindest bezweifelt werden. Nach seinem Wechsel zu Inter im Jahr 2015 steigerte sich der Kroate nach durchwachsener Debütsaison und legte in den Spielzeiten 16/17 und 17/18 jeweils elf Tore und elf Assists auf. In der abgelaufenen Saison waren es dann nur noch zwölf Scorerpunkte.

Ein großes Plus von Perisic, der nach Stationen in Sochaux, Roeselare und Brügge 2011 zu wechselte und umgehend Deutscher Meister wurde, ist dessen Beharrlichkeit: In jeder seiner vier Spielzeiten in absolvierte Perisic mindestens 37 Pflichtspiele und zeigte ein immenses Laufpensum. Seine längste Ausfallzeit datiert vom Sommer 2014, als ihn ein Schulterbruch zu einer Pause von 56 Tagen zwang.

Zwar besitzt Perisic bei den Mailändern noch einen Vertrag bis 2022 und zählte zu den unangefochtenen Führungsspielern, der neue Coach Antonio Conte treibt jedoch einen Umbruch voran. Auch auf Contes Abschussliste zu finden soll Perisic sein.

Neben einer vergifteten Atmosphäre in der Kabine mit mehreren Lagern - einem angeblich um Anführer Perisic - war Conte auch mit dessen Testspielleistungen nicht einverstanden und sagte nach der Partie gegen United: "Er kann die Rolle, die ich will, nicht spielen."

Die Meinungen zum bevorstehenden Perisic-Transfer sind gespalten. Während Stefan Effenberg im Sport1-Doppelpass von einem "herausragenden Spieler" spricht, dessen Wechsel er "sofort unterschreiben" würde, empfindet Mario Basler Perisic als "zu wenig" und konstatiert: "Bayern wird Druck bekommen."

Positiver sieht Ex-Bayer Ivica Olic die Personalie: "Ein technisch starker Mann wie Ivan mit so viel Erfahrung kann auf jeden Fall sofort weiterhelfen. Er spielt seit Jahren auf internationalem Top-Niveau, hat enorme Qualität", sagte der Kroate der Bild.

Was bedeutet der mögliche Wechsel für Coman, Gnabry und Co.?

Außer Frage steht, dass eine Verpflichtung von Perisic die Optionen von Kovac erhöhen wurde, dem mit Serge Gnabry und Kingsley Coman nur zwei reine Flügelspieler zur Verfügung stehen. Als dritte Option stünde Thomas Müller bereit, der sich jedoch zentral hinter den Spitzen deutlich wohler fühlt und dies auch mehrfach zum Ausdruck gebracht hat.

Der Druck auf die Verantwortlichen nahm in den vergangenen Tagen und Wochen rapide zu, Leistungsträger wie Robert Lewandowski betonten mit Nachdruck, dass akuter Handlungsbedarf herrscht: "Ich denke, dass wir noch drei neue Spieler brauchen. Wie viele Profi-Spieler hatten wir heute auf der Bank?", fragte der Pole nach der Supercup-Pleite gegen den BVB, bei der der FCB nicht in der Lage war, alle Kaderplätze zu besetzen.

Neben einem zentralen Mittelfeldspieler dürften zwei der drei geforderten Spieler für die Außenbahnen in Frage kommen, was vor allem zwei Gründe hat: Zwar spielte Gnabry eine überragende Debütsaison bei den Bayern und Coman ließ immer wieder seine enorme Klasse aufblitzen, in beiden Fällen bereiten jedoch wiederkehrende Verletzungsprobleme Sorgen. So verpasste der Franzose in den vergangenen beiden Spielzeiten ganze 40 Begegnungen.

Außerdem sind die Nachrücker (noch) nicht dafür bereit, im Fall der Fälle einzuspringen. Der Neuseeländer Sarpreet Singh gilt als einer der Gewinner der Vorbereitung, ist aber primär für die zweite Mannschaft eingeplant.

Jann-Fiete Arp gab selbst zu, dass ihm auf allerhöchsten Niveau noch ein paar Prozentpunkte fehlen. Zudem dient der Ex-HSVer in erster Linie als Lewandowski-Backup. Am weitesten ist wohl Alphonso Davies, der beim Audi Cup sehenswert traf und auch gegen den BVB zum Einsatz kam.

Nicht genug für die Ansprüche des FC Bayern, weshalb der bevorstehende Perisic-Transfer ein erster Schritt ist, um die fehlgeschlagene Sane-Vepflichtung auszumerzen.