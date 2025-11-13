Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoMoldawien
Zimbru Stadium
team-logoItalien
Alice Kopp

Italien vs. Moldawien heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im Live Stream und TV?

Italien ist am Donnerstag in der WM Qualifikation zu Gast bei Moldawien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation trifft Moldawien am Donnerstag (13. November) im heimischen Chisinau auf die Italien. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Italien vs. Moldawien (WM Qualifikation) live auf DAZN
Das Stadionul Zimbru fungiert als Kulisse der Partie zwischen der Selectionata und den Azzurri. Moldawien und Italien halten nach sechs bzw. sieben Auftritten in der Gruppe bei einem und bei 15 Zählern.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Italien vs. Moldawien heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Die Partie Moldawien vs. Italien läuft bei DAZN – der Kommentator steht aber noch nicht fest. Möchtet Ihr zuschauen, benötigt Ihr ein Abo. Im Super Sports Paket seid Ihr mit 9,99 Euro im Jahresabo dabei, bei monatlicher Kündigung kostet es 24,99 Euro. Mehr Inhalte gibt es im Unlimited-Paket: 34,99 Euro (Jahresabo), 44,99 Euro monatlich. Die DAZN App funktioniert auf so ziemlich allem – Smart-TV, Handy oder ganz klassisch am Laptop.

SpielMoldawien – Italien
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe I
DatumDonnerstag, 13. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtStadionul Zimbru (Chisinau)

Anstoßzeit Italien vs. Moldawien

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. I
Zimbru Stadium

Italien vs. Moldawien: Aufstellungen

Moldawien vs Italien Aufstellungen

MoldawienHome team crest

5-3-2

Aufstellung

4-1-2-3

Home team crestITA
23
A. Kozhukhar
2
O. Reabciuk
4
I. Revenco
14
A. Craciun
3
M. Stefan
19
D. Dumbravanu
21
S. Perciun
22
C
V. Rata
7
A. Ionita
17
V. Postolachi
9
I. Nicolaescu
14
G. Vicario
2
R. Bellanova
19
A. Cambiaso
23
G. Mancini
4
A. Buongiorno
16
C
B. Cristante
10
G. Raspadori
8
S. Tonali
20
M. Zaccagni
11
G. Scamacca
17
R. Orsolini

4-1-2-3

ITAAway team crest

MDA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Popescu

ITA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • G. Gattuso

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Moldawien

Moldawien wartet inzwischen seit zehn Spielen auf einen Sieg. Das 1:1 gegen Estland Mitte Oktober? Immerhin ein kleiner Lichtblick – mehr aber auch nicht. Davor hagelte es teils deutliche Niederlagen: das 1:11 in Norwegen, das 0:4 gegen Israel, das 0:2 gegen Italien im Juni. Vor allem hinten hat der Außenseiter zu viele Lücken.

News über Italien

Italien dagegen? Der zweite Platz ist sicher. Nach dem 3:0 gegen Israel und dem 3:1 in Estland war die Form zuletzt klar da. Auch das wilde 5:4 in Israel und das 5:0 gegen Estland Anfang September zeigen: Die Offensive funktioniert. Einzige Ausnahme: das 0:3 in Norwegen – Anfang Juni. Seitdem? Unter Gennaro Gattuso gab es keine Punktverluste mehr.

Form

MDA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/20
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ITA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
18/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

MDA

Letzte 4 Spiele

ITA

0

Siege

0

Unentschieden

4

Siege

1

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
1/4

Italien vs. Moldawien: Die Tabellen

