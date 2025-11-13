In der WM Qualifikation trifft Moldawien am Donnerstag (13. November) im heimischen Chisinau auf die Italien. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Das Stadionul Zimbru fungiert als Kulisse der Partie zwischen der Selectionata und den Azzurri. Moldawien und Italien halten nach sechs bzw. sieben Auftritten in der Gruppe bei einem und bei 15 Zählern.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Italien vs. Moldawien heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Italien vs. Moldawien heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im Live Stream und TV?

Die Partie Moldawien vs. Italien läuft bei DAZN – der Kommentator steht aber noch nicht fest.

Spiel Moldawien – Italien Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe I Datum Donnerstag, 13. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadionul Zimbru (Chisinau)

News über Moldawien

Moldawien wartet inzwischen seit zehn Spielen auf einen Sieg. Das 1:1 gegen Estland Mitte Oktober? Immerhin ein kleiner Lichtblick – mehr aber auch nicht. Davor hagelte es teils deutliche Niederlagen: das 1:11 in Norwegen, das 0:4 gegen Israel, das 0:2 gegen Italien im Juni. Vor allem hinten hat der Außenseiter zu viele Lücken.

News über Italien

Italien dagegen? Der zweite Platz ist sicher. Nach dem 3:0 gegen Israel und dem 3:1 in Estland war die Form zuletzt klar da. Auch das wilde 5:4 in Israel und das 5:0 gegen Estland Anfang September zeigen: Die Offensive funktioniert. Einzige Ausnahme: das 0:3 in Norwegen – Anfang Juni. Seitdem? Unter Gennaro Gattuso gab es keine Punktverluste mehr.

Italien vs. Moldawien: Die Tabellen

