Italien vs. Spanien live: Das Halbfinale der Nations League heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Nations League steht heute das Halbfinale zwischen Italien und Spanien an. Goal begleitet das Spiel am Mittwoch im LIVE-TICKER.

Im Halbfinale der UEFA Nations League stehen sich am Mittwoch Italien und Spanien gegenüber. Es ist das erste Duell des finalen Viererturniers, das in Italien ausgetragen wird und den diesjährigen Sieger des neuen Wettbewerbs bestimmt.

Vor genau drei Monaten standen sich die beiden Team schon einmal gegenüber - und auch damals ging es um sehr viel: Im EM-Halbfinale setzte sich die Squadra Azzurra im Elfmeterschießen gegen die spanische Auswahl durch. Nach 120 Minuten hatte es noch 1:1 gestanden. Zeit für Spaniens Revanche - oder zeigt der amtierende Europameister den Gästen wieder, was er drauf hat?

Wenn Ihr nun richtig Lust auf das Duell habt, seid Ihr hier in unserem Ticker genau richtig.

Italien vs. Spanien im LIVE-TICKER

Italien - Spanien 0:0 Tore - Aufstellung Italien Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini Aufstellung Spanien Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres Gelbe Karten -

4. | Alonso, der heute übrigens erst zu seinem vierten Länderspieleinsatz überhaupt kommt, mit einem Chip auf den startenden Oyarzabal - ebenfalls zu lang.

2. | Die Italiener, traditionell in Azurblau, werden in den Anfangsmomenten gleich mal etwas hinten reingedrückt. Die Flanke von Sarabia von der rechten Seite gerät aber deutlich zu lang.

1. | Anpfiff im San Siro! Mit etwas Verspätung rollt hier der Ball endlich.

Italien vs. Spanien in der Nations League: ANPFIFF 1. HALBZEIT

Vor Beginn | 37.000 Zuschauer und damit - unter den gegebenen Corona-Umständen - ein ausverkauftes San Siro stellen heute den Rahmen für das Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Größen. Vor dem Spiel hatte einzig Italiens Gigi Donnarumma etwas Bammel vor der Kulisse. Der Torwart ist vor der Saison nach einer jahrelangen Schlammschlacht um mehr Gehalt von der AC Mailand zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Vor Beginn | Bei Spanien hat sich Trainer Luis Enrique zuletzt erneut für dessen Kader-Nominierung erklären müssen, in dem erneut kein Spieler von Real Madrid, dafür aber vier Akteure des schwächelnden FC Barcelona vertreten sind. "Welchen Spieler von Real Madrid hätte ich denn nominieren sollen?", fragte Enrique die kritisierenden Journalisten - und erhielt darauf keine Antwort.

Vor Beginn | Bei der zurückliegenden EM haben die Italiener die Spanier im Halbfinale im Elfmeterschießen niederringen können. Auch jetzt warnt Mancini vor dem "härtesten Gegner während der EM": "Es ist eine starke Mannschaft mit guten Spielern."

Vor Beginn | Nach dem EM-Triumph im Sommer träumt Italien auch vom Gewinn der Nations League. Zur Finalrunde im eigenen Land sagt Nationaltrainer Roberto Mancini: "Es wäre doch fantastisch und damit qualifizieren wir uns dann noch vorzeitig für die WM."

Vor Beginn | Das Halbfinal-Ticket haben die beiden Fußball-Nationen als Sieger ihrer Nations-League-Gruppen gelöst: Italien ließ ungeschlagen die Niederlande, Polen und Bosnien-Herzegowina zurück, Spanien wurde Erster vor Deutschland, der Schweiz und Ukraine.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Nations League zum Halbfinale zwischen Italien und Spanien.

Italien vs. Spanien: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Italien:

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres

🚨 OFICIAL | ¡¡ONCE INICIAL DE ESPAÑA!!



👥 Esta es la alineación oficial que ha dispuesto @LUISENRIQUE21 para conseguir el pase a la final de la #NationsLeague ante la anfitriona Italia.



💪🏼 ¡¡VAMOS, CHICOS!! ¡¡A SUPERAR LAS SEMIFINALES!! #VamosEspaña pic.twitter.com/qLI8FAYy4s — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021

Italien vs. Spanien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Italien gegen Spanien, Belgien gegen Frankreich: Beim Final Four der Nations League kommt es zu klangvollen Duellen. Doch hinter dem Wert des Titels bleiben Fragezeichen.

Ein 7,5 Kilo schwerer Silberpokal, Preisgelder in Millionenhöhe - und Duelle von Welt- und Europameistern: Das Finalturnier der Nations League wirkt auf den ersten Blick wie ein großes Fußballfest. Und doch fremdeln viele Fans, der künstlich geschaffene Wettbewerb spaltet immer noch die Gemüter. Um die Wertigkeit des Titels entbrannten vor dem Start am Mittwoch wieder einmal hitzige Diskussionen.

"Es ist keine Welt- oder Europameisterschaft", sagte Belgiens Axel Witsel und legte direkt nach: "Wenn ich mich zwischen der Nations League und der Champions League entscheiden muss? Die Champions League!" Dennoch werde in dieser Woche "ein Preis" vergeben, führte der Dortmunder weiter aus: "Wir sind extrem motiviert und wollen endlich einen Pokal gewinnen."

Dafür müssen die Roten Teufel in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 am Donnerstag (20.45 Uhr) erstmal Weltmeister Frankreich aus dem Weg räumen. Tags zuvor fordert Spanien bereits Europameister Italien (20.45 Uhr/jeweils DAZN) zur kleinen Revanche nach dem kürzlich verlorenen EM-Halbfinale. Diese vier Teams gewannen im Jahr 2020 ihre Vorrundengruppen in der A-Liga und kämpfen um die Nachfolge des Premierensiegers Portugal.

322 Tage vergingen zwischen der in Coronahochzeiten durchgeprügelten Gruppenphase und dem Final Four in Italien, vorher war im übersättigten Fußballkalender schlicht kein Platz. Die Nations League wurde 2018 von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ins Leben gerufen, um die Zahl ungeliebter Freundschaftsspiele zu reduzieren. Doch gerade als solche sehen die mächtigen Fußballländer eben in Teilen auch die Partien der Nations League.

Schließlich hält sich der Mehrwert in Grenzen. Zwar gibt es für die Topteams mit der Nations League einen Rettungsanker zur Qualifikation für die WM in Katar, doch diesen Umweg wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keiner der Halbfinalisten gehen müssen. So bleibt nur der 71 Zentimeter hohe Pokal, der finanzielle Reiz - und ein gewisser, wenn auch überschaubarer Prestigegewinn.

"Das ist ein Wettbewerb, den wir gerne gewinnen würden", sagte Spanien-Coach Luis Enrique dennoch. Die Furia Roja hatte Deutschland in der Vorrunde am letzten Spieltag mit einem 6:0 noch den Gruppensieg entrissen. Auch Didier Deschamps rief den Titel als "klares Ziel" aus. Doch selbst der könne das schwache Abschneiden bei der EM "nicht auslöschen", stellte der französische Coach klar.

Und auch wenn die Nations League offenbar nicht einmal als Trostpreis taugt, bringt sie in diesem Jahr zumindest keine Mehrbelastung mit sich. Die Halbfinalisten wurden in der WM-Qualifikation extra in Fünfergruppen gesteckt, haben dadurch in dieser Woche zweimal spielfrei. So bleibt auch Zeit für das Finale am Sonntag (20.45 Uhr) im Mailänder San Siro - wo am Ende einer die mehr oder weniger begehrte Silbertrophäe in die Luft stemmen darf.

Quelle: SID

