Nations League live sehen: So wird Italien vs. Spanien heute übertragen

Italien empfängt im Halbfinale der Nations League Spanien. Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Partie LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Nations League geht es rund - Europameister Italien empfängt Spanien, um das Halbfinale auszutragen. Anpfiff im Stadio Giuseppe Meazza ist heute um 20.45 Uhr.

Es ist ein prestigeträchtiges Duell - das letzte Kapitel ist noch nicht lange her: Anfang Juli standen sich diese beiden Teams im Halbfinale der EM gegenüber, wobei das Spiel nicht spannender hätte sein können!

Erst erzielte Alvaro Morata nach seiner Einwechslung den Ausgleich zum 1:1 in der regulären Spielzeit, nur um später vom Punkt aus zu scheitern. Daraufhin trat Jorginho den entscheidenden Elfmeter - im folgenden Finale setzte sich Italien dann gegen England durch.

Ein Länderspiel auf höchstem Niveau - eine Menge Anhänger:innen werden sich das Rematch des EM-Halbfinals anschauen wollen. Goal erklärt alles rund um die Ausstrahlung der Nations League im TV und LIVE-STREAM. Zum kostenlosen LIVE-TICKER geht es hier.

Nations League live sehen - Italien vs. Spanien: Das Halbfinale im Überblick

Begegnung Italien vs. Spanien Datum Mittwoch | 6. Oktober 2021 Wettbewerb Nations League | Halbfinale Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Stadio Giuseppe Meazza | Mailand | Italien

Italien vs. Spanien live im TV sehen: Das Halbfinale der Nations League im Fernsehen

Im Juli noch das Halbfinale der EM, jetzt also das Halbfinale der Nations League: Nur drei Monate sind seit dem letzten Duell vergangen. Viele Anhänger:innen hoffen, dass es auch heute wieder so spannend wird wie im Sommer - aber wie wird die Begegnung heute übertragen?

Länderspiel im TV? So wird heute Italien vs. Spanien heute live übertragen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten mit Blick auf diese Frage - um alles Negative aus der Welt zu bringen fangen wir mit dem Schlechten an: Kein TV-Sender überträgt heute das Halbfinale der Nations League LIVE in Deutschland!

Mit ORF Eins in Österreich oder Rai 1 in Italien ist das in anderen Ländern zwar anders, hier in Deutschland sind diese Sender aber in der Regel nicht zu empfangen. Egal ob Sky, Eurosport, Sportschau/Das Erste, ZDF, Sport1 oder MagentaSport ... Kein Sender im Free-TV oder Pay-TV überträgt heute Italien vs. Spanien live.

DAZN rettet den Abend! So wird Italien - Spanien heute live gezeigt

Gute Nachrichten gibt es aber wie versprochen trotzdem - und was für welche! Zwar ist die Partie nicht im linearen TV zu sehen, trotzdem kann man die Begegnung LIVE verfolgen! Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert und strahlt die Begegnung LIVE aus.

Mittlerweile hat DAZN zwar auch ein Fernsehprogramm - seit diesem Sommer gibt es mit DAZN 1 und DAZN 2 nämlich zwei Fernsehsender von DAZN, die man erst einmal exklusiv via Vodafone und Sky empfangen kann. Dort wird heute aber statt des Italien-Spiels die Women's Champions League ausgestrahlt, so ist hier das Topspiel zwischen dem FC Chelsea und dem VfL Wolfsburg zu sehen.

Italien vs. Spanien LIVE: Die Nations League heute auf DAZN

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Christian Bernhard

Italien vs. Spanien heute im LIVE-STREAM sehen? Die Nations League im Internet

DAZN ist heute also für die Übertragung der Länderspiele zuständig - nicht nur die Nations League, sondern auch die WM-Qualifikation ist mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf der Plattform zu sehen. Aber was ist DAZN eigentlich und was macht es so besonders?

Italien vs. Spanien heute im LIVE-STREAM sehen: DAS ist DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst, das heißt: Es ist eine Plattform, die über das Internet zugänglich ist und wo ihr auswählen könnt, was ihr gerade sehen wollt. Je mehr Angebot ein Streamingdienst hat, desto größer ist natürlich auch die Kundschaft eines Anbieters - gerade das ist ein Grund, weshalb DAZN ganz oben steht.

Eine ausführliche Liste mit Wettbewerben und Sportarten findet ihr ein paar Abschnitte weiter unten - zusammenfassend lässt sich aber feststellen, dass hier für jede:n etwas dabei ist. Auch die Benutzung ist für die meisten kein Problem: Handy, PC, Laptop, Tablet, Spielekonsole, Smart-TV ... Die kompatiblen Geräte gibt es zuhauf.

Spanien in Italien auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst

Bis vor kurzem gab es sogar einen kostenlosen Probemonat - dieser ist mittlerweile Geschichte. Auch ohne Gratismonat ist DAZN aber noch durchaus attraktiv - gerade im Vergleich zu den Preisen der Konkurrenz! Weiterer Vorteil: Ihr könnt zwischen zwei Abo-Varianten auswählen.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Nations League, Bundesliga, Champions League: So viel Sport zeigt in Deutschland nur DAZN

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

Italien vs. Spanien heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen in der Nations League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen Italiens und Spaniens veröffentlicht. Wir tragen diese daraufhin natürlich hier ein, so könnt Ihr euch also rechtzeitig in den Artikel klicken, um ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER? Die Übertragung des Halbfinals Nations League