Italien vs. Schweiz live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am vorletzten Spieltag in der Gruppe C der WM-Qualifikation in Europa geht am Freitag um 20.45 Uhr in Rom der Schlager Italien – Schweiz über die Bühne. Hierbei trifft der Spitzenreiter auf den punktgleichen Zweiten.

Die beiden Nationalteams blieben in ihren bisherigen Gruppenspielen ungeschlagen und nahmen 14 Punkte mit. Aus heutiger Sicht würde Italien dank einer Tordifferenz von +11 gegenüber jener von +9 der Schweiz das direkte Ticket für die WM-Endrunde lösen. Die dahinter platzierten Teams haben keine Chancen auf den Einzug ins Playoff.

Es handelt sich um das dritte Aufeinandertreffen Italien vs. Schweiz seit Juni. Der spätere Titelträger feierte in der Gruppenphase der EURO 2020 ebenfalls im Römer Olympia-Stadion einen 3:0-Heimsieg. Danach trennten sich die Azzurri und die Eidgenossen am 5. September in der WM-Qualifikation in Basel torlos.

Für die Schweizer Nationalmannschaft war es seinerzeit das zweite Länderspiel in der Teamchef-Ära von Murat Yakin. Vier Tage zuvor gab es ebenfalls am Rheinknie ein 2:1 gegen Griechenland. Es folgten zunächst ein 0:0-Auswärtsunentschieden sowie ein 2:0-Heimerfolg gegen Nordirland. Im bislang letzten WM-Qualifikationsspiel gelang am 12. Oktober ein 4:0 beim Punktlieferanten Litauen.

Das italienische Nationalteam bestritt in derselben Woche vor eigenem Publikum die Final Four der Nations League. Hierbei fuhr die von Roberto Mancini trainierte Auswahl im Halbfinale ein 1:2 gegen Spanien und im Spiel um Platz 3 ein 2:1 gegen Belgien ein.

Heute findet das WM-Qualifikationsspiel Italien – Schweiz statt. Goal hat die Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM für Euch parat.

Italien vs. Schweiz heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Italien vs. Schweiz Datum: Freitag, 12. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Olympia-Stadion (Rom)

Italien gegen Schweiz heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

RTL verfügt über die Übertragungsrechte der WM-Qualifikationsspiele des deutschen Nationalteams. Daher könnt Ihr Euch an jedem Spieltag eine Partie im Free-TV ansehen. Doch wie sieht es mit den Übertragungsrechten für das Spitzenspiel Italien gegen Schweiz aus?

Italien vs. Schweiz heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr auf eine Übertragung von Italien vs. Schweiz im Free-TV gehofft hattet, muss Euch Goal diesbezüglich enttäuschen. Denn: Ihr könnt Euch im klassischen TV ausschließlich die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft anschauen. Wenn Ihr die Begegnung zwischen Italien und der Schweiz live mitverfolgen möchtet, müsst Ihr DAZN-Kunden sein.

Italien vs. Schweiz heute live im TV und STREAM bei DAZN

Daher benötigt Ihr für das Ansehen des WM-Qualifikationsspiels Italien vs. Schweiz ein Abonnement. Diesbezüglich habt Ihr die Auswahl zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo. Hier könnt Ihr Euch dazu ein Bild machen.

Fußballfans liegen bei DAZN auch abseits der WM-Qualifikation goldrichtig. Die Kunden haben unter anderem Zugriff auf die Übertragungen vieler Champions-League-Spiele sowie auf die Freitags- und Sonntagspartien in der Bundesliga. Überdies könnt Ihr Euch Begegnungen der französischen Ligue 1, der spanischen LaLiga und der italienischen Serie A ansehen. Zudem findet Ihr etwa die NBA, die NFL und Darts-Turniere im Programm.

Die Besitzer eines Smart-TVs benötigen neben dem Abo für das Mitverfolgen der Übertragung des WM-Qualifikationsspiels Italien vs. Schweiz ausschließlich die kostenlose App. Außerdem könnt Ihr den Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels mit dem Laptop verbinden. Das sind die Details zur Übertragung von Italien vs. Schweiz bei DAZN:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Spielbeginn: 20.45 Uhr

Kommentator: Carsten Fuß

Männer-A-Nationalteam: Vier verletzte Spieler, drei Nachnominierungen



👉https://t.co/556zREgaYi — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 7, 2021

Italien gegen Schweiz heute im LIVE-STREAM sehen

Solltet Ihr kein TV-Gerät oder kein HDMI-Kabel parat haben, könnt Ihr das Länderspiel Italien gegen Schweiz im LIVE-STREAM bei DAZN mitverfolgen. Dafür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets.

Bei DAZN könnt Ihr Euch heute insgesamt sechs WM-Qualifikationsspiele im LIVE-STREAM ansehen. Dabei handelt es sich etwa um jene in der Gruppe F, und zwar Österreich – Israel, Moldau – Schottland und Dänemark – Färöer-Inseln. Ferner stehen Euch die Übertragungen von England – Albanien sowie Andorra – Polen zur Verfügung.

Italien gegen Schweiz im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Italien vs. Schweiz live sehen: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.