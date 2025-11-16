Italien vs. Norwegen heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

In der WM Qualifikation empfängt Italien am Sonntag (16. November) Norwegen. Der Anstoß in Mailand erfolgt um 20.45 Uhr.
Im Giuseppe-Meazza-Stadion benötigen die Azzurri ein 9:0 gegen die Skandinavier, um doch noch das direkter Ticket für die WM zu lösen. Denn Italiens Tordifferenz von 20:8 steht jene des Spitzenreiters auf Norwegen von 33:4 gegenüber.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Italien vs. Norwegen heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Italien vs. Norwegen heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?
|DAZN
|Hier live schauen!
Den Showdown Italien vs. Norwegen könnt Ihr nur bei DAZN mitverfolgen – dort fungiert Carsten Fuß als Kommentator. Für das Super Sports Paket müsst Ihr mit Jahresvertrag 9,99 Euro pro Monat in die Hand nehmen, sonst müsst Ihr 19,99 Euro bezahlen. Geht Ihr es mit dem Unlimited Paket an, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro ausgeben. Die kostenfreie DAZN App läuft auf Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop – zudem könnt Ihr Euch im Browser einloggen. Für Nicht-Smart-TV-Besitzer besteht die Möglichkeit, den Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu kombinieren.
|Spiel
|Italien – Norwegen
|Wettbewerb
|WM Qualifikation, Gruppe I
|Datum
|Sonntag, 16. November 2025
|Uhrzeit
|20.45 Uhr
|Ort
|Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)
Anstoßzeit Italien vs. Norwegen
Italien vs. Norwegen: Aufstellungen
News über Italien
Nach dem 0:3 im ersten direkten Duell gegen Norwegen fädelte Italien sechs Siege ein. Doch gegen die Punktelieferanten gelang ausschließlich im 5:0 gegen Island ein Kantersieg. Am Donnerstag gewann Gennaro Gattusos Team in Moldau mit 2:0.
News über Norwegen
Norwegen gewann alle bisherigen Auftritte in der Gruppe I. Doch damit nicht genug, denn Skandinavier haben vier Gegentreffer und 33 Tore zu Buche stehen. Ein Drittel davon erzielten sie gegen Moldau – es folgten in der WM Qualifikation ein 5:0 gegen Israel sowie am Donnerstag ein 4:1 gegen Estland.
Form
Bilanz direkte Duelle
Italien vs. Norwegen: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.