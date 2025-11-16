Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoItalien
San Siro
team-logoNorwegen
Hier live schauen!
Alice Kopp

Italien vs. Norwegen heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Italien trifft am Sonntag in der WM Qualifikation auf Norwegen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt Italien am Sonntag (16. November) Norwegen. Der Anstoß in Mailand erfolgt um 20.45 Uhr.

Italien vs. Norwegen (WM Qualifikation) live auf DAZN
Bei DAZN anmelden

Im Giuseppe-Meazza-Stadion benötigen die Azzurri ein 9:0 gegen die Skandinavier, um doch noch das direkter Ticket für die WM zu lösen. Denn Italiens Tordifferenz von 20:8 steht jene des Spitzenreiters auf Norwegen von 33:4 gegenüber.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Italien vs. Norwegen heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Italien vs. Norwegen heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

DAZNHier live schauen!

Den Showdown Italien vs. Norwegen könnt Ihr nur bei DAZN mitverfolgen – dort fungiert Carsten Fuß als Kommentator. Für das Super Sports Paket müsst Ihr mit Jahresvertrag 9,99 Euro pro Monat in die Hand nehmen, sonst müsst Ihr 19,99 Euro bezahlen. Geht Ihr es mit dem Unlimited Paket an, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro ausgeben. Die kostenfreie DAZN App läuft auf Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop – zudem könnt Ihr Euch im Browser einloggen. Für Nicht-Smart-TV-Besitzer besteht die Möglichkeit, den Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu kombinieren.

SpielItalien – Norwegen
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe I
DatumSonntag, 16. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtGiuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Anstoßzeit Italien vs. Norwegen

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. I
San Siro

Italien vs. Norwegen: Aufstellungen

Italien vs Norwegen Aufstellungen

ItalienHome team crest

3-1-4-2

Aufstellung

4-1-4-1

Home team crestNOR
1
C
G. Donnarumma
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
22
G. Di Lorenzo
5
M. Locatelli
3
F. Dimarco
8
D. Frattesi
18
N. Barella
7
M. Politano
9
M. Retegui
15
F. Esposito
1
Örjan Haaskjold Nyland
17
Torbjörn Lysaker Heggem
14
J. Ryerson
5
David Möller Wolfe
3
K. Ajer
6
P. Berg
18
K. Thorstvedt
7
Alexander Sörloth
20
A. Nusa
8
S. Berge
9
C
E. Haaland

4-1-4-1

NORAway team crest

ITA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • G. Gattuso

NOR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Solbakken

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Italien

Nach dem 0:3 im ersten direkten Duell gegen Norwegen fädelte Italien sechs Siege ein. Doch gegen die Punktelieferanten gelang ausschließlich im 5:0 gegen Island ein Kantersieg. Am Donnerstag gewann Gennaro Gattusos Team in Moldau mit 2:0.

News über Norwegen

Norwegen gewann alle bisherigen Auftritte in der Gruppe I. Doch damit nicht genug, denn Skandinavier haben vier Gegentreffer und 33 Tore zu Buche stehen. Ein Drittel davon erzielten sie gegen Moldau – es folgten in der WM Qualifikation ein 5:0 gegen Israel sowie am Donnerstag ein 4:1 gegen Estland.

Form

ITA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
18/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

NOR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
22/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ITA

Letzte 5 Spiele

NOR

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Italien vs. Norwegen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

Italien vs. Norwegen (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0