Italien vs. Norwegen heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

In der WM Qualifikation empfängt Italien am Sonntag (16. November) Norwegen. Der Anstoß in Mailand erfolgt um 20.45 Uhr.

Italien vs. Norwegen (WM Qualifikation) live auf DAZN Bei DAZN anmelden

Im Giuseppe-Meazza-Stadion benötigen die Azzurri ein 9:0 gegen die Skandinavier, um doch noch das direkter Ticket für die WM zu lösen. Denn Italiens Tordifferenz von 20:8 steht jene des Spitzenreiters auf Norwegen von 33:4 gegenüber.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Italien vs. Norwegen heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Italien vs. Norwegen heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Den Showdown Italien vs. Norwegen könnt Ihr nur bei DAZN mitverfolgen – dort fungiert Carsten Fuß als Kommentator. Für das Super Sports Paket müsst Ihr mit Jahresvertrag 9,99 Euro pro Monat in die Hand nehmen, sonst müsst Ihr 19,99 Euro bezahlen. Geht Ihr es mit dem Unlimited Paket an, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro ausgeben. Die kostenfreie DAZN App läuft auf Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop – zudem könnt Ihr Euch im Browser einloggen. Für Nicht-Smart-TV-Besitzer besteht die Möglichkeit, den Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu kombinieren.

Spiel Italien – Norwegen Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe I Datum Sonntag, 16. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Anstoßzeit Italien vs. Norwegen

Italien vs. Norwegen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Italien

Nach dem 0:3 im ersten direkten Duell gegen Norwegen fädelte Italien sechs Siege ein. Doch gegen die Punktelieferanten gelang ausschließlich im 5:0 gegen Island ein Kantersieg. Am Donnerstag gewann Gennaro Gattusos Team in Moldau mit 2:0.

News über Norwegen

Norwegen gewann alle bisherigen Auftritte in der Gruppe I. Doch damit nicht genug, denn Skandinavier haben vier Gegentreffer und 33 Tore zu Buche stehen. Ein Drittel davon erzielten sie gegen Moldau – es folgten in der WM Qualifikation ein 5:0 gegen Israel sowie am Donnerstag ein 4:1 gegen Estland.

Form

Bilanz direkte Duelle

Italien vs. Norwegen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Italien vs. Norwegen (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links