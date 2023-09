Inter Miami vs. Orlando im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel von Lionel Messi und Co.?

Inter Miami trifft in der Nacht auf Montag in der MLS auswärts auf Orlando. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Inter Miami, die Mannschaft von Lionel Messi, absolviert ihr 29. Spiel in der MLS 2023. Dabei bekommt es die Mannschaft aus Fort Lauderdale in der Nacht auf Montag (25. September) in einem Florida-Nachbarschaftsduell auswärts mit Orlando City zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 1.30 Uhr MEZ.

Die Bundesliga live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden

Im Exploria Stadium treffen zwei Mannschaften der Eastern Conference in der Major League Soccer aufeinander. Vor diesem Turnpike Derby holten die Herons und die Lions 28 und 50 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Miami vs. Orlando im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Inter Miami vs. Orlando, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Orlando City – Inter Miami Wettbewerb Major League Soccer (MLS) Datum Montag, 25. September 2023 Uhrzeit 01.30 Uhr MEZ Ort Exploria Stadium (Orlando, Florida)

Inter Miami vs. Orlando: LIVE-STREAM und TV – wer überträgt die MLS in Deutschland?

Inter Miami vs. Orlando im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Inter Miami-News

Inter Miami bestritt seine ersten MLS-Partien mit Lionel Messi Ende August und Anfang September.

Hierbei feierte die Elf von Gerardo Martino Auswärtssiege gegen die New York Red Bulls (2:0) und gegen Los Angeles FC (3:1). Dazwischen gab es eine Nullnummer gegen Nashville.

Nach der Länderspiel-Pause fehlte der argentinische Star wegen einer Muskelverletzung. Inter Miami erlebte ein 3:2 gegen Kansas City und eine 2:5-Auswärtsniederlage gegen Atlanta United.

Messi kehrte in der Nacht auf Donnerstag bei einem 4:0 gegen Toronto in die Startelf zurück. Er schied jedoch mit Muskelproblemen aus. Trainer Tata Martino deutete an, dass auch sein Einsatz im Duell mit Orlando auf der Kippe steht.

Getty Images

Orlando-News

Für Orlando City kommt Spiel gegen gegen Inter Miami vier Tage nach einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen New York City.

Zuvor gewann die Mannschaft von Oscar Pareja vier ihrer ersten fünf Auftritte nach der MLS-Pause.

Nach dem Punktverlust, ein 1:1 bei Charlotte am 31. August, gelangen ein 1:0 in Cincinnati und ein 4:3 gegen Columbus Crew.

Die Aufstellung von Orlando:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Inter Miami gegen Orlando live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 12 Siege Inter Miami 4 Siege Orlando 6 Unentschieden 2 Letztes Duell Inter Miami vs. Orlando City 3:1 (Leagues Cup, 3. August 2023)

Inter Miami vs. Orlando live anschauen: Nützliche Links