Champions League
team-logoInter Mailand
Giuseppe Meazza
team-logoLiverpool
Marko Brkic

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime?

Inter Mailand empfängt den FC Liverpool in der Champions League. Ob das Spiel bei DAZN oder Amazon Prime gezeigt wird, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag (9. Dezember) geht es in der Champions League im Rahmen des 6. Spieltags zur Sache. Unter anderem stehen sich Inter Mailand und der FC Liverpool gegenüber. Los geht es um 21 Uhr im Stadion Giuseppe Meazza in Mailand.

GOAL verrät Euch, ob die Begegnung bei Amazon Prime oder DAZN zu sehen ist.

In Deutschland zeigt Amazon Prime pro Spieltag jeweils eine Dienstagspartie - das Duell zwischen Inter und Liverpool gehört jedoch nicht dazu. Diese Begegnung ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an den meisten Spielen der Champions League.

Um das Match live zu verfolgen, ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich. Zusätzlich bietet DAZN eine Konferenzübertragung aller Partien an.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Liverpool

crest
Champions League - Champions League
Giuseppe Meazza

Inter Mailand vs. Liverpool: Aufstellungen

Inter Mailand vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

Inter MailandHome team crest

3-5-2

Aufstellung

4-4-2

Home team crestLIV
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
31
Y. Bisseck
95
A. Bastoni
30
C. Augusto
22
H. Mkhitaryan
32
F. Dimarco
23
N. Barella
20
H. Calhanoglu
10
L. Martinez
9
M. Thuram
1
A. Becker
5
Ibrahima Konaté
12
C. Bradley
26
A. Robertson
4
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
8
D. Szoboszlai
7
F. Wirtz
38
R. Gravenberch
22
H. Ekitike
9
A. Isak

4-4-2

LIVAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Chivu

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Champions League
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Inter Mailand

Die Nerazzurri feierten am Samstag einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Como und gehen mit viel Selbstvertrauen in die heutige Champions-League-Partie. Nach fünf Spieltagen in der Königsklasse stehen sie bei vier Siegen und nur einer Niederlage.

News über Liverpool

Bei Liverpool herrschen derzeit erhebliche Turbulenzen. Am Wochenende setzte sich die Krise mit einem 3:3 gegen Leeds United fort. Zusätzlich entbrannte ein heftiger Konflikt um Mohamed Salah. Der Ägypter äußerte nach dem Ligaspiel öffentlich Kritik an Trainer Arne Slot und deutete einen möglichen Abschied an. Er fühle sich "unter den Bus" geworfen und habe kein Verhältnis" zum Coach mehr.

Form

INT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

INT

Letzte 4 Spiele

LIV

1

Sieg

0

Unentschieden

3

Siege

1

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
0/4
Beide Teams haben getroffen
0/4

Inter Mailand vs. Liverpool: Die Tabellen

