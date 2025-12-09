Am heutigen Dienstag (9. Dezember) geht es in der Champions League im Rahmen des 6. Spieltags zur Sache. Unter anderem stehen sich Inter Mailand und der FC Liverpool gegenüber. Los geht es um 21 Uhr im Stadion Giuseppe Meazza in Mailand.

GOAL verrät Euch, ob die Begegnung bei Amazon Prime oder DAZN zu sehen ist.

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime?

In Deutschland zeigt Amazon Prime pro Spieltag jeweils eine Dienstagspartie - das Duell zwischen Inter und Liverpool gehört jedoch nicht dazu. Diese Begegnung ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an den meisten Spielen der Champions League.

Um das Match live zu verfolgen, ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich. Zusätzlich bietet DAZN eine Konferenzübertragung aller Partien an.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Liverpool

Champions League - Champions League Giuseppe Meazza

Inter Mailand vs. Liverpool: Aufstellungen

News über Inter Mailand

Die Nerazzurri feierten am Samstag einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Como und gehen mit viel Selbstvertrauen in die heutige Champions-League-Partie. Nach fünf Spieltagen in der Königsklasse stehen sie bei vier Siegen und nur einer Niederlage.

News über Liverpool

Bei Liverpool herrschen derzeit erhebliche Turbulenzen. Am Wochenende setzte sich die Krise mit einem 3:3 gegen Leeds United fort. Zusätzlich entbrannte ein heftiger Konflikt um Mohamed Salah. Der Ägypter äußerte nach dem Ligaspiel öffentlich Kritik an Trainer Arne Slot und deutete einen möglichen Abschied an. Er fühle sich "unter den Bus" geworfen und habe kein Verhältnis" zum Coach mehr.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs. Liverpool: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Inter Mailand vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime? Nützliche Links

