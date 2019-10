Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung in der Champions League

In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen von Inter Mailand und dem BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League.

Mittwochabend, 21 Uhr: Der BVB (Borussia Dortmund) gastiert in der Champions League bei Inter Mailand. Das Duell am dritten Spieltag findet im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion statt.

Wer steht für Inter in der Startaufstellung? Wer darf für von Beginn an auflaufen? Wer sitzt nur auf der Bank? Und wer fehlt verletzungsbedingt? Alle Informationen zu den Aufstellungen verraten wir Euch in diesem Artikel.

hat gleich zwei schwerwiegende Ausfälle zu verkraften. Den Italienern fehlt Alexis Sanchez langfristig. Auch auf Mittelfeldspieler Stefano Sensi muss Inter vermutlich gegen den BVB aufgrund einer Muskelverletzung verzichten. Beim BVB gibt es ebenfalls schlechte News, denn Marco Reus und Paco Alcacer sind nicht mit nach Mailand gereist. Positiv: Raphael Guerreiro hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund). Hier bekommt Ihr alle News zu den Aufstellungen beider Mannschaften in der Champions League.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Champions-League-Spiel im Detail

Romelu Lukaku, Lautaro Martinez und Co.: Wen beordert Inter-Coach Antonio Conte in die Startaufstellung? Wen schickt BVB-Trainer Lucien Favre in die Anfangsformation für das Champions-League-Duell? Beide Aufstellungen erfahrt Ihr knapp eine Stunde vor dem Anpfiff (also gegen 20 Uhr) an genau dieser Stelle.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): So ist die Personalsituation des BVB

Die Personalsorgen beim BVB waren am Wochenende noch überschaubar, mittlerweile hat Lucien Favre doch ein paar Sorgenfalten bekommen. Die Länderspielpause tat den Schwarz-Gelben gut. So konnte Nico Schulz, der in den letzten Wochen aufgrund einer Fußverletzung pausieren musste, erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren.

Fragezeichen gibt es dagegen bei Lukas Piszczek und Roman Bürki. Der polnische Außenverteidiger zog sich in der Partie gegen den SC Freiburg (2:2) einen Muskelfaserriss zu. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach konnte Piszczek noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren. Paco Alcacer musste gegen M'Gladbach aufgrund einer Achillessehnenreizung pausieren. Ein Einsatz gegen Inter Mailand kommt noch nicht infrage. Zudem wird Marco Reus ausfallen. Roman Bürki hat mit Knieproblemen zu kämpfen.

Gute Nachrichten dagegen bei Raphael Guerreiro. Der Portugiese hat seinen Vertrag beim BVB langfristig verlängert. Bei Jacob Bruun Larsen stehen die Zeichen dagegen auf Abschied. Der dänische Offensivmann hadert mit seinen wenigen Einsatzzeiten, die er von Trainer Lucien Favre zuletzt bekam.

Gegen Inter Mailand muss der BVB nach zuletzt drei Unentschieden in der wieder in die Spur finden. Lucien Favre habe an der Ergebniskrise allerdings keine Schuld, so Roman Bürki. "Es liegt an uns Spielern, gemeinsam da rauszukommen", erklärte der BVB-Keeper.

Voraussichtliche Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund) bei Inter Mailand:

Die Startelf: Hitz - Hakimi, Hummels, Akanji, Guerreiro - Delaney, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho - Götze.

Nicht dabei: Marco Reus, Paco Alcacer

Fraglich: Lukas Piszczek (Muskelfaserriss), Roman Bürki (Knieprobleme)

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): Die BVB-Aufstellung an den ersten Spieltagen der Champions League

Gegen Lionel Messi und Co. keinen Gegentreffer kassiert, aber vorne auch kein Tor geschossen: Der BVB (Borussia Dortmund) startete mit einem 0:0 gegen den FC Barcelona in die neue Saison der Champions League. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Paco Alcacer.

Wieder kein Gegentor, dafür aber vor dem gegnerischen Tor effizienter: Borussia Dortmund fuhr am zweite Gruppenspieltag der Königsklasse den ersten Dreier ein. Man of the Match war Achraf Hakimi, der mit seinem Doppelpack das Duell gegen Slavia Prag im Alleingang entschied - 2:0 für den BVB, so der Endstand. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Guerreiro - Reus.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Inter-Aufstellung an den ersten Spieltagen der Champions League

Eine echte Überraschung gab es am ersten Spieltag der Champions League: Vor heimischem Publikum kam Inter Mailand nicht über ein 1:1 gegen Slavia Prag hinaus. Den Ausgleich erzielten die Italiener erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Hier gibt's die Inter-Aufstellung:

Die Startelf: Handanovic - Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio - Asamoah, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Candreva - Martinez, Lukaku.

Am zweiten Spieltag hätte Inter Mailand dann fast selbst für die Überraschung gesorgt. Beim FC Barcelona gingen die Nerazzurri in der zweiten Minute durch Lautaro Martinez in Führung. Doch Barca dreht die Partie spät und gewann am Ende mit 2:1. Hier gibt's die Inter-Aufstellung:

Die Startelf: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Godin - Brozovic - Sensi, Barella, Asamoah, Candreva - Martinez, Lukaku.

Inter Mailand vs. BVB (Borussia Dortmund): Die BVB-Aufstellung in den letzten drei Bundesliga-Spielen

Die Serie hält: Borussia Dortmund kam am siebten Spieltag der Bundesliga abermals nicht über ein 2:2 hinaus. Auch gegen den SC Freiburg spielte der BVB nur Unentschieden. Es war das dritte Spiel der Schwarz-Gelben in Folge, dass mit einem Endstand von 2:2 endete. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Piszczek - Delaney, Witsel - Hakimi, Reus, Hazard - Götze.

Borussia Dortmund hat das Siegen verlernt. Seit drei Pflichtspielen wartet der BVB nun schon auf einen Dreier. Auch gegen Werder Bremen reichte es am sechsten Spieltag der Bundesliga nur zu einem Remis vor heimischem Publikum. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Hakimi, Akanji, Weigl, Piszczek - Witsel, Dahoud - Hazard, Reus, Sancho - Götze.

Am fünften Spieltag der Bundesliga konnte Borussia Dortmund wieder einmal nicht über drei Zähler jubeln. Gegen Eintracht Frankfurt kassierten die Schwarz-Gelben kurz vor dem Schlusspfiff noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Paco Alcacer.

