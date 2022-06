In welchem Land findet die Frauen-EM 2022 statt? Alle Infos zu den Stadien

Im Juli messen sich Europas beste Frauen-Nationalteams. Doch wo findet die EM 2022 statt? GOAL hat alle Infos zu den Austragungsorten.

Von Mittwoch, 6. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, geht die Frauen-EM 2022 über die Bühne. Ursprünglich hätte die Europameisterschaft vom 7. Juli bis zum 1. August 2021 stattfinden sollen. Jedoch beschloss die UEFA im April 2020 die Verschiebung um ein Jahr. Außerdem blieb es anders als beim Männer-Turnier EURO 2020 nicht beim Namen UEFA Women’s EURO 2021. Doch wo messen sich die 16 besten europäischen Nationalteams im Frauen-Fußball? GOAL hat alle Infos zum Gastgeber und zu den Stadien.

Die Frauen-EM 2022 live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Die 13. Frauen-EM geht in England über die Bühne. Hierbei fungiert das Mutterland des Fußballs nach der Ausgabe im Juni 2005 zum zweiten Mal als Ausrichter. Vor 17 Jahren fand das Finale im Ewood Park von Blackburn statt, wo Deutschland dank eines 3:1 gegen Norwegen den vierten von sechs EM-Titeln am Stück feierte. Damals standen noch acht Nationalteams in den Startlöchern. Hingegen messen sich nun zum zweiten Mal 16 Auswahlteams und somit doppelt so viele Teilnehmer. Infolgedessen finden die Begegnungen diesmal in zehn Stadien statt.

Von 6. Juli bis 31. Juli ist England zum zweiten Mal nach 17 Jahren Schauplatz einer Europameisterschaft im Frauen-Fußball. Doch wo findet die Frauen-EM 2022 genau statt? GOAL bietet Euch alle Infos zu den Stadien.

In welchem Land findet die Frauen-EM 2022 statt? Das sind die Stadien

Stadion Stadt Kapazität Brighton Community Stadium Brighton and Hove 30.750 Brentford Community Stadium London 17.250 Wembley-Stadion London 90.000 Old Trafford Stretford 74.000 Bramall Lane Sheffield 32.702 New York Stadium Rotherham 12.021 Stadium MK Milton Keynes 30.500 St. Mary’s Stadium Southampton 32.505 Leigh Sports Village Leigh 12.000 Manchester City Academy Stadium Manchester 7.000

In welchem Land findet die Frauen-EM 2022 statt? In diesen Stadien spielt Deutschland in der Gruppenphase

Die deutsche Nationalmannschaft tritt bei der Frauen-EM 2022 zunächst in der Gruppe B an. Dort misst sich die Auswahl von Martina Voss-Tecklenburg mit Spanien, Finnland und Dänemark. Hierbei steigt das Debüt am Freitag, dem 8. Juli, gegen das dänische Nationalteam und somit gegen den Vizeeuropameister. Dabei dient mit dem im August 2020 eröffneten Londoner Brentford Community Stadium das modernste Stadion bei der Frauen-EM 2022 als Austragungsort. Die Kräftemessen dort finden vor bis zu 17.250 Zuschauer und auf einem Hybridrasen statt.

Genau genommen bestreitet Deutschland am Dienstag, 12. Juli, ebenso das zweite Gruppenspiel gegen Spanien im Westen Londons. Weitere vier Tage später und somit am Samstag, den 16. Juli, steigt in Milton Keynes die Partie gegen Außenseiter Finnland. Die Arena der Stadt im Buckinghamshire, das Stadium MK, wurde im November 2007 eröffnet und bietet ein Fassungsvermögen von bis zu 30.500 Fußball-Liebhaber. Zudem fungierte ebenso wie im Brentford Community Stadium ein Hybridrasen als Oberfläche.

🥳🎶 𝑨𝒍𝒍𝒆𝒛! 𝑨𝒍𝒍𝒆𝒛! 𝑨𝒍𝒍𝒆𝒛! 🎶🥳



🫶 We're ready for this summer's UEFA Women's EURO in England - are you ⁉️#WEURO2022 | #ShowYourHeart pic.twitter.com/pSS3WGoM37 — UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) June 9, 2022

In welchem Land findet die Frauen-EM 2022 statt? Die weiteren Stadien der K.o.-Phase

Nach der Gruppenphase steht bei der Frauen-EM 2022 von Mittwoch, dem 20. Juli, bis Sonntag, dem 31. Juli, die K.o.-Phase auf dem Programm. Hierbei gehen im Brentford Community Stadium und in Milton Keynes respektive ein Viertelfinale sowie ein Halbfinale über die Bühne. Deutschland würde als Sieger in der Gruppe B zum dritten Mal binnen vier Partien im Westen Londons antreten. Als Zweiter würde der achtmalige Europameister nach Brighton and Hove weiterreisen. Im Brighton Community Stadium mit einer Kapazität von bis zu 30.750 Zuschauer finden seit dem Juli 2011 Begegnungen auf Naturrasen statt.

Außerdem sind das Leigh Sports Village und das New York Stadium in Rotherham Austragungsorte des Viertelfinals. Die im Dezember 2008 eröffnete Anlage in Leigh stellt die Heimstätte der Frauen von Manchester United sowie der Rugby-League-Mannschaft der Leigh Centurions dar. Hier finden bis zu 12.000 Menschen Platz und die Oberfläche besteht aus Hybridrasen. Das New York Stadium in Rotherham, dessen Eröffnung im Juli 2012 stattfand, bietet de facto dasselbe Fassungsvermögen des Leigh Sports Village. Jedoch finden dort die Begegnungen auf Naturrasen statt.

Danach dient im Halbfinale der Frauen-EM 2022 zusätzlich die Bramall Lane in Sheffield als Schauplatz. Diese Arena mit einer Kapazität von bis zu 32.702 Zuschauern wurden in den Jahren 1966, 1975, 1991, 1994, 1996 sowie 2006 renoviert. Trotzdem handelt es sich um das älteste Stadion bei dieser Europameisterschaft. Denn: Es wurde im April 1855 eröffnet. Dennoch finden die Partien auf einem Hybridrasen statt. Das Finale steigt ebenso wie jenes der EURO 2020 im Wembley-Stadion. Die Anlage, die nach dem Abriss des alten Wembley-Stadions in Jahren 2003 bis 2007 erbaut wurde, verfügt über einen Hybridrasen und ein Fassungsvermögen von bis zu 90.000 Plätzen.

In welchem Land findet die Frauen-EM 2022 statt? Die anderen Stadien, in denen Gruppenspiele stattfinden

Bei der Frauen-EM 2022 in England fungieren insgesamt zehn Stadien als Austragungsorte. Da Euch GOAL bislang sieben der Arenen vorstellte, fehlen uns nach Adam Riese noch deren drei. Zwei davon kennt Ihr auch als Schauplätze in der Premier League. Hiermit meinen wir unter anderem das Old Trafford, die Heimstätte von Manchester United. Genauer gesagt befindet sich die Anlage mit einer Kapazität von bis zu 74.000 Zuschauern in Stretford. Das im Jahr 1910 eröffnete Stadion wurde bislang in den Jahren 1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000 sowie 2006 renoviert. Im Theater der Träume ist ein Hybridrasen verlegt.

Im Gegensatz dazu setzt man im St. Mary’s Stadium von Southampton, dessen Eröffnung im Jahr 2001 stattfand, auf Naturrasen. Zudem bietet die Heimarena der Saints bis zu 32.702 Fußball-Enthusiasten Platz. Außerdem finden im Manchester City Academy Stadium drei Gruppenspiele statt. Die Citizens legten für den gesamten Komplex insgesamt 250 Millionen Euro auf den Tisch und weihten die Anlage im Dezember 2014 ein. Hierbei steigen die dortigen Spiele vor bis zu 7.000 Personen auf Naturrasen.