"Ich wollte ihn unbedingt": Transfer von Jude Bellingham zu Spitzenverein scheiterte am Veto der Klubchefs

Als Teammanager wollte Frank Lampard den heutigen Real-Star an die Stamford Bridge holen. Allerdings setzte er sich damit nicht durch.

WAS IST PASSIERT? Frank Lampard (45) hat verraten, dass er Jude Bellingham vor wenigen Jahren liebend gerne zum FC Chelsea geholt hätte. Der ehemalige englische Nationalspieler arbeitete damals erstmals als Trainer an der Stamford Bridge. Die Verpflichtung Bellinghams sei damals aber am Veto der Blues-Verantwortlichen gescheitert.

WAS WURDE GESAGT? Im Obi One Podcast schilderte Lampard: "Als ich Chelsea trainierte wollte ich Jude Bellingham unbedingt holen. Aber ich habe den Vorschlag in der Chefetage nicht durchbekommen."

Der sportlichen Leitung des Klubs seien die rund 25 Millionen Euro Ablöse für den damaligen Teenager zu viel gewesen, so Lampard weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler arbeitete von 2019 bis Anfang 2021 bei Chelsea. Bellingham spielte zu jener Zeit zunächst noch für seinen Heimatverein Birmingham City. Ein Jahr später waren zahlreiche Spitzenklubs an ihm interessiert und er wechselte für rund 30 Millionen Euro zum BVB.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei Borussia Dortmund entwickelte er sich prächtig und wurde englischer A-Nationalspieler (27 Einsätze, 2 Tore). Nach 132 Partien für die Schwarzgelben wechselte er in diesem Sommer für 103 Millionen Ablöse zu Real Madrid, wo er mit 13 Treffern in 14 Spielen einen Traumstart hinlegte.

In der vergangenen Woche wurde der 20-Jährige für seine Leistungen bei der Ballon-d'Or-Gala mit der Kopa Trophy für den besten U21-Spieler der Welt ausgezeichnet.