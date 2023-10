"Größte fußballerische Einschlag in der Geschichte eines Vereins!" Riesen-Loblied auf Jude Bellingham

Jude Bellingham entschied den Clásico im Alleingang für Real Madrid. Die spanische Presse sang daraufhin ein Loblied auf den jungen Engländer.

WAS IST PASSIERT? Der im Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselte Jude Bellingham sorgt in Spanien weiter für Furore.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Samstag entschied der 20-Jährige den Clásico zwischen dem FC Barcelona und den Königlichen (2:1). Ex-BVB-Spieler Ilkay Gündogan hatte Barça in Führung gebracht, Bellingham per Doppelpack die Partie gedreht.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist der größte fußballerische Einschlag in der Geschichte eines Vereins, in dem die besten Spieler der Welt gespielt haben. Bellingham ist ein Stern aus einer anderen Galaxie", schrieb die spanische Zeitung Marca über den Engländer, der nach 13 Pflichtspielen bei 13 Toren und drei Vorlagen steht.

"Die gesamte Offensivreihe steht im Schatten der spektakulären Torausbeute des Engländers. Der Einfluss von Bellingham ist brutal", schrieb die Zeitung weiter.

Bellingham selbst sah seinen Auftritt übrigens eher kritisch. "Heute war ich nicht auf Top-Niveau", sagte Bellingham Real Madrid TV: "Es geht darum, dass ich mit denen vorne zusammenspiele und dem Team helfen kann. Heute war ich überhaupt nicht gut, aber ich habe zwei Tore gemacht."

DIE BILDER ZUR NEWS:

