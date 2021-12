Iago Falque: Über Real Madrid, Barcelona, Juventus und Tottenham in die 4. spanische Liga

Bei SD Compostela ist man dieser Tage aus den Häuschen! Ein verlorener Sohn ist zurück in Galizien und hält sich beim spanischen Viertligisten fit. Iago Falque, einst ein herausragendes Talent und Juwel des spanischen Fußballs, ist mit 31 Jahren vereinslos und will sich in Compostela für einen möglichen Wechsel im Januar in Form bringen. Eine Situation, wie sie 2008 sicher niemand kommen gesehen hat.

Damals wechselte Falque aus Barcelonas La Masia zu Juventus Turin. Sieben Jahre hatte er in Barcas berühmter Jugendakademie verbracht, nachdem er zuvor als Jungspund auch für Real Madrid gespielt hatte. Nun also mit 18 Jahren der Sprung zu Juventus. Rund 2,5 Millionen Euro hätten die Bianconeri an Ablöse und Prämien für ihn an Barca zahlen müssen. Tatsächlich war die Summe deutlich geringer, weil Falque keinen einzigen Einsatz für die Juve-Profis absolvierte.

Iago Falque wechselt von Juventus zu Tottenham

2009 begann eine wilde Leih-Odysee, die den dribbelstarken Techniker unter anderem nach Bari und Villarreal führte. Später landete er bei den Tottenham Hotspur, die ihn 2012 für eine Million Euro Ablöse fest verpflichteten.

⚽️ 𝐀𝐃𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎



👉 Nova sesión dos nosos para preparar o derbi contra o @AROSASCOFICIAL!!! O capitán adestrou co grupo, nunha sesión na que tamén estivo Iago Falque!!!#ArosaCompos #SonDeCompostela pic.twitter.com/q6izn6cLnW — S.D. Compostela (@SD_Compostela) December 2, 2021

Falques Vater und Berater Iago Falque senior frohlockte seinerzeit bei Sky Sports: "Iago liebt große Herausforderungen und das hier bei den Spurs ist eine große Sache. Es wird schwierig, aber er wird um seinen Platz kämpfen." Um es vorwegzunehmen - daraus wurde nichts.

Tottenham schickt Falque auf Leihbasis in die zweite Liga zum FC Southampton. Dort sollte er sich an den englischen Fußball gewöhnen. Bei seinem Debüt für die Saints verloren diese mit 0:2 gegen Leicester und Falque lief nie wieder für sie auf. Für die Spurs absolvierte er nach seiner Rückkehr ebenfalls nur eine Partie.

Falque verfügt über eine tolle Ballkontrolle und große Fähigkeiten im offensiven Eins-gegen-Eins. Er liebt es, von der rechten Seite Seite mit Tempo nach innen zu ziehen und dann mit dem starken linken Fuß abzuschließen. Allerdings zögerte er auf der Insel zu häufig, traf falsche Entscheidungen und hatte ein schlechtes Timing, wenn es darum ging, die Mitspieler zu bedienen. Körperliche Robustheit zählt auch nicht wirklich zu seinen Steckenpferden. Kurzum: Im englischen Fußball hatte Falque keine Zukunft.

Iago Falque: Tottenham-Wechsel "nicht clever"

2018 sagte er selbst dazu: "Der Wechsel zu Tottenham war von meiner Seite keine clevere Entscheidung. Es war der einzige Rückschritt in meiner Karriere. Am Ende helfen schlechte Erfahrungen dir, zu wachsen, reifer zu werden. Ich hatte damals das Gefühl, diesen Schritt zu dem Zeitpunkt meiner Karriere machen zu müssen. Aber die Konkurrenz war enorm."

2014 beendete er das Abenteuer England und kehrte nach Italien zurück. Der FC Genua holte ihn für eine Million Euro. 25 Jahre war Falque da mittlerweile alt und es folgte die erste Phase in seiner Karriere, in der er regelmäßig auf hohem Niveau sein Können demonstrieren durfte. Unter Atalantas heutigem Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini schaffte Falque auf der rechten Außenbahn 13 Tore in 32 Spielen und Platz sechs in der Endabrechnung.

Im Januar 2016 folgte ein Sieben-Millionen-Euro-Transfer zur Roma, der sich als Flop entpuppte. Falque enttäuschte die Erwartungen, exemplarisch dafür stand sein Auftritt beim 1:6 in der Champions-League-Vorrunde gegen Ex-Klub Barca, als der spanische Ex-Nationalspieler kaum die Hälfte seiner Pässe an den eigenen Mann brachte.

Wieder verließ Falque einen Klub nach kurzer Zeit und spielte anschließend in der Serie A für Torino, Ex-Klub Genoa und Benevento. Seit mehreren Monaten ist Falque nun auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Mit knapp 180 Spielen in Italiens Eliteliga ist Falques Karriere sicher nicht gefloppt. Aber sie zeigt auch, dass frühe Wechsel zu namhaften Vereinen mit anschließenden Leihgeschäften nicht unbedingt förderlich für eine Laufbahn sein müssen.