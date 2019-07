HSV (Hamburger SV) vs. RSC Anderlecht: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - so wird das Testspiel übertragen

Der HSV testet gegen Anderlecht seine Form für die 2. Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Testspiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bevor es für den HSV am 28. Juli in der 2. ernst wird, steht ein letzter Test an. Der empfängt den belgischen Erstligisten im heimischen Volksparkstadion zum Härtetest. Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 20. Juli um 13.30 Uhr.

Die letzte Saison lief für den Klub von der Elbe keineswegs nach Plan: Mit Platz vier verpasste man nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2018 den direkten Wiederaufstieg. Am Ende fehlte ein Punkt auf den Relegationsplatz, Trainer Hannes Wolf musste seinen Stuhl räumen. Mittlerweile hat Dieter Hecking nach seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach beim HSV den Hut auf und hat natürlich nur ein Ziel: Die Rückkehr in die Bundesliga.

Nach dem letzten Testspiel gegen Rugenbergen (siehe unten) ist der HSV-Coach zuversichtlich, sieht aber in bestimmten Bereichen noch Verbesserungspotenzial: "Wir haben uns heute, wie auch schon in den vorherigen Testspielen, viele Chancen erarbeitet. Unterm Strich müssen wir daraus aber mehr Tore erzielen. Daran werden wir weiter arbeiten."

Mit Anderlecht kommt nicht nur ein Top-Gegner zum Härtetest nach Hamburg, sondern es ist auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Ex-HSV-Innenverteidiger Vincent Kompany (in Hamburg von 2006 bis 2008) hat nach seinem Abschied von Manchester City bei den Belgiern das Sagen - und das als Spielertrainer.

Wenn Ihr wissen wollt, wo das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und dem RSC Anderlecht heute live im TV und LIVE-STREAM läuft, seid Ihr in diesem Artikel genau richtig. Wer nach Informationen sucht, welche Spiele in den kommenden Tagen auf welchen Kanälen übertragen werden, ist in unserer Programmübersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite bestens aufgehoben.

HSV (Hamburger SV) vs. RSC Anderlecht: Die Daten zum Testspiel auf einen Blick

Spiel Hamburger SV - RSC Anderlecht Datum / Zeit 20. Juli 2019 / 13.30 Uhr Ort Volksparkstadion Kapazität 57.000 Plätze

HSV (Hamburger SV) vs. RSC Anderlecht heute live im TV sehen - geht das?

Samstagmittag, Fußball im Fernsehen sehen, das ist häufig im Jahr möglich. Nicht aber beim Testspiel des HSV gegen den RSC Anderlecht. Das Duell zwischen dem Hamburger SV und den Belgiern wird hierzulande nicht live im TV gezeigt.

Hintergrund: Keiner der etablierten Fernsehsender hat sich das Übertragungsrecht an der Partie aus dem Volksparkstadion gesichert.

Belgischer Rekordmeister, Kompany als Spielertrainer und Simon Davies als Cheftrainer. Auf https://t.co/MNKpDimmLU findet ihr jetzt den Gegner-Check zum RSC Anderlecht 📲#nurderHSV #HSVRSC https://t.co/xccCzGhS1T — Hamburger SV (@HSV) July 18, 2019

Dennoch wird es natürlich eine Möglichkeit geben, HSV vs. Anderlecht live zu sehen. Die Lösung ist ein Stream. Was Ihr dafür tun müsst, um die Übertragung anzuschauen, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

HSV (Hamburger SV) vs. RSC Anderlecht heute im LIVE-STREAM anschauen: Das sind die Möglichkeiten

Achtung an alle HSV-Fans: Hier gibt's die Informationen, wie Ihr das Testspiel gegen Anderlecht live im Stream sehen könnt. Es wird am Samstag insgesamt zwei Möglichkeiten geben. Los geht's!

HSV vs. RSC Anderlecht im LIVE-STREAM auf YouTube

Der Zweitligist stellt eine Übertragung aus dem Volksparkstadion kostenlos für alle Interessenten auf YouTube zur Verfügung. Der Stream dort startet wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 13.30 Uhr erfolgen soll.

Um das Spiel anzuschauen, müsst Ihr also nichts weiter tun, als den Channel des HSV aufzurufen. Der LIVE-STREAM ist dann dort direkt zu finden, sobald er online ist.

Hamburger SV vs. Anderlecht heute im LIVE-STREAM bei HSV.tv

Neben der Übertragung auf YouTube zeigt der HSV das Spiel gegen Anderlecht zusätzlich noch auf dem vereinseigenen Streamingportal HSV-TV. Auch dort ist der LIVE-STREAM wenige Minuten vor dem Anpfiff online. Hier geht's direkt zum TV-Portal des HSV.

Neben HSV vs. Anderlecht könnt Ihr dort zusätzlich die Highlights der vergangenen Spiele anschauen, Spielerinterviews oder Berichte aus dem Trainingslager verfolgen.

HSV (Hamburger SV) vs. RSC Anderlecht: Die Aufstellungen zum Testspiel

Das ist die Aufstellung des HSV:

Heuer Fernandes – Gyamerah, van Drongelen, Narey, Dudziak, Papadopoulos, Hunt, Hinterseer, Jatta, Leibold, Fein

Bank: Pollersbeck, Bates, Kittel, Wood, Moritz, Wintzheimer, Jairo, Sakai, Vagnoman, David, Özcan

RSC Anderlecht setzt zu Beginn des Testspiels auf diese Aufstellung

Thomas Didillon – Lutonda, Sandler, Kompany, Cobbaut, Amuzu, Zulj, Dewaele, Nasri, Vlap, Saelemaekers

Bank: El Hadj, Colassin, Gerkens, Kayembe, Kums, Sa, Sardella, Bornauw, Roef

Klaar voor de eerste paars-witte acties van Sandler en Nasri? Volg #HSVAND live mee op Facebook vanaf 13u25.



Prêt(e) pour les premières actions en mauve de Sandler et Nasri? Suivez HSV - #RSCA sur Facebook dès 13h25. #COYM pic.twitter.com/6Rs3PsfMkO — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 20, 2019

Die Saisonvorbereitung des HSV

Der HSV hat vor dem Duell gegen Anderlecht in der aktuellen Vorbereitung bislang insgesamt sechs Testspiele bestritten, wobei die Rothosen eine positive Bilanz vorweisen können. Drei Spiele konnten gewonnen werden, nur einmal musste das Team von Trainer Dieter Hecking den Platz als Verlierer verlassen. Hier seht Ihr alle Testspiele des HSV aus dem vergangenen Monat im Überblick.

26. Juni: Meiendorfer SV | SIEG | 8:0

29. Juni: TSV Buchholz | SIEG | 13:1

5. Juli: Aarhus GF | UNENTSCHIEDEN | 2:2

10. Juli: Piräus | UNENTSCHIEDEN | 1:1

13. Juli: Huddersfield Town | NIEDERLAGE | 0:1

17. Juli: SV Rugenbergen | SIEG | 4:1

Die neuesten Nachrichten zum HSV: Die Uhr in Hamburg ist weg, Hecking will integrativer Faktor im Verein sein

HSV-Youngster Berkay Özcan vor dem Absprung? -Klubs sollen Interesse haben

Mit , , und sollen sich gleich vier Schwergewichte aus der Türkei für Hamburgs Mittelfeldspieler Berkay Özcan interessieren. Das berichtet Sport1.

Der HSV hatte Özcan nach seiner Leihe erst vor einigen Wochen für 1,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Nun könnte er für einen Betrag zwischen zwei und fünf Millionen Euroweiterverkauft werden.

Koordinaten statt Stadionuhr: HSV rückt Fußball stärker in den Mittelpunkt

Die Bundesliga-Zeit des Hamburger SV ist 2018 abgelaufen, danach zeigte die legendäre Stadionuhr die Jahre, Tage und Stunden seit der Vereinsgründung an. Doch auch damit ist nun Schluss. In der Nordwest-Ecke des Innenraumes des Volksparkstadions prangen seit Mittwoch die Koordination des Anstoßpunktes: "53°35'14'' N 9°53'55'' O".

"Wir wollen sichtbar den Blick nach vorn richten, den Fokus am Spieltag noch stärker auf den aktuellen Fußball legen", hatte Vorstandsboss Bernd Hoffmann bereits zuvor gesagt und einige Änderungen zur Rahmengestaltung bei Heimspielen angekündigt. Dazu gehört auch, dass die Hymne "Hamburg, meine Perle" nicht mehr live von Lotto King Karl gesungen wird.

HSV vor dem Duell gegen RSC Anderlecht: Hecking möchte "alles enger zusammenführen"

Dieter Hecking sieht seine Aufgabe beim Zweitligisten Hamburger SV nicht allein auf das Coaching seiner Mannschaft beschränkt. Der 54-Jährige will auch eine größere Einheit beim früheren Bundesliga-Dino herstellen.

"Ich möchte gern alles enger zusammenführen hier: meine Trainerkollegen, den Vorstand, die Fans, die Medien", sagte Hecking der Sport Bild: "Dann entwickelt man als Verein eine Kraft, die nach außen strahlen kann. Das sehe ich unter anderem als wichtige Aufgabe von mir, neben den spieltaktischen Dingen."

Hier geht's zur kompletten News.