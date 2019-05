Vincent Kompany verlässt Manchester City und wird Spielertrainer beim RSC Anderlecht

Kapitän Vincent Kompany wird Manchester City nach elf Jahren verlassen. Der Belgier kehrt zu seinem Heimatklub RSC Anderlecht zurück.

Vincent Kompany wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei nicht verlängern und die Skyblues in Richtung verlassen. Wie der 33-jährige Innenverteidiger am Sonntag via Facebook bekanntgab, wird er für die kommenden drei Jahre Spielertrainer bei seinem belgischen Heimatklub.

"Ich habe mich dazu entschieden, die Herausforderung als Spielertrainer bei Anderlecht anzunehmen", schreibt der Belgier. "Ich will mein Wissen an die nächste Generation der Lilanen weitergeben. Und damit werde ich auch ein bisschen von Manchester ins Herzen Belgiens bringen." Kompany erklärte, dass er Anderlecht vergangenes Jahr während einer Länderspielreise seine Hilfe angeboten habe. Vor kurzem offerierten ihm dann RSC-Sportdirektor Michael Verschueren und der Technische Direktor Frank Arnesen, die Rolle als Spielertrainer zu übernehmen.

Rekordmeister Anderlecht, der nach dem Aus von Coach Fred Rutten im April zuletzt interimsweise von Karim Belhocine trainiert wurde, wird die am Sonntagabend ablaufende aktuelle Saison lediglich auf Platz fünf oder sechs beenden. Kompany will seinen Herzensverein zurück an die nationale Spitze führen - und dabei auch von den drei vergangenen Jahren unter Pep Guardiola profitieren: "Er hat meine Liebe für das Spiel wiederbelebt. Ich habe alles aufgesaugt, analysiert und studiert. ManCity spielt den Fußball, den ich spielen will. Den Fußball, den ich lehren und sehen will", betonte er.

Am Sonntagmorgen hatte sich Kompany mit emotionalen Worten bei den Fans der Skyblues verabschiedet. Elf Jahre lang hat er Citys Trikot getragen. "Liebe Fans, Community-Shield-Sieger! 2 Mal hintereinander englischer Meister! FA-Cup-Sieger! Wir haben eine unglaubliche Saison erlebt. Meine Elfte als Blauer. Und ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe ... aber auch meine letzte als Blauer", so Kompany.

Vincent Kompany: Von Manchester City zurück zu Anderlecht

Der scheidende Kapitän hatte seinem Team zuletzt mit dem sehenswerten 1:0-Siegtreffer gegen am 37. Spieltag zwei wichtige Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft gesichert. Beim 6:0-Erfolg im FA-Cup-Finale gegen Watford am Samstag stand er die vollen 90 Minuten auf dem Platz und hatte damit entscheidenden Anteil am historischen Triple-Gewinn.

Kompany wurde im Nachwuchs von Anderlecht ausgebildet, kam bereits als Sechsjähriger zu dem Klub aus dem Brüsseler Vorort und feierte im Oktober 2003 mit 17 Jahren sein Debüt in der ersten belgischen Liga. 2006 verließ der 87-fache Nationalspieler den RSC in Richtung , 2008 zog er weiter zu ManCity. Insgesamt absolvierte er 360 Pflichtspiele für die Cityzens (20 Tore) und wurde unter anderem viermal englischer Meister.