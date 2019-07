HSV (Hamburger SV) vs. Huddersfield Town: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

In einem Testspiel geht es für den Hamburger SV gegen Huddersfield Town. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Vom 8. bis 14. Juli weilt der zur Vorbereitung auf die neue Saison im Trainingslager in Österreich. In diesem Rahmen testet der HSV auch gegen den englischen Verein . Anstoß der Begegnung ist am Samstag um 16 Uhr auf dem Sportplatz Kitzbühel.

Erlebe Europas Top-Ligen live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Gegen Piräus trennte man sich am Mittwoch mit einem Unentschieden. Vor 800 Zuschauern musste der HSV in der 80. Minute den Rückstand durch Ruben Semedo hinnehmen, ehe der eingewechselte Lukas Hinterseer drei Minuten vor dem Ende zum 1:1 traf.

Folgt im zweiten Testspiel im Trainingslager nun ein Sieg? Goal erklärt Euch, wie Ihr die Begegnung zwischen dem HSV (Hamburger SV) und Huddersfield Town live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt.

HSV (Hamburger SV) vs. Huddersfield Town: Die Details zur Partie in der Übersicht

Duell Hamburger SV - Huddersfield Town Datum Samstag, 13. Juli 2019 | 16 Uhr Ort Sportplatz Kitzbühel, Österreich Zuschauer 1.500 Plätze

Das Testspiel des Hamburger SV heute live im TV schauen - geht das?

Wer sich darauf gefreut hatte, am Samstag das Aufeinandertreffen des Hamburger SV mit Huddersfield Town im Fernsehen zu schauen, wird enttäuscht und muss auf Alternativen ausweichen.

Kein deutscher TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert. Somit wird der Härtetest des HSV am Nachmittag weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen.

Doch deshalb müsst Ihr nicht auf die Partie verzichten. Wie bereits erwähnt, gibt es noch eine andere Möglichkeit, Hamburger SV gegen Huddersfield Town live und in voller Länge zu verfolgen.

Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt. Deshalb: einfach weiterlesen!

HSV (Hamburger SV) vs. Huddersfield Town im LIVE-STREAM verfolgen

Der Hamburger SV bietet seinen Anhängern auf der Plattform HSV-TV einen LIVE-STREAM des Testspiels gegen Huddersfield Town.

Moin Torsten, das Piräus-Spiel können wir leider heute nicht übertragen. Der Test gegen Huddersfield Town am Sonnabend wird jedoch live auf HSVtv zu verfolgen sein. VG aus dem Volkspark! #nurderHSV #HSVService #MoinKitzbühel — HSV Service (@HSVService) July 10, 2019

Einziges Hindernis: Der Dienst ist nicht frei zugänglich und zudem mit Kosten verbunden. Alle Infos zur Anmeldung sowie zu den aktuellen Preisen findet Ihr auf der Webseite des Dienstes.

Die Aufstellungen von HSV (Hamburger SV) gegen Huddersfield Town

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.