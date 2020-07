Eintracht Frankfurt: Hertha BSC und Milan wohl an Kevin Trapp interessiert, Gelson Fernandes spricht über möglichen BVB-Wechsel - alle News und Gerüchte zur SGE

Kevin Trapp ist offenbar in den Fokus von Hertha BSC geraten und Gelson Fernandes hätte einst zum BVB wechseln können. Alles zu Eintracht Frankfurt.

Die Bundesligasaison beendete auf dem neunten Platz. Nun heißt es bei den Hessen Kräfte sammeln und in der neuen Spielzeit erneut um den Europapokal kämpfen. Zunächst steht allerdings das Rückspiel im Achtelfinale der gegen den an. Nach einem enttäuschenden wie klaren 0:3 im Hinspiel bangt die SGE um den Einzug in die nächste Runde.

Mit welchem Kader die Eintracht in die kommende Bundesligasaison geht, ist derzeit unklar. Nach Ante Rebic könnte Frankfurt auch weitere Stars an die AC Milan verlieren - die soll ihre Fühler gleich nach drei Spielern ausgestreckt haben. Einer von ihnen ist Kevin Trapp, der darüber hinaus angeblich auch bei auf dem Zettel steht.

Außerdem: Ex-Profi Gelson Fernandes spricht über einen möglichen BVB-Wechsel im Sommer 2008.

Eintracht Frankfurt, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um die SGE am Montag findet Ihr hier. ​

Eintracht Frankfurt: Hertha BSC offenbar an Kevin Trapp interessiert

Bundesligist Hertha BSC hat auf der Suche nach einer neuen Nummer eins angeblich seine Fühler nach Keeper Kevin Trapp (30) von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt ausgestreckt. Das berichtet der kicker.

SGE-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Steubing hatte einen vorzeitigen Abschied des bis 2024 bei der Eintracht unter Vertrag stehenden Torhüters zuletzt nicht ausgeschlossen. "Einen Verkauf von Filip Kostic oder Trapp schließe ich nicht aus. Weil die Marktlage schwierig ist", erklärte er im Gespräch mit der Bild.

Fredi Bobic, Sportvorstand der Hessen, sei sich unterdessen bewusst, "dass Spieler wie Kevin immer begehrt sind."

Trapp kehrte 2018 zunächst auf Leihbasis von PSG nach Frankfurt zurück, ehe er sich im darauffolgenden Jahr dem Tabellenneunten der abgelaufenen Bundesligasaison fest anschloss.



Eintracht Frankfurt: AC Milan wohl scharf auf Kostic, Ndicka und Trapp

Der italienische Top-Klub AC Milan ist offenbar gleich an drei Spielern von Eintracht Frankfurt interessiert. Das berichtet Calciomercato.

Demnach haben die Rossoneri ihre Fühler nach Filip Kostic (27), Evan Ndicka (20) und Kevin Trapp (30) ausgestreckt, die für ein Gesamtpaket von 50 Millionen Euro in die italienische Metropole gelockt werden sollen.

Der zuletzt als Cheftrainer gehandelte Ralf Rangnick soll sich dem Bericht zufolge für die Verpflichtung des Eintracht-Trios einsetzen.

Mit Ante Rebic wechselte vergangenen Sommer bereits ein Star der Eintracht auf Leihbasis zu Milan. Nun streben die Italiener offenbar einen festen Transfer an.



Ex-Frankfurter Gelson Fernandes: Stand vor Wechsel zum BVB

Ex-SGE-Profi Gelson Fernandes (33) hat verraten, dass er 2008 beinahe zu gewechselt wäre. "Ich weiß nicht, ob es Jürgen Klopp direkt war, aber Dortmund rief im August 2008 an und wollte mich von ausleihen - sie hatten damals nicht viel Geld. Manchester City wollte das aber nicht machen. Schade, drei Jahre später war Dortmund Meister. Als Spielertyp hätte ich dorthin passen können", erklärte der Schweizer im Gespräch mit dem kicker.

Stattdessen wechselte Fernandes nach zwei Jahren bei den Skyblues im Sommer 2009 zu Saint-Etienne. Nach Engagements bei unter anderem , Lissabon sowie dem schloss er sich im Sommer 2017 der Eintracht an, wo er nach der abgelaufenen Bundesligasaison seine aktive Karriere beendete.

Ex-Frankfurter Ante Rebic verrät: Darum wollte ich Bayerns Thiago im Pokalfinale "töten"

Ex-Frankfurter Ante Rebic hat verraten, wie ihn Thiago vor dem DFB-Pokal-Finale 2018 gegen den FC Bayern angestachelt hat. "Wir spielten gegen Bayern im Berliner Olympiastadion. Am Vorabend des Spiels haben beide Mannschaften auf dem Platz trainiert, erst sie, dann wir", erinnerte sich der Stürmer der AC Milan im Interview mit Sportweek.

"Wir haben die Spieler der Bayern getroffen und ich hörte, wie Thiago zu meinem Teamkollegen Kevin-Prince Boateng sagte: 'Der Platz ist perfekt, morgen werdet ihr den Ball nicht berühren.' Ich dachte: 'Vielleicht werde ich morgen nicht gewinnen, aber ich werde dich töten.' Wir gewannen 3:1 – und ich erzielte zwei Tore", so der Kroate weiter.



