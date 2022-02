Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen: DAZN oder Amazon?

Die nächsten Achtelfinal-Paarungen in der Champions League stehen an: Am Dienstag und Mittwoch sind acht der besten Klubs Europas im Einsatz, los geht es an beiden Tagen um 21 Uhr!

Der amtierende Champions-League-Sieger Chelsea spielt am Dienstag in der Königsklasse! Im Duell mit Lille wollen Thomas Tuchel und Co. das Projekt Titelverteidigung angehen, der französische Meister will allerdings dazwischengrätschen.

Das Parallelspiel am Dienstagabend: Villarreal gegen Juventus Turin - mit Villarreal ist der Gewinner der vergangenen Europa League im Einsatz. Am Mittwoch spielt Ajax Amsterdam bei Benfica Lissabon, Atletico Madrid empfängt Cristiano Ronaldo und Manchester United.

Uns erwartet in der Champions League mal wieder Fußball auf hohem Niveau, gleich acht Top-Klubs spielen am Dienstag und Mittwoch! GOAL erklärt, ob Amazon oder DAZN heute die Champions League überträgt.

Champions League heute live: Die Königsklasse 2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Gazprom-Arena | Sankt Petersburg | Russland Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League heute live im TV: So wird das Achtelfinale im Fernsehen übertragen!

Auch wenn mit dem FC Bayern München nur noch ein deutscher Verein in der Champions League vertreten ist und dieser in dieser Woche gar nicht zum Einsatz kommt, ist das Interesse an der Königsklasse in Deutschland groß.

Kein Wunder, schließlich gibt es noch keinen klaren Favoriten, heute beispielsweise erwarten uns sehr ausgeglichene Partien. Da stellt sich aber wieder die Frage aller Fragen für die Fußballanhänger:innen: Wo wird die gewünschte Begegnung heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Champions League im TV auf DAZN oder Amazon? So wird die CL heute gezeigt

Es ist bereits im Titel des Artikels zu lesen: Zwei Anbieter kommen heute überhaupt nur in Frage. Es handelt sich um DAZN und Amazon, die beiden Anbieter übertragen in dieser Saison die gesamte Champions League live und in voller Länge.

Beide Sender hatten sich die Übertragungsrechte exklusiv gesichert, weshalb nur die beiden Sender die Königsklasse übertragen dürfen. Dabei zeigen die Sender nicht die gleichen Spiele, sondern wechseln sich ab. Sport1, Eurosport, Das Erste, MagentaSport und Co. gehen leer aus!

Zeigt DAZN oder Amazon Prime Video die Champions League am Dienstag und Mittwoch? Wer zeigt heute die Champions League LIVE?

DAZN und Prime Video übertragen also die Champions League, wobei die beiden Anbieter nicht einmal annährend den gleichen Anteil an der Königsklasse übertragen: Wahre Fans der Champions League sollten auf jeden Fall ein DAZN-Abonnement abschließen, da hier die überwältigende Mehrheit der Spiele gezeigt wird.

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche wird beispielsweise nur ein Spiel auf Prime Video gezeigt, die anderen drei sind auf DAZN zu sehen! Wir haben in den folgenden Tabellen die unterschiedlichen Übertragungen aufgeschlüsselt.

Die Champions League am Dienstag auf DAZN und Amazon: Die Übertragung der Königsklasse heute live

Villarreal vs. Juventus FC Chelsea vs. OSC Lille Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderatorin : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch Sender: DAZN Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anpfiff: 21 Uhr Sender: Prime Video

Die DAZN-Übertragung der Champions League am Mittwoch

Atletico Madrid vs. Manchester United Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam Konferenz Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderatorin : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Seb Kneißl

: Seb Kneißl Reporte r vor Ort: Alex Schlüter

r vor Ort: Alex Schlüter Sender: DAZN Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte : Benny Lauth

: Benny Lauth Sender: DAZN Beginn der Übertragung : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderator : Jan Lüdecke

: Jan Lüdecke Kommentator Atletico vs. United: Jan Platte

Jan Platte Kommentator Benfica vs. Ajax: Michael Born

Michael Born Sender: DAZN

Champions League am Dienstag und Mittwoch LIVE auf DAZN und Prime Video: So wird heute die Hinrunde des Achtelfinales im TV und LIVE-STREAM übertragen

PSG vs. Real Madrid 1:0 Prime Video Sporting Lissabon vs. Manchester City 0:5 DAZN RB Salzburg vs. FC Bayern München 1:1 DAZN Inter Mailand vs. FC Liverpool 0:2 DAZN FC Chelsea vs. OSC Lille 22.02, 21 Uhr Prime Video FC Villarreal vs. Juventus Turin 22.02, 21 Uhr DAZN Atletico Madrid vs. Manchester United 23.02, 21 Uhr DAZN Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam 23.02, 21 Uhr DAZN

Champions League heute im TV und LIVE-STREAM: So wird die CL von DAZN und Amazon Prime Video übertragen!

DAZN und Prime Video sind heute also die richtigen Ansprechpartner, aber was genau bedeutet das? Muss man dafür etwas bezahlen und ein Abo abschließen? Und wenn ja, wie teuer ist das? GOAL fasst alle wichtigen Informationen in den nächsten Abschnitten zusammen.

DAZN zeigt die Champions League LIVE im TV

Fangen wir bei DAZN an: DAZN ist ein Streamingdienst, der seit 2016 auf dem Markt ist und dabei die Streaminglandschaft revolutioniert hat. Kein anderer Anbieter hat in Deutschland so viel Programm im Angebot!

Egal ob Fußball, Basketball, American Football, Darts, Wintersport, Motorsport, Kampfsport, E-Sports, Leichtathletik, Radsport: Hier ist für jede:n etwas dabei! Und das ist nicht nur eine Floskel - wer hier nichts Unterhaltsames findet, der hat den Sport nie geliebt.

Champions League, NBA, Bundesliga, Darts, Olympia: Die günstigen Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Prime Video überträgt heute die Champions League live! Das Achtelfinale im TV und LIVE-STREAM bei Amazon

Wenden wir uns nun Prime Video zu, die übertragen am Dienstag ja das Chelsea-Spiel. Prime Video ist leider nicht kostenlos, das ist also schon einmal ein Dämpfer. Zweiter negativer Punkt: Anders als DAZN (DAZN 1 und DAZN 2) überträgt Prime Video kein Programm im TV, ihr seid also vollständig auf den LIVE-STREAM im Internet angewiesen.

Dafür benötigt ihr ein Prime-Abonnement bei Amazon. Dieses hat auch Vorteile, so könnt ihr bei dem umstrittenen Versandhändler schneller beliefert werden und Vorteile auf der Streamingplattform Twitch haben. Ein Prime-Konto kostet 7,99 Euro monatlich. Alle anderen Vorteile, welche Amazon anbietet, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

