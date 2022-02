Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche gehen vier weitere Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League über die Bühne. Dabei kommt es am Mittwoch um 21 Uhr unter anderem zur Partie Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam. Es treten also Titelanwärter aus der portugiesischen Primeira Liga und der niederländischen Eredivisie gegeneinander an.

Benfica schloss die Gruppe E mit acht Zählern ab. Hierbei holte die Elf von Nelson Verissimo zehn Punkte weniger als Gruppensieger FC Bayern und einen mehr als der FC Barcelona.

Ajax Amsterdam gewann alle sechs Auftritte in der Gruppe C und holte dabei unter andere zwei Siege gegen Borussia Dortmund. Damit holte die Mannschaft von Erik ten Hag 18 Punkte und neun Zähler mehr als Benficas Stadtrivale Sporting.

Heute findet im Zuge des Achtelfinales in der Champions League die Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam Datum: Mittwoch, 23. Februar 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)

Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN verfügt seit dieser Saison über die Exklusivrechte an den meisten Partien in der Champions League. Eines der beiden Spiele am Dienstagabend, Chelsea vs. Lille, bildete in dieser Woche die Ausnahme. Ihr könnt Euch jedoch die Begegnung zwischen den Blues und den Doggen ab Freitag beim Pay-per-View-Anbieter anschauen.

Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Benny Lauth

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

DAZN strahlte an allen sechs Spieltagen in der Gruppenphase der Champions League Konferenzen aus. Und Ihr könnt Euch ebenso hinsichtlich der Mittwochspiele in der K.o.-Phase zwischen Übertragungen in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Heute steigt zeitgleich mit dem Achtelfinal-Hinspiel zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam jenes zwischen Atletico Madrid und Manchester United.

Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also gewöhnliche Fernsehgeräte mit PCs und Notebooks verbinden. Und das würde nicht Sinn ergeben, wenn Ihr nicht auf LIVE-STREAM zurückgreifen könntet. DAZN strahlt sein vollständiges Programm ebenso im Internet aus.

Das heißt außerdem, dass Ihr Euch das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam grundsätzlich von überall anschauen könnt. Dafür eignen sich nicht ausschließlich PCs und Notebooks, sondern ebenso Smartphones und Tablets.

Zu Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr auf die LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Er hält Euch über das Geschehen in Portugals Hauptstadt brandaktuell auf dem Laufenden.

Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.