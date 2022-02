Atletico Madrid vs. Manchester United live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Mittwoch um 21 Uhr gehen die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League über die Bühne. Hierbei steht etwa das Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und Manchester United auf dem Programm. Beide Teams kämpfen in der spanischen La Liga sowie in der englischen Premier League um ein neuerliches Ticket für die Königsklasse.

Atletico Madrid vs. Manchester United: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Atletico Madrid schloss die Gruppe C mit sieben Zählern auf dem zweiten Platz ab. Damit sind die Colchoneros der Achtelfinalist mit den wenigsten Punkten in der Vorrunde. Vor der Mannschaft von Diego Simeone entschied mit dem FC Liverpool ein Ligakonkurrent Manchester Uniteds alle Partien für sich.

Die Red Devils schafften es an der Seite des FC Villarreal in der Gruppe F mit elf Punkten als Spitzenreiter in die K.o.-Runde.

Heute kommt es im Rahmen des Achtelfinales in der Champions League zum Spitzenspiel zwischen Atletico Madrid und Manchester United. GOAL versorgt Euch mit allen Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Atletico Madrid vs. Manchester United: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Atletico Madrid vs. Manchester United Datum: Mittwoch, 23. Februar 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Atletico Madrid – Manchester United heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit dieser Ausgabe der Champions League die Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Matches in der Königsklasse. Hierbei stellt immer eines der Dienstagsspiele die Ausnahme dar. Und das traf in dieser Woche auf das Heimspiel von Chelsea gegen Lille zu. Allerdings könnt Ihr Euch das Match an der Stamford Bridge ab Freitag ansehen.

Atletico Madrid vs. Manchester United heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Jedoch benötigt Ihr für den Zugriff auf sämtliche Programminhalte des Pay-per-View-Anbieters ein Abonnement. Das trifft folgerichtig auch die Übertragung der Begegnung Atletico Madrid gegen Manchester United zu. Hierbei stehen Monats- und Jahresverträge zur Verfügung. Mit der zweitgenannten Option profitiert Ihr von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn: Ihr müsst entweder einmalig 274,99 Euro, also monatilicg 24,99 Euro, auf den Tisch legen. Ein Monatsdeal kostet hingegen 29,99 Euro pro Monat. Diese Tarife gelten jedoch nur für Neukunden und Rückkehrer. Wenn Ihr nach weiterführenden Infos zu DAZN, werdet Ihr hier fündig:

Die Registrierung erfolgt binnen weniger Augenblicke, und dasselbe trifft auf den folgenden Arbeitsschritt zu. Eigentümer von Smart-TVs benötigen lediglich die Gratis-App. Wenn Ihr einen gewöhnlichen Fernseher besitzt, könnt Ihr diesen mit einem PC oder Notebook koppeln. Dafür müsst Ihr jedoch ein HDMI-Kabel besorgen. Aber schreibt Euch jetzt die Eckdaten zur Übertragung des Kräftemessens Atletico Madrid gegen Manchester United auf:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Alex Schlüter

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

DAZN lieferte Euch an allen sechs Spieltagen in der Gruppenphase der Champions League Konferenzen ins auch. Dasselbe trifft nun in der K.o.-Phase auf die Partien am Mittwoch zu. Zusätzlich könnt Ihr Euch selbstverständlich alle Begegnungen genauso gut in voller Länge ansehen. Heute um 21 Uhr findet zusätzlich zum Achtelfinal-Hinspiel Atletico Madrid gegen Manchester United die Partie Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam statt.

Your away support today was top class as always, Reds 👏#MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/2GK4XcREJP — Manchester United (@ManUtd) February 20, 2022

Atletico Madrid – Manchester United heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also traditionelle Fernsehgeräte zu günstigeren Smart-TVs umfunktionieren. Und das habt Ihr den LIVE-STREAMS, die DAZN zu seinem gesamten Programm anbietet, zu verdanken.

Das bedeutet, dass Ihr das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Atletico Madrid und Manchester United im Prinzip von überall aus mitverfolgen könnt. Wenn Ihr eine passende Internetverbindung zur Hand habt, eignen sich dafür auch Tablets und Smartphones.

Zu Atletico Madrid gegen Manchester United via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Eine Alternative oder Ergänzung zur Übertragung ist der LIVE-TICKER von GOAL. Dank ihm verpasst Ihr keine Höhepunkte und werdet über alle interessanten Ereignisse informiert.

Atletico Madrid vs. Manchester United im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Atletico Madrid vs. Manchester United: Die Aufstellungen zur Champions League

Hier gibt es eine Stunde vor dem Spiel die Aufstellungen.