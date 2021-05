Hertha BSC vs. SC Freiburg live: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung, Highlights - die Übertragung des Nachholspiels der Bundesliga heute

In der Bundesliga spielen Hertha BSC und der SC Freiburg im Nachholspiel gegeneinander. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Zweites Nachholspiel binnen weniger Tage für Hertha BSC. Die Hauptstädter spielen heute Abend um 18.30 Uhr gegen den SC Freiburg. Das Duell ist ein Nachholspiel vom 30. Spieltag der Bundesliga.

Am Montag musste die Hertha um Trainer Pal Dardai erstmals wieder ran, nachdem man zuvor zwei Wochen in Quarantäne war. Gegen den FSV Mainz 05 kam man nur zu einem Punkt, am Ende stand ein 1:1-Unentschieden zu Buche. Zu wenig im Kampf gegen den Abstieg?

Momentan sind die Blau-Weißen mit 27 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und haben zwei Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln (16.). Doch um den Effzeh überholen zu können, muss man mindestens ein Nachholspiel erfolgreich gestalten. Gegen den SC Freiburg geht man keineswegs als Favorit ins Spiel.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM sehen, wenn die Bundesliga am Donnerstag ihr Nachholspiel austrägt - das funktioniert. Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Bundesliga.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live: Die Bundesliga auf einen Blick

Duell Hertha BSC vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga, Nachholspiel vom 30. Spieltag Datum 6.5.2021, 18.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. SC Freiburg live auf DAZN: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Das fragen sich natürlich alle Fans des SC Freiburg, der Hertha oder generell der Bundesliga. Wo laufen heute die vollen 90 Minuten von Hertha BSC vs. SC Freiburg live? Denn Nachholspiele sind immer etwas anders als die reguläre Saison.

In der Saison 2020/21 sind es bei der Bundesliga genau zwei Sender, die die Spiele live im TV und LIVE-STREAM ausstrahlen. Zum einen ist der Pay-TV-Sender Sky seit Jahren fest mit dabei, wenn die Bundesliga live gezeigt wird. Sky zeigt alle Spiele an Samstagen und auch an Sonntagen um 15.30 Uhr und 18 Uhr live im Stream und im TV.

Zudem ist mit DAZN seit ein paar Jahren ein zweiter Sender an der Übertragung der Spiele beteiligt. DAZN zeigt alle seine Events im LIVE-STREAM. Das ist am Freitagabend, sonntags um 13.30 Uhr und auch an Montagen der Fall. Zur neuen Saison ändert sich die Rechtelage noch einmal ein wenig, hier findet Ihr alle Infos.

Wie aber sieht das Ganze nun beim heutigen Duell Hertha BSC vs. SC Freiburg aus? Wo läuft das Nachholspiel live?

Hertha BSC vs. SC Freiburg heute im kostenlosen LIVE-STREAM auf DAZN: So geht's

Ihr habt in der Zwischenüberschrift richtig gelesen: Alle Kunden von DAZN, dem Ismaninger Streamingsender, können sich freuen: Das Nachholspiel der Bundesliga zwischen Hertha und Freiburg kommt heute um 18.30 Uhr im LIVE-STREAM auf der DAZN-Plattform.

Bei DAZN braucht Ihr zwar ein gültiges Abonnement, Ihr könnt mit dem Gratismonat aber auch 30 Tage kostenlos alles rund um DAZN austesten und danach das Abo wieder beenden. Heißt im Klartext: Ihr könnt Euch heute hier für DAZN registrieren und Hertha gegen Freiburg anschauen und nach dem Gratismonat dann entscheiden, ob Ihr zahlreiche Sportevents der Welt live im Stream beim Streamingkanal sehen wollt.

Hier findet Ihr eine Übersicht über das Programm von DAZN, während wir Euch jetzt kurz die wichtigsten Fakten rund um die heutige Übertragung aus Berlin präsentieren wollen:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Vorberichte ab 18:15 Uhr

ab 18:15 Uhr Anstoß um: 18:30 Uhr

Ihr habt also bereits die Chance, 15 Minuten vor dem Anpfiff des Matches DAZN einzuschalten und zu sehen, wie DAZN die Vorberichterstattung ins Rollen bringt. Das kostet Euch - wie bereits erwähnt - keinen Cent, wenn Ihr noch kein DAZN-Kunde seid und Euch extra heute Abend neu anmeldet. Das ist wirklich kein Hexenwerk, sondern in wenigen Minuten erledigt. Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung.

Hertha BSC vs. SC Freiburg heute kostenlos auf DAZN mit dem Probemonat: Zusatzwissen zum Abo

Das Nachholspiel Hertha gegen Freiburg seht Ihr mit dem Probemonat gratis. Nach dem 30-Tage-Testmonat könnt Ihr DAZN als Kunde behalten, wenn Ihr nicht vorher kündigt. Hier gibt es zwei Varianten, von denen Ihr Euch eine aussuchen könnt:

Monatsabo: 11,99 Euro (im Monat)

Jahresabo: 119,99 Euro (einmalig im Jahr)

Wenn Ihr weitere Infos rund um die Kundschaft bei DAZN haben wollt, schaut Euch hier um.

Hertha BSC vs. SC Freiburg heute nicht live auf Sky: Darum überträgt nur DAZN das Spiel

Die Übertragung des Spiels Hertha BSC vs. SC Freiburg liegt bei DAZN und nicht bei Sky. Das liegt daran, dass das Duell ursprünglich auch auf DAZN im LIVE-STREAM gelaufen wäre. Hertha gegen SCF wäre am 21. April 2021 ausgetragen worden, wäre da nicht Corona der Hertha in die Quere gekommen.

Nachholspiele, die eigentlich auch bei DAZN gelaufen wären, bleiben auch dort und werden nicht etwa live bei Sky im TV gezeigt.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live verpasst? DAZN zeigt auch die Highlights

DAZN hat aber nicht nur die vollen 90 Minuten des Bundesligaspiels live im TV und LIVE-STREAM parat, sondern auch die besten Szenen im Nachgang der Partie. Nur 40 Minuten nach Schlusspfiff im legendären Olympiastadion liegen die Highlights bereits bei DAZN auf der Plattform.

Auch hier gilt: DAZN könnt Ihr mit dem Gratismonat nutzen, wie Ihr wollt. Andererseits können Kunden ebenfalls die besten Szenen der Partie anschauen.

Alternativ könnt Ihr auch ohne DAZN-Abo im LIVE-TICKER von Goal mitfiebern. Diesen gibt es ebenfalls kostenlos unter genau diesem Link.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live: Die Aufstellungen zum Nachholspiel

Um 17.30 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die Aufstellungen zum Spiel Hertha gegen Freiburg.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick

live im TV DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM DAZN in den Highlights DAZN im LIVE-TICKER Goal

