FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:1

In der Bundesliga kommt es heute zum Spiel 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC. Goal begleitet die Partie am Montagabend im LIVE-TICKER.

Endgültiger Befreiungsschlag für die 05er oder neue Hoffnung für Berlin? In der Bundesliga treffen am Montag im Nachholspiel des 29. Spieltags der FSV Mainz und Hertha BSC aufeinander. Anstoß in der Opel Arena ist heute um 18 Uhr .

Für die Hertha ist es das erste Spiel seit dem 2:2 gegen Mönchengladbach am 10. April. Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team mussten die Berliner zwei Wochen in Quarantäne und konnten daher keine Partien absolvieren. Erst seit wenigen Tagen ist die Quarantäne beendet und Pal Dardai und Co. dürfen wieder trainieren.

Dadurch, dass Hertha in den letzten Wochen nicht spielen konnte, ist der Hauptstadtklub auf Platz 17 abgerutscht. Vier Punke beträgt der Rückstand auf Rang 15 und Arminia Bielefeld, aber man hat eben gegenüber fast allen Konkurrenten noch drei Nachholpartien in der Hinterhand.

Für Mainz ist das Duell heute nach den starken Leistungen der letzten Wochen die Chance, sich aller Abstiegssorgen zu entledigen. Bei einem Sieg hätten die Rheinhessen bereits acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz (Köln) und könnten nur noch theoretisch noch den Gang in die 2. Liga antreten müssen.

Mainz 05 gegen Hertha BSC heute im LIVE-TICKER : Bei Goal bleibt Ihr über das Nachholspiel in der Bundesliga hier stets auf dem Laufenden. Wer die Partie lieber live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen will, der erhält in einem separaten Artikel auf Goal alle Informationen zur Übertragung .

Mainz 05 - Hertha BSC heute im LIVE-TICKER Anpfiff: Heute, 18 Uhr | Spielstand: 1:1 (1:1) Tore 0:1 Tousart (36.), 1:1 Mwene (40.) Aufstellung Mainz Zentner - St. Juste, Bell (37. Hack), Niakhate - da Costa, Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius - Szalai, Onisiwo Aufstellung Hertha Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Tousart, Khedira, Guendouzi, Mittelstädt - Matheus Cunha, Cordoba Gelbe Karten Bell (Mainz, 18.), Tousart (Hertha, 39.)

54. Minute | Nach wie vor warten wir nach der Pause auf einen Torabschluss. An die unterhaltsame erste Hälfte vermag die Partie im zweiten Durchgang bislang nicht anzuknüpfen.

52. Minute | Inzwischen die so viel Zeit vergangenen, dass bei Khedira der Schmerz schon wieder abklingt. Es geht also ohne die Hilfe der medizinischen Abteilung weiter für den Weltmeister von 2014.

51. Minute | Bei einem Zweikampf mit Dominik Kohr bekommt Sami Khedira etwas ab und geht zu Boden. Die Mainzer spielen zunächst weiter. Erst nach einem Berliner Befreiungsschlag unterbricht Sascha Stegemann die Partie.

49. Minute | Inzwischen mischen die Berliner wieder aktiver mit, schaffen es allerdings genauso wenig in den gegnerischen Sechzehner.

47. Minute | Zunächst deuten die Mainzer an, weiterhin die tonagebende Mannschaft bleiben zu wollen. Die im ersten Durchgang gezeigte Zielstrebigkeit bleibt allerdings fürs Erste aus.

46. Minute | Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Bo Svensson hatte ja bereits in der ersten Hälfte den vom Platzverweis gefährdeten Stefan Bell durch Alexander Hack ersetzen müssen.

46. Minute | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Halbzeit | Nach 45 Minuten steht es in der Opel Arena zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Hertha BSC 1:1. Anfangs entwickelte sich die Partie recht offen. Beide Seiten zeigten sich aktiv, doch bereits da deutete sich die größere Torgefährlichkeit der Hausherren an, die früh zu hochkarätigen Chancen kamen. Mitte der ersten Hälfte übernahmen die Rheinhessen zudem immer deutlicher die Spielkontrolle und hätten spätestens mit der dritten richtig dicken Gelegenheit in Führung gehen müssen. Stattdessen hatten die 05er dann Glück, nicht in Unterzahl zu geraten. Bestraft aber wurden die Jungs von Bo Svensson bei dem fälligen Freistoß dennoch. Zu diesem Zeitpunkt aus heiterem Himmel gingen die Gäste in Führung. Doch lange benötigten die Mainzer nicht, um eine angemessene Reaktion zu zeigen. Der hochverdiente Ausgleich ließ nur ziemlich genau vier Minuten auf sich warten.

HALBZEIT | Mainz 05 vs. Hertha BSC 1:1 | Tore: 0:1 Tousart (36.), 1:1 Mwene (40.)

45.+2 | Dann bittet Schiedsrichter Sascha Stegemann die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45. Minute | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

41. Minute | Mainz versucht, gleich nachzusetzen. Leandro Barreiro kommt in zentraler Position zum Linksschuss, zielt aufs linke Eck. Alexander Schwolow wehrt ab.

40. Minute | Zügig finden die Hausherren eine Antwort. Von der rechten Seite flankt Danny da Costa. Im Sechzehner wehrt Lukas Klünter den Ball ungenügend ab, der in halblinker Position bei Philipp Mwene landet. Dieser macht einen Sclenker in die Mitte und nimmt aus etwa 20 Metern mit dem rechten Fuß Maß. Die Kugel zischt unhaltbar ins rechte Eck. Auch Mwene verbucht seinen ersten Bundesligatreffer.

40. Minute | Mainz 05 vs. Hertha heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOOOOR für Mainz: 1:1 Mwene

39. Minute | Mainz vs. Hertha im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Tousart (Berlin)

37. Minute | Bo Svensson muss reagieren. Der Mainzer Trainer nimmt den vom Platzverweis gefährdeten Stefan Bell aus dem Spiel. Dafür kommt Alexander Hack.

37. Minute | Mainz vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei 05: Hack kommt für Bell

36. Minute | Den Freistoß aus dem rechten Halbfeld tritt Marton Dardai hoch in den Strafraum. Dort holt sich Lucas Tousart den Kopfball und setzt diesen aus etwa sieben Metern ins lange Eck. Doppelte Premiere: Während der Trainersohn seine erste Bundesligavorlage verbucht, trifft Tousart erstmals im deutschen Profifußball.

36. Minute | Mainz 05 vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOOOOR für Berlin: 0:1 Tousart

34. Minute | Nach einem Foul von Stefan Bell bleibt Matheus Cunha liegen. Der Mainzer ist da deutlich zu spät dran - und hat schon Gelb. Während der Brasilianer behandelt wird, bekommt Bell eine eindringliche Ermahnung des Unparteiischen und hat Glück, nicht mit Gelb-Rot runter zu müssen.

33. Minute | Von den Gästen ist nicht mehr viel zu sehen. Nach vorn passiert inzwischen gar nichts mehr, die Herthaner schenken die Bälle sehr schnell her.

31. Minute | Inzwischen sind die Mainzer die klar stärkere Mannschaft. Neben den besseren und viel zahlreicheren Aktionen in Richtung Tor erarbeiten sich die Rheinhessen immer mehr Spielanteile.

28. Minute | Dann kommt Leandro Barreiro nach einem Zuspiel von Danny da Costa rechts in der Box unbedrängt zum Schuss. Mit dem rechten Fuß wuchtet der Luxemburger die Pille über die Querlatte.

27. Minute | Bedient von Karim Onisiwo versucht sich Adam Szalai halbrechts im Sechzehner, vermag sich gegen eine Übermacht von Berliner Verteidigern aber nicht zu behaupten.

26. Minute | Phillipp Mwene kümmert sich um einen Mainzer Eckstoß auf der rechten Seite. Niklas Stark bereinigt die Situation zugunsten der Gäste.

25. Minute | Jetzt bringt Danny da Costa den Ball von der rechten Seite flach und scharf in die Mitte. Dort jedoch findet sich kein Abnehmer und die Berliner können in Person von Lukas Klünter klären.

22. Minute | Spätestens jetzt sprechen die eindeutig besseren Torchancen für die Hausherren. Von daher können sich die Herthaner glücklich schätzen, dass es noch 0:0 steht - auch wenn sie darüber hinaus alles erdenklich Nötige tun, um heute Erfolg zu haben.

20. Minute | Nach einem feinen Doppelpass mit Leandro Barreiro hat Adam Szalai halbrechts in der Box völlig freie Bahn. Doch der ungarische Stürmer schließt mit dem rechten Fuß etwas zu lässig ab, probiert den Lupfer. Das allerdings erahnt Alexander Schwolow und pariert großartig.

19. Minute | Den fälligen Freistoß von der rechten Seite tritt Matheus Cunha. Im Strafraum verlängert Matteo Guendouzi mit dem rechten Fuß aufs kurze Eck. Robin Zentner ist zur Stelle und hält den Ball.

18. Minute | Erstmals kramt Schiedsrichter Sascha Stegemann nach dem gelben Karton. Den bekomm Stefan Bell nach einem Foul an Jhon Cordoba zu sehen. Für den Mainzer Innenverteidiger ist das die fünfte Verwarnung, was eine Sperre nach sich ziehen wird.

18. Minute | Mainz 05 vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Bell (Mainz)

16. Minute | Nach wie vor ist das Spielgeschehen recht gleich verteilt. Allerdings wird die Partie durch viel Fehlpässe geprägt. Doch auch dabei beiteiligen sich beide Seiten zu recht gleichen Teilen.

14. Minute | Jean-Paul Boetius lässt sich durch die zwei vergebenen Großchancen nicht stoppen, probiert es jetzt aus der Distanz. Dem Rechtsschuss fehlt es dann doch etwas deutlicher an Genauigkeit.

13. Minute | Nun werden die Gäste erstmals gefährlich. Um die erste Berliner Ecke kümmert sich Matheus Cunha. Dessen hohe Hereingabe köpft Niklas Stark aus etwa neun Metern knapp am rechten Torwinkel vorbei.

10. Minute | Wenig später probiert sich Dominik Kohr aus der zweiten Reihe. Der Linksschuss fliegt mittig auf die Kiste zu und wird von Alexander Schwolow gehalten.

9. Minute | Und gleich noch einmal die Gastgeber! Erneut ist es ein Einwurf von Niakhate, der von links in den Strafraum fliegt. Diesmal sorgt Herthas Sami Khedira für die ungewollte Kopfballverlängerung. Jean-Paul Boetius kommt jetzt links im Torraum frei zum Schuss und setzt die Pille mit dem rechten Fuß an die Querlatte.

8. Minute | Auf der linken Seite führt Moussa Niakhate einen Einwurf aus, den im Sechzehner Marton Dardai unfreiwillig verlängert. Auf Höhe des zweiten Pfostens taucht Jean-Paul Boetius vollkommen frei auf, trifft sechs Meter vor dem Tor den Ball aber nicht richtig. So kommt Alexander Schwolow zum Zug. Welch eine Großchance!

7. Minute | Noch ist das eine recht offene Angelegenheit. Beide Mannschaften leisten einen aktiven Beitrag zum Spielgeschehen. Zugleich nimmt auch die Zweikampfintensität zu.

5. Minute | Jetzt bekommen die Hausherren den ersten Eckstoß dieser Partie zugesprochen. Auf der linken Seite schreitet Jean-Paul Boetius zur Tat. Dessen hohe Hereingabe ergattert Stefan Bell recht unbedrängt und köpft aus etwa zehn Metern knapp über den linken Torwinkel.

3. Minute | Auf der linke Seite legt sich Matheus Cunha den Ball für diese Standardsituation zurecht. Mit dem rechten Fuß bringt der Brasilianer die Kugel direkt aufs Tor, vermag Robin Zentner damit aber nicht zu überraschen. Der Torhüter greift ganz sicher zu.

2. Minute | Stefan Bell stützt sich von hinten gegen den nicht hochspringenden Jhon Cordoba auf und verursacht einen ersten Freistoß für die Gäste.

1. Minute | Und es geht los! Der Anpfiff ist ertönt, das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Hertha BSC läuft.

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Sascha Stegemann. Der 36-jährige FIFA-Referee feiert heute ein Jubiläum, kommt zu seinem 100. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Guido Kleve und Frederick Assmuth. Als vierter Offizieller fungiert Florian Badstübner.

Vor Beginn | Mit einem Remis gingen beide Mannschaften auch in der Hinrunde auseinander. Während der Begegnung vom 12. Spieltag fielen keine Tore. In der vergangenen Saison gewannen die 05er ihr Heimspiel mit 2:1. In der Spielzeit davor holte Hertha letztmals einen Punkt (0:0). Der letzte Berliner Sieg in Mainz geht auf den Februar 2015 zurück, als man mit 2:0 die Oberhand behielt.

Vor Beginn | Vor ihrer Zwangspause waren die Herthaner drei Partien ohne Niederlage geblieben. Darunter befand sich ein 3:0-Heimsieg gegen Leverkusen sowie ein 1:1 bei Union Berlin. In der Fremde wartet man seit November auf einen Sieg. Damals wurde 3:0 in Augsburg gewonnen. Danach folgten zehn Gastspiele ohne Dreier, fünfmal gab es dabei einen Zähler.

Vor Beginn | Mainz ist auch noch nicht aller Sorgen ledig, baut aber auf ein Polster von fünf Punkten zu Rang 16. Und die Rheinhessen befinden sich zur Zeit in richtig guter Form, sind seit sieben Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es Ende Februar zu Hause gegen Augsburg (0:1). Seither fuhren die 05er fünf Siege ein - zwei daheim und den letzten davon am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern München (2:1).

Vor Beginn | Nachdem die Hertha ihre letzte Begegnung bestritten hatte, stand die Alte Dame noch über dem Strich. Während der erzwungenen Untätigkeit rutschte der Hauptstadtklub auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Als Siebzehnter weist man nun drei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz und vier zum rettenden Ufer auf. Angesichts der drei nachzuholenden Partien jedoch eröffnen sich den Berlinern durchaus gute Chancen auf die Rettung. Schon mit einem Sieg heute würden man einen Konkurrenten (Köln) überholen.

Vor Beginn | Während Plattenhardt gestern wieder individuell trainieren durfte, fällt Jarstein wegen des schweren Verlaufs durch die Infektion mit der englischen Corona-Mutation für den Rest der Saison aus. Bis zum Sommer steht auch Luca Netz (Mittelfußbruch) nicht mehr zur Verfügung. Erst seit Freitag dürfen die Berliner wieder Mannschaftstraining betreiben. Es muss sich zeigen, welch nachteilige Auswirkungen diese lange Pause hat. Hinsichtlich der Frische werden sich wiederum kaum Vorteile ergeben, denn das letzte Spiel der Mainzer liegt deutlich mehr als eine Woche zurück.

Vor Beginn | Herthas letzte Begegnung liegt aufgrund der Corona-bedingten Quarantäne mehr als drei Wochen zurück. Hinsichtlich der Berliner Anfangsformation hat sich Pal Dardai zu zwei Umstellungen entschlossen. Santiago Ascacibar findet sich heute auf der Bank wieder. Dodi Lukebakio fehlt noch wegen einer COVID-19-Erkrankung aus - wie übrigens auch Rune Jarstein und Marvin Plattenhardt. Dafür spielen Sami Khedira und Lucas Tousart von Beginn an.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am letzten Aprilwochenende nimmt Bo Svensson vier Veränderungen vor. Anstelle von Alexander Hack, Danny Latza, Robin Quaison und Jonathan Burkardt, die allesamt auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Stefan Bell, Jean-Paul Boetius, Dominik Kohr und Adam Szalai in die Mainzer Startelf.

Vor Beginn | Dem stellt sich Hertha BSC in folgender Besetzung entgegen: Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Khedira, Guendouzi, Mittelstädt - Tousart, Cunha - Cordoba.

Vor Beginn | Mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Tages und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der 1. FSV Mainz 05 geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhat - da Costa, Kohr, Mwene, Barreiro - Boetius - Szalai, Onisiwo.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zum Nachholspiel des 29. Spieltages zwischen Mainz 05 und Hertha BSC.

Mainz 05 vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Mainz:

Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius - Szalai, Onisiwo

Hertha setzt auf folgende Aufstellung:

Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Tousart, Khedira, Guendouzi, Mittelstädt - Matheus Cunha, Cordoba

Mainz vs. Hertha heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie

Hertha BSC gewann nur eines der letzten 8 Bundesliga-Spiele gegen den 1. FSV Mainz 05, wohingegen die Rheinhessen 5 der 8 Spiele für sich entschieden. In den 8 Duellen zuvor hatte die Bilanz noch genau anders herum ausgesehen (5 Hertha-Siege, 1 Mainz-Sieg).

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten ist der 1. FSV Mainz 05 zu Hause aktuell so lange unbesiegt wie gegen Hertha BSC (5 Spiele, 3 Siege und 2 Remis). Der letzte Berliner Auswärtssieg war ein 2-0 im Februar 2015 – es war damals das erste Spiel von Herthas Pal Dardai als Bundesliga-Trainer.

Der 1. FSV Mainz 05 ist aktuell seit 7 Bundesliga-Spielen unbesiegt (5 Siege, 2 Remis), länger als jedes andere Team der Liga. Zuletzt gab es für die Mainzer 3 Siege in Folge, erstmals seit über 5 Jahren (zuletzt im Januar/Februar 2016).

Nach nur 7 Punkten in der gesamten Bundesliga-Hinrunde holte der 1. FSV Mainz 05 aus 13 Rückrunden-Spielen 27 Punkte – Vereinsrekord. Mit einem Sieg gegen die Hertha wäre Mainz das zweitbeste Rückrundenteam hinter dem FC Bayern (aktuell das fünftbeste Rückrundenteam).

Bo Svensson holte in seinen ersten 16 Bundesliga-Spielen als Trainer des 1. FSV Mainz 05 28 Punkte – das ist der beste Start eines Mainz-Trainers in der Bundesliga! Er sammelte in diesem Zeitraum 4 Punkte mehr als Thomas Tuchel, 6 mehr als Jürgen Klopp.

Hertha BSC ist aktuell erstmals im Jahr 2021 in 3 Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis) und holte in diesen Spielen so viele Punkte wie in den 11 Partien zuvor zusammen (5).

Hertha BSC spielt mit 26 Punkten nach 28 Partien seine schwächste Bundesliga-Saison seit 9 Jahren – 2011/12 folgte mit der selben Ausbeute der bis dato letzte Abstieg. Weniger Zähler in der 3-Punkte-Ära zu diesem Zeitpunkt waren es nur 2009/10 (19, Abstieg als Tabellenletzter).

Hertha BSC ist seit 10 Auswärtsspielen in der Bundesliga sieglos (5 Remis, 5 Niederlagen), das gab es bei der Hertha innerhalb einer BL-Saison letztmals 1982/83 (damals die gesamte Saison kein Auswärtssieg, 4 Remis und 13 Niederlagen).

Mainz-Angreifer Robin Quaison erzielte zuletzt sein 29. Bundesliga-Tor für den FSV und stellte damit den Vereinsrekord von Yunus Malli und Mohamed Zidan ein. In 6 BL-Spielen gegen Hertha erzielte er bereits 6 Tore (wie gegen Bremen), gegen kein Team mehr.

Jhon Cordoba war zuletzt gegen Mönchengladbach erstmals für die Hertha in einem Bundesliga-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt (Vorlage zum 1-0, Tor zum 2-2). An 3 der letzten 4 BL-Tore der Hertha war Cordoba direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist).

FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Pal Dardais Rechenspiele enthielten Raum für Fehler und führten doch zum einzig logischen Ergebnis: Dem Klassenerhalt. "Wir haben drei Spiele weniger als die anderen", sagte der Trainer von Hertha BSC und machte vor der Rückkehr in den Spielbetrieb eine simple Vorgabe: "Vier Punkte aus drei Spielen - das ist machbar und das Minimum. Dann bist du nicht mehr auf einem Abstiegsplatz."

Schon am Montag sollen im Gastspiel beim Abstiegsrivalen FSV Mainz 05 (18.00 Uhr/Sky) die ersten Zähler aufs Konto der Berliner wandern. "Hoffentlich einer, vielleicht drei", sagte Dardai. Und null? Das, so Dardai, täte "natürlich weh". Wichtig sei letztlich aber nur die Endabrechnung: "Ob wir in Mainz punkten oder danach, ist egal."

Dardai und sein Team bestreiten in Mainz ihr erstes Spiel seit dem 10. April. Fünf Tage später war die Mannschaft coronabedingt in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Für die Beteiligten der Beginn einer eigenartigen Zeit im "Home Office".

Beim Training auf dem Laufband und Fahrrad blieb die Grundkondition erhalten, die schnellen, fußballspezifischen Bewegungen konnten in den eigenen vier Wänden dagegen nur bedingt simuliert werden. Auch im taktischen Bereich ließ sich nicht alles wie gewohnt umsetzen.

Der Nachholbedarf ist groß. Erst am Freitag hatte Hertha erstmals wieder gemeinsam auf dem Rasen am Schenckendorffplatz trainiert. Die Laune der Spieler war sichtlich gut, Rio-Weltmeister Sami Khedira sprach im Anschluss von einer "großen Freude".

Auch Dardai war angetan. Das Training habe seine Mannschaft "wie geplant durchgezogen", meinte der Ungar: "Man hat schon gespürt, dass die Spieler gepumpt haben. Aber das ist normal. Ich bin zufrieden mit den ersten zwei Tagen, das hat sehr ordentlich ausgesehen."

Mit dabei war auch der lange verletzte Kapitän Dedryck Boyata, für den ein Startelfeinsatz aber wohl noch zu früh kommt. Ebenfalls fehlen werden die im April an Corona erkrankten Marvin Plattenhardt und Dodi Lukebakio. Das Duo, das sich in der Isolation schonen musste, erhielt nach Kontrolluntersuchungen aber immerhin die Freigabe für individuelles Training.

Während der Isolation sind die Berliner auf Rang 17 abgerutscht. Es herrsche dennoch "nicht so ein krasser Druck", sagte Dardai, der Hertha im Saisonfinale vor "machbaren Aufgaben" sieht - dem Mammutprogramm von sechs Spielen in 19 Tagen zum Trotz.

Nach Mainz (34 Punkte) trifft Hertha unter anderem noch auf die unmittelbaren Konkurrenten 1. FC Köln (29 Punkte) und Arminia Bielefeld (30 Punkte) - sowie auf den feststehenden Absteiger Schalke 04.

In Mainz gehe zunächst darum, "ohne Spielpraxis eine gute erste Halbzeit spielen", sagte Dardai. Ein "Endspiel" im Kampf um den Klassenerhalt sei das Duell mit den zuletzt starken Rheinhessen aber nicht.

Sportdirektor Arne Friedrich sieht in der coronabedingten Zwangspause für die Berliner auch einen Vorteil. "Wir sind eine gewisse Unbekannte für Mainz. Niemand kann uns so richtig einschätzen", sagte Friedrich: "Es ist selbst für uns schwierig einzuschätzen, was passieren wird."

Quelle: SID

