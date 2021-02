Coman schießt den FC Bayern München zum Sieg bei Hertha BSC: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Hertha BSC und der FC Bayern München läuteten heute den 20. Spieltag der Bundesliga ein. Goal begleitete das Freitagsspiel (0:1) im LIVE-TICKER.

Rekordmeister Bayern München reist mit einem hart erkämpften Erfolgserlebnis zur Klub-WM in Katar. Zum Auftakt des 20. Spieltags setzte sich der Champions-League-Sieger im winterlichen Berlin mit mehr Mühe als erwartet bei Hertha BSC 1:0 (1:0) durch und baute die Tabellenführung aus. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig wuchs vorerst auf komfortable zehn Punkte.

Die Bayern vermiesten damit auch Rio-Weltmeister Sami Khedira ein erfolgreiches Bundesliga-Comeback. Der 33-Jährige, der am Montag von Juventus Turin zu den kriselnden Berlinern gekommen war, wurde in der 81. Minute eingewechselt.

Kingsley Coman (21.) traf für die Bayern, die noch am späten Freitagabend nach Doha reisten. Dort trifft das Team von Trainer Hansi Flick im Halbfinale am Montag (19.00 Uhr/MEZ) auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten. (SID)

Hertha BSC vs. FC Bayern München ENDE - 0:1 (0:1) Tore 0:1 Coman (21.) Aufstellung Hertha Jarstein - Pekarik, Stark, Torunarigha (ab 46. Alderete), Mittelstädt - Tousart, Darida (ab 56. Guendouzi), Ascacibar (ab 81. Khedira) - Lukebakio (ab 81. Leckie), Piatek (ab 63. Radonjic), Cunha Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich - Sane (ab 73. Costa), Müller, Gnabry (ab 73. Tolisso), Coman (ab 85. Choupo-Moting) - Lewandowski Gelbe Karten Pavard (31.), Darida (51.), Khedira (90.+3)

Das soll es gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse und bis bald!

Wie zuletzt in der Abstiegssaison 2011/12 verliert die Hertha die ersten drei Rückrundenspiele und ist seit sechs Spielen sieglos, so lange wie kein anderes Team in der Bundesliga. Auf Platz 15 stehend, könnte Bielefeld am Wochenende vorbei- und Köln wegziehen. Der nächste Gegner heißt VfB Stuttgart.

So aber reist Bayern mit fünf Siegen in Folge und mindestens sieben Punkten Vorsprung als Tabellenführer zur Klub-WM nach Katar und trifft dort am Montagabend um 19 Uhr auf Al-Ahly Kairo. Zwei Randnotizen noch: Neuer bleibt im 23. BL-Spiel gegen die Hertha zum 16. Mal ohne Gegentor und stellt damit einen neuen Rekord auf - Oliver Reck war zuvor der einzige Keeper, der gegen einen Gegner 15 Mal ohne Gegentreffer blieb, seinerzeit gegen Mönchengladbach. Und bei Lewandowski reißt die Torserie nach neun BL-Spielen.

Das Spiel bot mehr als das Endergebnis suggeriert. Vor allem die erste Halbzeit war im dichten Berliner Schneetreiben turbulent, hochklassig und voller Highlights. Dass Comans abgefälschter Schuss zum Tor des Tages wird, war da noch nicht vorherzusehen. Wie der Schneefall ließ im zweiten Durchgang auch das Spektakel etwas nach, intensiv und temporeich war das Spiel aber allemal noch. Bayern verpasste mit einigen unsauber ausgespielten Angriffen die Entscheidung. Berlin blieb gefährlich und im Spiel. Und wird der vergebenen Großchance von Cunha kurz vor Schluss noch einige Zeit hinterhertrauern. Da wurde ein verdienter und mental für die nächsten Wochen wichtiger Punkt liegen gelassen.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+4. | War es. Das Spiel ist aus, Bayern gewinnt!

90.+4. | Aber Hertha kommt nicht mehr in den gefährlichen Raum. Stattdessen wird Leckies Handspiel zurückgepfiffen, da half der Arm bei der Ballannahme gewaltig mit. Das wird es wohl gewesen sein.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+3. | Rechts in Bayerns Hälfte wird um einen Einwurf gefeilscht. Obwohl die Entscheidung pro Bayern korrekt war. Khedira mischt mit und sieht Gelb. Das hat eine knappe Minute gedauert.

90. | Da vergibst du den Tausendprozenter zum Ausgleich und kurz darauf geht die Anzeigetafel mit der Nachspielzeit hoch, auf der eine Drei steht. Ganz, ganz schlechte Kombination. Wer solch eine Chance nicht nutzt, der geht gegen Bayern in der Regel leer aus.

89. | Cunha wird heute Nacht kein Auge zumachen. Guendouzi hebt den Ball aus dem Mittelfeld wunderbar und gefühlvoll genau in den Lauf, die hochstehende Bayern-Abwehr ist damit überspielt, Cunha schneller als Alaba und somit frei vor Neuer. Cunha entscheidet sich für den Heber aus 16 Metern - und setzt den neben das Tor. Unglaubliche Torchance.

87. | Radonjic macht Werbung für ein Startelfdebüt nächste Woche. Auf der linken Seite startet er im Mittelfeld mit Tempo, geht gegen Alaba ins Dribbling, wackelt den aus, profitiert auch davon, dass Leckie Alaba wegblockt. Der Schuss aus spitzem Winkel ist aber kein großes Problem für Neuer, der jetzt aber auch schon sieben Bälle halten musste. Das ist sogar einer mehr als Jarstein. Qualität nicht berücksichtigt.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

86. | Es war Comans einzige Aktion. Noch ist er aber mit seinem Tor des Tages der Matchwinner. Jetzt geht er vom Platz, Choupo-Moting kommt für die letzten Minuten.

85. | Böser Fehlpass von Alderete zentral ins Mittelfeld genau in den Fuß von Tolisso, der Lewandowski anspielt, der wiederum halbrechts raus spielt zu Coman. Dessen Hybrid aus Flanke und Schlenzer Richtung langes Eck geht an Freund, Feind und Tor vorbei. Das war nicht gut ausgespielt.

82. | Und jetzt der Freistoß für die Hertha - den Cunha verschenkt. Der Strafraum ist voll besetzt, der Ball geht aber zu hoch und zu weit und am langen Pfosten weit weg.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

81. | Mit Leckie kommt zudem eine ausgeruhte Offensivkraft, Lukebakio geht runter.

81. | Aber zuerst heißen wir Khedira zurück in der Bundesliga. Er kommt für Ascacibar und zu seinem 99. Bundesligaspiel.

79. | Die Schlussphase läuft, die turbulente erste Hälfte ließ wenig Raum zur Vermutung, dass das hier bei einem 1:0-Spiel bleibt. Doch Bayern beschränkt sich jetzt auf die Spielkontrolle, der ganz große Druck fehlt jetzt. Wenn sich das mal nicht rächt. Hertha wittert seine Chance. Und hat mit Radonjic einen Unruhefaktor gebracht, der jetzt links kurz vor dem Bayern-Strafraum den Freistoß rausholt.

76. | Der auf der Linie gute Jarstein pariert seinen sechsten Ball. Lewandowski, allein auf weiter Flur, versucht es halbrechts von der Strafraumkante. Jarstein macht die Beine zu und wehrt ab.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Doppelwechsel bei den Bayern, Sane hatte ordentliche Szenen, konnte sich hin und wieder in den für sein Spiel so wichtigen direkten Duellen behaupten, bleibt aber ohne Scorerpunkt. Costa kommt ins Spiel.

73. | Tolisso, zuletzt zwei Mal nicht im Kader und nur als Coronasünder auffällig, kommt ebenfalls zum Einsatz, Gnabry verlässt das Feld.

71. | Kimmich mit dem Foul gegen Guendouzi halblinks vor dem Sechzehner, danach ist etwas Streitschlichtung gefragt, aber alles halb so wild. Der folgende Freistoß übrigens auch, Cunha hebt die Kugel in die Mitte, Alaba klärt zum Eckball. Den bringt abermals Cunha in die Mitte, erneut ohne Empfänger.

68. | Gefährliche Szene der Hertha, die über Radonjic umschaltet. Der neue Mann geht halblinks kurz nach innen und nimmt dann mit einem gut getimten Pass Guendouzi in seinem Rücken mit. Der geht bis zur Grundlinie und versucht es direkt, will Neuer mit dem Tunnel überraschen. Das geht schief, Neuer pariert. Cunha in der Mitte wäre der Querpass lieber gewesen.

65. | Die Frequenz des ersten Durchgangs kann die zweite nicht halten, das Spiel hat sich etwas normalisiert, das macht es aber nicht weniger interessant oder ansehnlich. Trotzdem hat man das Gefühl, dass die dominanten Bayern demnächst einen reindrücken und den Druck damit rausnehmen. Hertha stemmt sich tapfer und fleißig dagegen, wirkt mental und moralisch intakt.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

63. | Bundesliga-Debüt für Hertha-Neuzugang Radonjic, der fortan Piatek ersetzt.

62. | Jetzt aber Lewandowski. Der noch erstaunlich ungefährlich ist in diesem Spiel. Selbst beim Elfmeter. Muss aber natürlich nichts heißen. Jetzt kommt er nach einer guten Kimmich-Ecke vier Meter vor dem Tor zum Kopfball, muss sich dabei aber gegen Stark behaupten und köpft vorbei.

60. | Gute Seitenverlagerung aus dem Zentrum auf die linke Seite zu Gnabry, der nimmt den überlaufenden Hernandez mit. Dessen Flanke in der Mitte klärt ausgerechnet 1,68-Meter-Mann Ascacibar per Kopf. Da staunt Lewandowski nicht schlecht.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

56. | Guendouzi kommt neu ins Spiel, seine Spielstärke und technische Finesse könnte der Hertha im Dauerdruck guttun. Allerdings verlässt dafür auch Läufer, Kämpfer und Antreiber Darida das Feld.

55. | Auch jetzt, obwohl sich Coman links im direkten Duell mit Pekarik durchsetzt und zur Flanke ansetzen kann. Der Ball kommt hoch zu Gnabry, dem wird 13 Meter vor dem Tor von hinten aber noch der Ball weggespitzelt.

53. | Aber bis jetzt spielt nur Bayern im zweiten Durchgang. Kimmich und Alaba ziehen das Spiel von hinten heraus immer wieder auf, wenn es mal nicht weitergeht, geht der Ball eben wieder zurück und der Anlauf startet erneut. Das ist zermürbend. Noch hält Hertha aber stand und verhindert weitere Torabschlüsse.

51. | Bayern kommt mit Dampf aus der Kabine, will für klare Verhältnisse sorgen, grundsätzlich bestimmt gerne gegen Ende noch ein paar Kräfte sparen. Das kann sich der Rekordmeister bis hierhin keinesfalls erlauben, zu gefährlich tritt Hertha auf. Durch die häufigen Umschaltsituationen ist den Berlinern ein Treffer absolut zuzutrauen.

48. | Müller erstochert gegen Ascacibar an der Mittellinie den Ball und der Bayern-Express rollt. Der Ball springt zu Gnabry, vier Kollegen, Sane, Lewandowski, Coman, Müller, alle viere, flankieren ihn, aber Gnabry schießt selbst aus 16 Metern. Und scheitert an Jarstein, der etwas Glück hat, den Ball aber zur Seite abwehren kann.

46. | Weiter geht's. Ohne Torunarigha. Mit weißem Ball. Das Laubgebläse hat den Platz von sämtlichen Schnee befreit.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Torunarigha kann nach der Bekanntschaft mit Sanes Knie tatsächlich nicht mehr weitermachen. Bitter für die Hertha, fehlt mit Boyata schon der Abwehrchef und Kapitän. Alderete kommt nun neu ins Spiel.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeit | Das Freitagabendspiel bietet alles, was man sich von einem Bundesligaspiel wünscht. Tempo von der ersten Sekunde an, ein mutiger Außenseiter, ein spielfreudiger Favorit, verschossene Elfmeter, Wetterchaos und viele, viele Torchancen. Vor allem Hertha wird sich ärgern, dass vorne noch die Null steht. Auch weil sie hinten nicht mehr steht, weil ausgerechnet die am wenigsten torgefährliche Szene zum einzigen Treffer führte, da Comans Schuss unglücklich abgefälscht wurde. Aber auch weil Dardai vor dem Spiel extra noch Effektivität gefordert hat. Das müssen sich die Berliner ankreiden lassen.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+6. | Halbzeit. Durchatmen.

45.+4. | Und das wird beinahe noch zum Faktor. Starke Einzelaktion von Sane, der mit zwei Übersteigern auf der rechten Seite Mittelstädt und Cunha aussteigen lässt, auch Ascacibar kommt nicht hinterher. Der Ball geht an den Elfmeterpunkt zurück, wo ihn Coman freistehend in den Nachthimmel schickt. Wenn der runterkommt, liegt Schnee drauf.

45.+2. | Torunarigha bekommt das Knie von Sane fies wie unglücklich in den Unterleib und kann sich kaum mehr gerade aufrichten. Das sieht schmerzhaft aus. Fraglich, ob der Verteidiger weitermachen kann. Den Rest der dreiminütigen Nachspielzeit wird Hertha wohl in Unterzahl agieren.

45.+1. | Lewandowski hat per Zufall die nächste der zahlreichen Torchancen. Neuer muss aus seinem Sechzehner kommen und einen langen Ball klären, prügelt das Leder weit nach vorne, der fliegt bis zur anderen Seite, wo es Jarstein wesentlich schlechter macht als sein Pendant. Er irrt im Nichts umher, kommt viel zu spät. Lewandowski ist da, köpft aus 16 Metern am Torwart, aber auch am Tor vorbei.

45. | Guter Versuch von Lukebakio, der den halbrechts positionierten Ball über die Mauer dreht, leicht abgefälscht fliegt die Kugel aufs Tor, Neuer muss nachfassen, um den zu sichern.

44. | Gute Freistoßposition für Hertha, weil Cunha kurz vor dem Strafraum keine Anspielstation hat, stattdessen clever abstoppt und sich vom plumpen Müller über dne Haufen rennen lässt, der sich da über sein eigenes Foul ärgert.

43. | Piatek bereits mit seinem fünften Torabschluss. Im Zuge einer Umschaltsituation, da ist sie wieder, wird er halblinks von Darida in Szene gesetzt, zieht kurz vor dem Strafraumeck zwei Meter nach innen und schießt mit der Innenseite, allerdings recht deutlich am Tor vorbei.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

41. | Darida sieht Gelb wegen Meckerns nach einem Foul im Mittelfeld.

40. | Bayern hat die Aufmüpfigkeit der Hertha vorerst gestoppt, die Berliner fokussieren sich jetzt wieder auf die Umschaltmomente und lässt den Gegner spielen. Das kann auch schnell nach hinten losgehen, denn Bayern präsentiert sich schnell und spielfreudig. Und hat zur Hälfte Angreifer auf dem Feld, die mit ihren ständigen Positionswechseln für viel Unruhe sorgen.

37. | Und so kann Bayern das Zepter wieder übernehmen. Nach einem Flugball von Kimmich bekommt Hertha das Ding im eigenen Strafraum nicht raus, Gnabry legt mit Übersicht links raus zu Coman, der flankt auf den ersten Pfosten zu Lewandowski. Dessen Kopfball geht knapp am langen Pfosten vorbei.

35. | Und jetzt wird diese Drangphase gestoppt, weil Cunha und Coman an der rechten Seitenlinie unglücklich ineinanderrasseln. Das gibt für beide den Brummschädel, das Spiel muss rund eineinhalb Minuten unterbrochen werden.

33. | Technisch und spielerisch agiert Hertha nicht wie ein Abstiegskandidat. In einer starken Phase drücken die Gastgeber die Bayern hinten rein, kombinieren schnell und präzise und schieben sich nach vorne. Was fehlt, ist ein Abschluss. Piatek und Cunha tauchen zwar innerhalb kurzer Zeit in gefährlicher Position im Strafraum auf, werden aber beide geblockt.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31. | Pavard sieht die erste Gelbe Karte der Partie, weil er im Mittelfeld früh runtergeht, einem Ball entgegenrutscht und dann nicht mehr stoppen kann. Wie bei einer Schlittenfahrt. So rutscht er Lukebakio in die Beine, auch wenn er noch zurückzieht.

30. | Starker Ball von Alaba von der Mittellinie in die Schnittstelle zu Coman, der es so links bis zur Grundlinie schafft. Bei seinem Querpass lauert Gnabry in der Mitte, Torunarigha ist aber dazwischen. Den zweiten Ball feuert Coman Richtung Kasten, Stark hält die Rübe rein. Diesmal ohne Bogenball ins eigene Netz.

26. | Beim folgenden Eckball bekommt Süle im Luftkampf mit Torunarigha einen ab. Zwischen den Augen platzt eine Wunde auf, der Nationalspieler blutet und muss mit Pflaster verarztet werden. Bisschen Schnee zum Kühlen, sonst gibts das Ei. Dann kann es für alle weitergehen.

24. | Es geht Schlag auf Schlag. Auf der einen Seite verschenkt Hertha eine gute Freistoßposition mit einer fehlgeschlagenen Variante, hat Glück, dass Sane beim Konter der Ball verspringt. Und wenig später dann ein berragender Flugball von Kimmich genau in den Lauf von Coman, der den Ball perfekt mitnimmt und an einer starken Parade von Jarstein scheitert.

TOOOR! Hertha BSC - FC Bayern München 0:1 | Torschütze: Coman

21. | Tooooooooor! Hertha BSC - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Bitteres Gegentor für die Hertha. Süle mit dem langen Ball von der Mittellinie auf die linke Seite zu Müller, der spielt Coman an, der zieht am Strafraumeck auf und schießt. Und erzielt seinen dritten Saisontreffer nur, weil Stark den Ball so unglücklich abfälscht, dass er sich im hohen Bogen über Jarstein hinweg ins Netz senkt.

20. | Nach 20 Minuten erleben wir erstmals so etwas wie eine Ruhephase. Bayern nimmt das Tempo mal etwas raus, Hertha lässt sich etwas fallen und wartet auf die Fehler. Und die werden gemacht, Alaba mit einem haarsträubenden Fehlpass direkt in den Fuß von Cunja, der von der Mittellinie Piatek im halbrechten Raum auf die Reise schickt. Hinter seinem Schuss vom Strafraumeck ist aber zu wenig Druck.

17. | Sechs Torschüsse nach 15 Minuten, gefühlt alle hochwertig, dazu ein verschossener Elfmeter und munter wie mutig mitspielende Außenseiter. Und das alles bei immer stärker einsetzendem Schneefall, der Rasen wird immer weißer, gut möglich, dass sich da die Ballfarbe heute noch ändert. Hoffentlich verpasst all das das keiner, weil er erst um 20.30 Uhr einschaltet.

14. | Bayern lässt die Führung liegen, doch Hertha ist voll im Spiel. Gute Umschaltchance für Berlin nach einem Eckball für die Bayern, die nach kurzer Ausführung sicher aus dem Sechzehner geköpft wird. Der Ball springt zu Cunha, der das Leder nach vorne treibt, Hernandez überläuft, nach rechts gibt zu Darida. Der verzögert kurz, findet dann Piatek an der Strafraumgrenze. Dessen zu zentralen Abschluss lenkt Neuer sicher über die Querlatte.

12. | Lewandowski mit Anlauf, Tippelschritten und obligatorischem Stopp zu seinem 25. Saisontreffer - denkste! Jarstein ist im richtigen Eck, taucht nach links ab und pariert den schwach geschossenen Elfmeter zur Seite. Und macht seinen Fehler damit wieder wett. Nach elf verwandelten BL-Strafstößen scheitert Lewandowski erstmals wieder vom Punkt.

10. | Elfmeter für Bayern! Jarstein holt Sane von den Beinen. Lewandoski holt sich den Ball im Mittelfeld, dreht auf und schickt Sane in den Strafraum. Jarstein kommt mit schlechtem Timing raus, Sane ist viel eher am Ball, und wird dann von Jarsteins Oberkörper zu Fall gebracht.

9. | Hier ist gut Tempo drin. Andere Seite, kurz vor dem Strafraum, Pavard will Lewandowski tief anspielen, Tousart geht dazwischen, hebt den Ball aber unglücklich in den Strafraum zu Gnabry. Der holt gerade zum Schuss aus, da geht Mittelstädt dazwischen und klärt mit der Fußspitze zur Ecke.

7. | Die nächste Schusschance hat Piatek von rechts im Strafraum aus spitzem Winkel, der Pole versucht es flach, nicht die schlechteste Idee heute auf diesem seifigen Rasen. Neuer lässt sich aber nicht übertölpeln.

5. | Sane zeigt fast, wie man es besser macht. Aber nur fast, denn er scheitert aus beinahe identischer Position, nur auf der anderen Seite, natürlich, an Jarstein. Pavard hat kurz hinter dem Mittelkreis Platz und spielt einen perfekten Steilpass auf Sane, der es halbhoch ins lange Eck versucht, aber ebenfalls im gegnerischen Keeper seinen Meister findet.

3. | Keine drei Minuten sind vorbei, da hat Lukebakio die Führung auf dem Fuß. Cunha hält im Mittelfeld gut den Ball und spielt dann tief auf Darida, der sich zwischen den Linien bewegt und dann Lukebakio durch die Schnittstelle der letzten Linie schickt. So taucht Lukebakio halbrechts im Strafraum frei vor Neuer auf - und scheitert an dessen Fußparade.

1. | Los geht's, Schiedsrichter Schröder hat das Spiel bei eisigen Temperaturen und Schneefall freigegeben.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Noch ein paar Zahlen, bevor es losgeht? Bitte, gerne: In den letzten 34 Bundesliga-Duellen mit dem FC Bayern München feierte Hertha BSC nur zwei Siege bei 23 Niederlagen, beide gelangen jedoch im eigenen Stadion. Und darunter war auch das 2:0 im September 2018 unter Dardai. Der Punkteschnitt gegen Bayern ist mit 0,7 Zählern pro Spiel der drittschlechteste. Nur gegen zwei Teams ist die Hertha-Ausbeute noch magerer: RB Leipzig (0,4) und, Achtung, Angstegner, SG Wattenscheid (0,0).

vor Beginn | Die durch eine Niederlage im Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel selbst verschuldete Spielpause unter der Woche kommt den Bayern sportlich natürlich ungelegen, körperlich allerdings nicht, stehen jetzt schließlich, je nach Ausgang der Klub-WM, bis zu sieben Spiele in 23 Tagen an, dazu die Reiserei. "Wir wollen natürlich im fünften Spiel den fünften Sieg in Folge holen, um ein Zeichen an die Bundesliga zu senden, dass wir wieder in der Erfolgsspur sind", sagt Trainer Flick.

Vor Beginn | "Wenn Bayern keinen Toptag hat, kann man was machen", sagte Dardai vor dem Duell mit dem Rekordmeister. Und das kam in diesem Jahr zur Überraschung vieler ja durchaus schon vor, auch wenn trotzdem genug Punkte gesammelt wurden, um der Liga haushoch überlegen zu sein und inzwischen wieder eine Siegesserie von vier erfolgreichen Spielen in Folge da stehen zu haben. Heute wird es die Kunst sein, sich auf den Ligaalltag zu fokussieren, Tagesgeschäft, erst dann folgt das Außergewöhnliche, die Teilnahme an der Klub-WM mit dem Spiel gegen Al-Ahly Kairo am Montagabend.

Vor Beginn | Es benötige mehr Erfahrung. Mit Weltmeister, Champions-League-Sieger und Fußball-Großmacht-Pendler Khedira hat Dardai diese nur einen Tag später bekommen, der Ex-Nationalspieler kam von der italienischen Alten Dame Juve und ist als fester Bestandteil und Leader im harten Kampf gegen den Abstieg eingeplant. Inwiefern sein verletzungsanfälliger Körper da mitmacht, werden die nächsten Wochen zeigen. Eine Startelfoption ist er heute noch nicht, nicht auszuschließen aber, dass wir ihn zu späteren Stunde wiedersehen werden. Sein letzten Bundesligaspiel bestritt Khedira am 8. Mai 2010 bei einem 1:1 mit Stuttgart gegen Hoffenheim.

Vor Beginn | Durch die große Talfahrt, die die Hertha derzeit durchmacht, ist die Alte Dame nämlich bis auf Rang 15 durchgereicht worden, punktgleich mit Arminia Bielefeld. Nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen lassen die Alarmglocken schrillen. Labbadia raus, Dardai rein, gegen die starke Eintracht gab es trotzdem nichts zu holen. Dardai haderte danach bemerkenswert offen mit der Kaderplanung, für die der ebenfalls entlassene Preetz verantwortlich zeichnete.

Vor Beginn | München, Berlin, Doha: Der FC Bayern ist auf Geschäftsreise. Die DFL und ihre Partner kamen der Terminhetze entgegen, legte den Anstoß eine halbe Stunde vor, damit der Abflug zur Klub-WM pünktlich von statten gehen kann. Das erste Zusammenkommen startet also schon um 20 Uhr im Olympiastadion mit der Hertha, Verhandlungsgegenstand sind drei Punkte, die die Hertha dringend selbst benötigt.

Vor Beginn | Bei den Bayern spielen heute ein Torwart, vier Verteidiger, ein Kimmich - und fünf Angreifer. Leicht vorherzusagen, in welche Richtung es gehen wird. Im Vergleich zum 4:1 gegen Hoffenheim sind es ebenfalls drei Wechsel: Süle, Hernandez und Sane spielen für Boateng, Davies und Roca. Goretzka und Martinez fehlen weiterhin coronabedingt.

Vor Beginn | Bei seinem Comeback letzte Woche gegen Frankfurt, das mit 1:3 in die Hose ging, nahm der neue alte Trainer Dardai noch sechs Änderungen vor, heute sind es immerhin drei. Klünter, Netz und Guendouzi rücken auf die Bank, Pekarik, Mittelstädt und Darida dafür aufs Feld. Neuzugang Khedira steht im Kader und ist eine Option, genauso wie Radonjic. Im Tor erhält erneut Jarstein den Vorzug vor Schwolow.

Vor Beginn | Der FC Bayern München hält mit dieser Startelf dagegen: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich - Sane, Müller, Gnabry, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn | Hertha BSC tritt in folgender Formation an: Jarstein - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Ascacibar, Tousart - Lukebakio, Darida, Cunha - Piatek.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 20. Spieltags zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Bundesligapartie

Hertha BSC holte in seiner Bundesliga-Historie gegen die Bayern im Schnitt nur 0,7 Zähler pro Spiel, nur gegen zwei Teams ist die Ausbeute in der BL-Geschichte noch magerer: RB Leipzig (0,4) und SG Wattenscheid (0,0).

In den letzten 34 Bundesliga-Duellen mit dem FC Bayern München feierte Hertha BSC nur zwei Siege, beide gelangen jedoch im eigenen Stadion (dazu neun Remis und 23 Niederlagen) – darunter war auch das 2:0 im September 2018 unter Herthas Trainer-Rückkehrer Pal Dardai.

Seit Jahresbeginn 2017 punktete Hertha BSC in 63 Prozent der Bundesliga-Duelle mit dem FC Bayern (fünf von acht: ein Sieg, vier Remis) - das ist BL-Bestwert in diesem Zeitraum und kann sonst nur RB Leipzig von sich behaupten.

Hertha BSC ist seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos (ein Remis, vier Niederlagen), länger als jedes andere Team. Keine andere Mannschaft holte in diesem Zeitraum so wenige Zähler wie die Berliner (einen).

Hertha BSC spielt mit 17 Punkten nach 19 Spieltagen die drittschwächste Bundesliga-Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung – nur 2003/04 (16) und in der Abstiegssaison 2009/10 (zehn) waren es weniger Zähler zu diesem Zeitpunkt.

Der FC Bayern München hat sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten – seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung verspielte in einer Bundesliga-Rückrunde nur Borussia Dortmund 2018/19 so viele Punkte Vorsprung auf Platz zwei.

Der FC Bayern München schoss 57 Tore nach 19 Spielen dieser Bundesliga-Saison, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Die einzige Mannschaft der BL-Historie mit mehr Toren nach 19 BL-Spielen war der Hamburger SV 1981/82 (58).

Bayerns Thomas Müller steht vor seinem 565. Pflichtspiel für den FCB – damit würde er mit seinem Namensvetter Gerd Müller gleichziehen. Seit dem Bundesligaaufstieg der Bayern absolvierte kein Feldspieler mehr Pflichtspiele für die Münchner!

Bayerns Robert Lewandowski traf an jedem der letzten neun Bundesliga-Spieltage – innerhalb einer Saison traf in der BL-Historie nur der Pole selbst an mehr Spieltagen in Folge, an den ersten elf der Vorsaison. Als erster Spieler der BL-Historie traf er zudem zuletzt in acht Auswärtsspielen in Folge.

Bayerns Torwart Manuel Neuer wahrte in 22 Bundesliga-Spielen gegen Hertha 15-mal eine Weiße Weste – in der BL-Historie wahrte nur Oliver Reck gegen Borussia Mönchengladbach ebenso viele Weiße Westen, kein Torhüter mehr gegen einen Gegner.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Über Berlin zur WM: Bayern München träumt vom sechsten Titel binnen acht Monaten, muss vorher aber die Pflichtaufgabe bei Hertha BSC lösen.

München (SID) Karl-Heinz Rummenigge spricht von einer "historischen Chance" und träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern. Doch vor der Jagd auf den sechsten Titel binnen acht Monaten bei der Klub-WM in Katar müssen die Münchner die Pflichtaufgabe bei Hertha BSC lösen. "Wir wollen den Titel, die Mannschaft würde Geschichte schreiben", sagte Trainer Hansi Flick, "aber Hertha ist erstmal wichtiger."

Doch das Bundesliga-Gastspiel des souveränen Tabellenführers bei der "alten Dame" mit dem weltmeisterlichen Zugang Sami Khedira am Freitag (20.00 Uhr/DAZN) steht ganz unter dem Eindruck der folgenden großen Aufgabe. Weil die Bayern wegen der strengen Hygienevorschriften noch in der Nacht die 4400 km nach Doha fliegen werden, wurde sogar der Anstoß um eine halbe Stunde vorverlegt. Doch Liga-Alltag hin, die beschwerliche, sechs Stunden dauernde Anreise her: Der deutsche Rekordmeister ist wild entschlossen, es in Katar der legendären Mannschaft des FC Barcelona gleich zu tun.

"Wir treten bei der Klub-WM mit dem klaren Ziel an, den Weltpokal nach München zu holen", sagte Vorstandschef Rummenigge: "Sechs Trophäen in einem Jahr - das hat bisher nur Barca 2009 geschafft." Und zwar unter dem späteren Bayern-Trainer Pep Guardiola mit Superstars wie Lionel Messi, Xavi, Thierry Henry oder Zlatan Ibrahimovic.

Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", betonte Kapitän Manuel Neuer. "Die sind heiß auf Titel", hat Rummenigge bei der Mannschaft festgestellt. Doch der Trip ins Glück berge "Gefahren", warnte Flick: "Katar ist von der Belastung sehr hoch. Wir haben den Flug, Montag und Donnerstag die Spiele, kaum Zeit zum Trainieren."

Im Halbfinale wartet der afrikanische Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten, der sich im Viertelfinale am Donnerstag mit 1:0 (1:0) gegen den katarischen Meister Al-Duhail SC durchsetzte. Im Endspiel (beide 19.00 Uhr/MEZ) dürften es die Bayern mit dem brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras zu tun bekommen.

Zum "Sextuple" soll sie ihre fast sprichwörtliche Gier tragen. Rummenigge schwärmte vom "imponierenden Erfolgshunger" der Mannschaft und betonte: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs." Im ersten Triple-Jahr 2013 wurden immerhin fünf Trophäen inklusive WM-Titel eingeheimst; nur den deutschen Supercup mussten die Bayern damals ihrem "ewigen" Rivalen Borussia Dortmund überlassen.

Beim zweiten Anlauf muss Flick wohl wie in Berlin auf Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. Allerdings könnte das Duo, das sich in Quarantäne befindet, nach negativen Corona-Tests noch nach Doha nachreisen. "Wir wissen alle, dass es nicht einfach ist", sagte Flick, aber: "Die Mannschaft ist sehr motiviert."

Wie sehr, machte Rummenigge mit einer Anekdote deutlich. Als die Klub-WM im vergangenen Herbst wegen der Pandemie kurz vor der endgültigen Absage stand, hätten Flick und einige Führungsspieler bei ihm vorgesprochen. Der Boss sollte mit seinem Freund Gianni Infantino reden, um den FIFA-Präsidenten von einem Festhalten am Weltturnier zu überzeugen.

Rummenigge hat das schwer beeindruckt. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen – aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er bewundernd. Das gute Wetter spielt aber auch eine Rolle. "Wir freuen uns auch alle auf ein paar Tage Sonne", gab Serge Gnabry im DAZN-Interview zu.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hertha: Jarstein – Klünter, Stark, Torunarigha, Mittelstädt – Ascacibar, Khedira – Lukebakio, Guendouzi, Cunha – Piatek. - Trainer: Dardai

FC Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Roca – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski. - Trainer: Flick

